Kæra niður­stöðu lög­reglu að loka rann­sókn á meintu of­beldi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Leikskólinn Múlaborg er í Ármúla.
Leikskólinn Múlaborg er í Ármúla. Vísir/Anton Brink

Deildarstjóri á leikskólanum Múlaborg er komin í veikindaleyfi vegna streitu og álags meðal annars í tengslum við meint kynferðisbrot starfsmanns á deildinni. Foreldrar eins barns hafa kært niðurstöðu lögreglu að loka rannsókn á meintu ofbeldi starfsmannsins gegn barninu þeirra. Móðir stúlku sem greindi frá því fyrir rúmu ári að hana grunaði að brotið hefði verið á dóttur sinni segir allt kerfið hafa brugðist. Fjallað var um málið í Kveik á RÚV í kvöld.

Í þættinum kom fram að í tengslum við rannsókn lögreglunnar hefðu mál sautján barna á leikskólanum verið tekin til skoðunar hjá lögreglunni, foreldrar þrettán barna kærðu meint brot starfsmannsins, rannsókn var hætt hjá tíu þeirra og þrjú send til héraðssaksóknara. Aðeins var ákært í einu máli. Foreldrar eins barns hafa kært niðurstöðu lögreglu um að loka málinu og fleiri foreldrar skoða stöðu sína samkvæmt því sem kom fram í þættinum. Maðurinn hefur játað sök að hluta í því eina máli sem var ákært í.

Í Kveik er rætt við foreldra barna á leikskólanum sem telja að rannsaka hefði betur mál annarra barna. Foreldrar drengs sem kærðu meint ofbeldi segjast ekki hafa fengið nægilegan stuðning og segjast hafa upplifað að þeim hafi ekki verið trúað.

Móðir einnar stúlku, sem tilkynnti um grun um kynferðisbrot ári áður en maðurinn var handtekinn, lýsti í þættinum breytingum á dóttur sinni og grunsemdum sínum á því að brotið hafi verið á henni. Móðirin segist hafa talað við stjórnendur Múlaborgar snemma árs 2024 og var bent á að leita aðstoðar. Hún endaði á því að fara í yfirheyrslu til lögreglu og var þar sagt að nánasti hringur væri alltaf fyrstur undir grun í slíkum málum. 

Til dæmis faðir barnsins. Í þættinum kemur fram að faðir barnsins hafi ekki verið yfirheyrður í málinu og enginn starfsmaður hafi verið grunaður á þessum tíma. Málinu var síðar lokað hjá lögreglu og fært til barnaverndar en því lokað í september 2024. Eftir það voru gerðar breytingar á leikskólanum og gerð krafa um að uppáhalds starfsmaður og deildarstjóri myndu skipta um bleyju á barninu. Maðurinn sem var handtekinn kom ekki nálægt bleyjuskiptum á barninu aftur eftir þetta samkvæmt konunni.

Í Kveik kom fram að málið hafi verið opnað aftur eftir að maðurinn var handtekinn en því svo lokað. Móðirin er ósátt við viðbrögð kerfisins og þá sérstaklega þau skilaboð að dóttir hennar muni ekki muna eftir atvikinu því hún hafi verið svo ung. Undir þetta tekur annað par sem er rætt við í þættinum.

