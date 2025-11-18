Tekur eina til tvær vikur að ganga yfir Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 18. nóvember 2025 13:05 Ekki er of seint fyrir fólk að bólusetja sig gegn flensunni sem enn hefur ekki fengið hana. Vísir/Vilhelm Flensan er fyrr á ferðinni í ár en síðustu ár og sífellt fleiri tilfelli eru að greinast. Nokkuð er um veikindi í samfélaginu vegna flensunnar og álagið hefur aukist hjá heilsugæslunni. Í síðustu viku greindust fimmtíu og fjórir með flensuna sem eru fleiri en vikuna áður „Það er mikið um inflúensu enn þá og hún er ekkert á leiðinni niður. Hún virðist vera víða í samfélaginu núna. Mikið frá spítalanum en einnig víða í samfélaginu,“ segir Anna Margrét Guðmundsdóttir yfirlæknir hjá sóttvarnalækni. Þá er nokkuð um að fólk sé að greinast með öndunarfærasýkingar og Covid. Þá hefur flensan ekki enn hafa náð hámarki. „Við erum ekki að sjá með topp enn þá en hún var svolítið fyrr á ferðinni núna heldur en síðustu ár.“ Ingibjörg Rós Kjartansdóttir svæðisstjóri hjá Heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu segir nokkuð um að fólk hafi samband þessa dagana vegna veikinda. „Álagið er svona jafnt og þétt að aukast og róðurinn er aðeins að þyngjast þar sem fleiri tilfelli eru að greinast af inflúensunni það er alveg klárt. Þetta eru aðallega þessi týpísku kvefeinkenni, hiti og kvef og almennur slappleiki.“ Almennar ráðleggingar gildi þegar fólk fær flensuna. „Drekka vel af vatni. Hvíla sig og gefa þessu þolinmæði. Þetta tekur alveg líkamann eina til tvær vikur að ganga yfir og gefa þessu bara tíma. Það eru ýmis ráð sem hægt er að veita. Það er hægt að kaupa ýmislegt í apóteki án lyfseðils. Þá erum við helst að nefna slímlosandi, nefsprey, verkjalyf en hvíldin er eiginlega númer eitt tvö og þrjú.“ Þátttaka í bólusetningu gegn inflúensu þetta árið hafi verið fín. Þá er ekki of seint fyrir þá sem hafa ekki fengið flensuna að láta bólusetja sig og hvetur hún fólk til þess. „Sérstaklega fólk sem er í áhættuhópi. Þannig að endilega bólusetja sig.“ Heilbrigðismál Mest lesið Myndskeið af vopnaskaki leiddi til húsleitar og handtöku Innlent Dregur sig í hlé af skömm vegna tengsla við Epstein Erlent Áhugi á Valhöll Innlent Fjöldi vefsíðna liggur niðri vegna bilunar Innlent Öryggisráðið samþykkir tillögu Bandaríkjanna um framtíð Gasa Erlent Varar foreldra við að deila myndum af börnunum: „Fullt af ógeðslegu fólki sem vill misnota myndirnar“ Innlent Allt tiltækt lið sent vegna elds á hjúkrunarheimili Innlent Ósammála um fyrirhugaðar leiguverðhækkanir Innlent Tveir ekki í öryggisbelti Innlent Flugumferðarstjórar boða til yfirvinnubanns Innlent Fleiri fréttir Tekur eina til tvær vikur að ganga yfir Fjöldi vefsíðna liggur niðri vegna bilunar Varar foreldra við að deila myndum af börnunum: „Fullt af ógeðslegu fólki sem vill misnota myndirnar“ Íslendingar strauja kortin og hverfandi líkur á vaxtalækkun Allt tiltækt lið sent vegna elds á hjúkrunarheimili Myndskeið af vopnaskaki leiddi til húsleitar og handtöku Grindvískum börnum líður verr en jafnöldrum þeirra Flugumferðarstjórar boða til yfirvinnubanns Búið að opna Hvalfjarðargöng á ný Áhugi á Valhöll Tveir ekki í öryggisbelti Ósammála um fyrirhugaðar leiguverðhækkanir Fjarðarheiðargöng komin ofar í undirskriftakeppni Þau taka lykilákvörðun varðandi Kourani Leggur til reglur um „rafrænan útivistartíma“ „Þetta er bara heimskulegt, þeir þurfa að setja beltin á sig“ Á Oddfellow-fundi meðan vinnubílinn fór í Tjörnina Svona fer peningaþvætti fram Fjögur svipleg andlát á nokkrum dögum: „Eitthvað stórt að í kerfinu“ Hættir sem ráðuneytisstjóri Óvenju mörg andlát fíknisjúkra Brotist inn á heilbrigðisstofnun og lyfjum stolið Greinilega um misskilning að ræða sem ber að leiðrétta Reynir aftur við Endurupptökudóm Sverrir Einar ákærður en fer í hart á móti Hótað á flugvellinum vegna víólunnar og komin með nóg Vilja minnismerki um Gunnar í Viðey en ekki í Gunnarsbrekku Vill áfram leiða lista Sjálfstæðismanna á Akureyri Vill á annað hundrað milljóna króna fyrir sólarhringsvakt Lagt til að aldurstakmark á samfélagsmiðlum verði hækkað á Íslandi Sjá meira