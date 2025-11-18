Yfir hringtorg og í undirgöng gangandi vegfarenda Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 18. nóvember 2025 13:57 Íbúar hafa áhyggjur af fjölda slíkra slysa. Ökumaður jeppa á leið til Reykjavíkur missti stjórn á honum í gær eftir umferðaróhapp á Suðurlandsvegi með þeim afleiðingum að bíllinn flaug yfir hringtorg og hafnaði í undirgöngum fyrir gangandi vegfarendur í Norðlingaholti. Íbúar hafa áhyggjur af öryggi gangandi í hverfinu. Mynd af jeppanum þar sem hann liggur að hluta í undirgöngunum er birt inni á íbúahópi Norðlingaholts á Facebook. „Þetta gerðist við undirgöngin austan við Olís í morgun. Þetta er í að minnsta kosti þriðja sinn á frekar skömmum tíma sem bíll húrrar niður af Suðurlandsvegi og út á göngustíga hér við hverfið,“ skrifar íbúi sem birtir myndina. „Enda stíganetið við stofnleiðirnar víða hannað þannig að stígar liggja meðfram vegunum og um leið fyrir neðan þá. Allir bílar sem fara út af veginum enda því á stígunum. Þetta er galin og óþolandi hætta gagnvart gangandi og hjólandi.“ Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu barst umferðarlögreglu tilkynning um að ökutæki hafi verið skilið eftir við göngin eftir umferðaróhapp. Bílnum var ekið vestur eftir Suðurlandsvegi í átt til Reykjavíkur og svo yfir hringtorg og hafnaði hann út yfir vegi hinumegin og endaði í jarðgöngum vestan við hringtorgið. Bíllinn var fjarlægður, lögreglu var ekki kunnugt um slys á fólki. Ekki sé algengt að slík slys verði en að það hafi komið fyrir. Reykjavík Samgönguslys Mest lesið Myndskeið af vopnaskaki leiddi til húsleitar og handtöku Innlent Fjöldi vefsíðna lá niðri vegna bilunar Innlent Dregur sig í hlé af skömm vegna tengsla við Epstein Erlent Áhugi á Valhöll Innlent Yfir hringtorg og í undirgöng gangandi vegfarenda Innlent Varar foreldra við að deila myndum af börnunum: „Fullt af ógeðslegu fólki sem vill misnota myndirnar“ Innlent Tekur eina til tvær vikur að ganga yfir Innlent Allt tiltækt lið sent vegna elds á hjúkrunarheimili Innlent Öryggisráðið samþykkir tillögu Bandaríkjanna um framtíð Gasa Erlent Ósammála um fyrirhugaðar leiguverðhækkanir Innlent Fleiri fréttir Ætla ekki að slíta samstarfinu við Anthropic Yfir hringtorg og í undirgöng gangandi vegfarenda Bein útsending: Niðurstöður Íslensku æskulýðsrannsóknarinnar Tekur eina til tvær vikur að ganga yfir Fjöldi vefsíðna lá niðri vegna bilunar Varar foreldra við að deila myndum af börnunum: „Fullt af ógeðslegu fólki sem vill misnota myndirnar“ Íslendingar strauja kortin og hverfandi líkur á vaxtalækkun Allt tiltækt lið sent vegna elds á hjúkrunarheimili Myndskeið af vopnaskaki leiddi til húsleitar og handtöku Grindvískum börnum líður verr en jafnöldrum þeirra Flugumferðarstjórar boða til yfirvinnubanns Búið að opna Hvalfjarðargöng á ný Áhugi á Valhöll Tveir ekki í öryggisbelti Ósammála um fyrirhugaðar leiguverðhækkanir Fjarðarheiðargöng komin ofar í undirskriftakeppni Þau taka lykilákvörðun varðandi Kourani Leggur til reglur um „rafrænan útivistartíma“ „Þetta er bara heimskulegt, þeir þurfa að setja beltin á sig“ Á Oddfellow-fundi meðan vinnubílinn fór í Tjörnina Svona fer peningaþvætti fram Fjögur svipleg andlát á nokkrum dögum: „Eitthvað stórt að í kerfinu“ Hættir sem ráðuneytisstjóri Óvenju mörg andlát fíknisjúkra Brotist inn á heilbrigðisstofnun og lyfjum stolið Greinilega um misskilning að ræða sem ber að leiðrétta Reynir aftur við Endurupptökudóm Sverrir Einar ákærður en fer í hart á móti Hótað á flugvellinum vegna víólunnar og komin með nóg Vilja minnismerki um Gunnar í Viðey en ekki í Gunnarsbrekku Sjá meira