Kæra niðurstöðu lögreglu að loka rannsókn á meintu ofbeldi Lovísa Arnardóttir skrifar 18. nóvember 2025 22:00 Leikskólinn Múlaborg er í Ármúla. Vísir/Anton Brink Deildarstjóri á leikskólanum Múlaborg er komin í veikindaleyfi vegna streitu og álags meðal annars í tengslum við meint kynferðisbrot starfsmanns á deildinni. Foreldrar eins barns hafa kært niðurstöðu lögreglu að loka rannsókn á meintu ofbeldi starfsmannsins gegn barninu þeirra. Móðir stúlku sem greindi frá því fyrir rúmu ári að hana grunaði að brotið hefði verið á dóttur sinni segir allt kerfið hafa brugðist. Fjallað var um málið í Kveik á RÚV í kvöld. Í þættinum kom fram að í tengslum við rannsókn lögreglunnar hefðu mál sautján barna á leikskólanum verið tekin til skoðunar hjá lögreglunni, foreldrar þrettán barna kærðu meint brot starfsmannsins, rannsókn var hætt hjá tíu þeirra og þrjú send til héraðssaksóknara. Aðeins var ákært í einu máli. Foreldrar eins barns hafa kært niðurstöðu lögreglu um að loka málinu og fleiri foreldrar skoða stöðu sína samkvæmt því sem kom fram í þættinum. Maðurinn hefur játað sök að hluta í því eina máli sem var ákært í. Í Kveik er rætt við foreldra barna á leikskólanum sem telja að rannsaka hefði betur mál annarra barna. Foreldrar drengs sem kærðu meint ofbeldi segjast ekki hafa fengið nægilegan stuðning og segjast hafa upplifað að þeim hafi ekki verið trúað. Móðir einnar stúlku, sem tilkynnti um grun um kynferðisbrot ári áður en maðurinn var handtekinn, lýsti í þættinum breytingum á dóttur sinni og grunsemdum sínum á því að brotið hafi verið á henni. Móðirin segist hafa talað við stjórnendur Múlaborgar snemma árs 2024 og var bent á að leita aðstoðar. Hún endaði á því að fara í yfirheyrslu til lögreglu og var þar sagt að nánasti hringur væri alltaf fyrstur undir grun í slíkum málum. Til dæmis faðir barnsins. Í þættinum kemur fram að faðir barnsins hafi ekki verið yfirheyrður í málinu og enginn starfsmaður hafi verið grunaður á þessum tíma. Málinu var síðar lokað hjá lögreglu og fært til barnaverndar en því lokað í september 2024. Eftir það voru gerðar breytingar á leikskólanum og gerð krafa um að uppáhalds starfsmaður og deildarstjóri myndu skipta um bleyju á barninu. Maðurinn sem var handtekinn kom ekki nálægt bleyjuskiptum á barninu aftur eftir þetta samkvæmt konunni. Í Kveik kom fram að málið hafi verið opnað aftur eftir að maðurinn var handtekinn en því svo lokað. Móðirin er ósátt við viðbrögð kerfisins og þá sérstaklega þau skilaboð að dóttir hennar muni ekki muna eftir atvikinu því hún hafi verið svo ung. Undir þetta tekur annað par sem er rætt við í þættinum. Grunaður um kynferðisbrot á Múlaborg Ofbeldi gegn börnum Skóla- og menntamál Leikskólar Reykjavík Kynferðisofbeldi Tengdar fréttir Dómsmál á hendur starfsmanni Múlaborgar hafið Ákæra á hendur starfsmanni leikskólans Múlaborgar, sem grunaður er um kynferðisbrot gegn börnum á leikskólanum, var þingfest í morgun. Afstaða hans til sakargiftanna liggur ekki fyrir. Þá liggur efni ákærunnar ekki fyrir að svo stöddu. 12. nóvember 2025 13:39 „Það endaði bara með því að það var brotið á börnunum okkar“ Elva Björk Haraldsdóttir, foreldri barns á Múlaborg, gagnrýnir verklag, upplýsingaflæði og ábyrgðarleysi borgaryfirvalda vegna rannsóknar lögreglu á kynferðisbroti starfsmanns leikskólans. Hún kallar eftir skýrara verklagi og að einhver taki skýra ábyrgð. 6. október 2025 13:33 Grunaður um að hafa brotið á fleiri en tíu börnum Starfsmaður á leikskólanum Múlaborg í Reykjavík er grunaður um að hafa brotið á fleiri en tíu börnum. Hann hefur sætt gæsluvarðhaldi síðan um miðjan ágúst. 3. október 2025 12:28 Mest lesið Myndskeið af vopnaskaki leiddi til húsleitar og handtöku Innlent Yfir hringtorg og í undirgöng gangandi vegfarenda Innlent Fjöldi vefsíðna lá niðri vegna bilunar Innlent Dregur sig í hlé af skömm vegna tengsla við Epstein Erlent Deila ekkju og stjúpdóttur tekin til skoðunar Innlent Áhugi á Valhöll Innlent Sakborningar undir og yfir tvítugt: „Höfum verið að sjá þetta öðru hvoru á samfélagsmiðlum“ Innlent Íþróttafélög keyra áfengi heim að dyrum Innlent Blendin viðbrögð kylfinga við reglum um golfbíla Innlent Fer ekki í formanninn Innlent Fleiri fréttir „Getum ekki setið undir því að menn séu með ögrandi framgöngu af þessu tagi“ Kæra niðurstöðu lögreglu að loka rannsókn á meintu ofbeldi Sífellt yngra fólk að greinast með heilabilun Slökkvilið við hreinsun vegna áreksturs á Hringbraut Íþróttafélög keyra áfengi heim að dyrum Bilunin hjá Cloudflare óvenjulega löng Guðrún líkir Evrópusambandinu við glæpamann Sakborningar undir og yfir tvítugt: „Höfum verið að sjá þetta öðru hvoru á samfélagsmiðlum“ Evrópuólga, handtökur eftir TikTok-myndband og lögregla skoðar bjórsölu Skora á Lilju að bjóða sig fram sem formann Jana vill áfram leiða lista VG á Akureyri Fer ekki í formanninn Óttast að þurfa að loka Berginu fái þau ekki samning Blendin viðbrögð kylfinga við reglum um golfbíla Deila ekkju og stjúpdóttur tekin til skoðunar Ætla ekki að slíta samstarfinu við Anthropic Yfir hringtorg og í undirgöng gangandi vegfarenda Bein útsending: Niðurstöður Íslensku æskulýðsrannsóknarinnar Tekur eina til tvær vikur að ganga yfir Fjöldi vefsíðna lá niðri vegna bilunar Varar foreldra við að deila myndum af börnunum: „Fullt af ógeðslegu fólki sem vill misnota myndirnar“ Íslendingar strauja kortin og hverfandi líkur á vaxtalækkun Allt tiltækt lið sent vegna elds á hjúkrunarheimili Myndskeið af vopnaskaki leiddi til húsleitar og handtöku Grindvískum börnum líður verr en jafnöldrum þeirra Flugumferðarstjórar boða til yfirvinnubanns Búið að opna Hvalfjarðargöng á ný Áhugi á Valhöll Tveir ekki í öryggisbelti Ósammála um fyrirhugaðar leiguverðhækkanir Sjá meira