Von á þriðju stúlkunni: „Brotnaði um stund við fregnirnar“

Tónlistarmaðurinn Sverrir Bergmann og lögfræðingurinn Kristín Eva Geirsdóttir eiga von á sínu þriðja barni í apríl á næsta ári. Hjónin tilkynntu í færslu á Instagram að von sé á þriðju stúlkunni.
Sverrir og Kristín eiga fyrir tvær dætur, Ástu Berthu sem er fimm ára og Sunnu Stellu, fjögurra ára.
Hjónin héldu kynjaveislu fyrir fjölskylduna á dögunum þar sem þau greindu frá kyni ófædds barns síns. Þegar eldri dóttirin komst að því að önnur stúlka væri á leiðinni brast hún í grát en var fljót að jafna sig.
„Elsku lítil þriðja prinsessa á leiðinni. Litla hjartað á Ástu Berthu brotnaði um stund við fregnirnar en hún jafnaði sig fljótlega í fanginu á Ninju stóru frænku. Hlökkum til að taka á móti henni á þessu stelpuheimili. Ætli við Sverrir séum ekki ætluð til að vera stelpumamma og stelpupabbi,“ skrifaði Kristín við færsluna.
Sverrir og Kristín hafa verið saman í sjö ár, eftir að Kristín sendi honum vinabeiðni á Facebook. Eftir það gerðust hlutirnir hratt: Þau hittust á fimmtudegi og Kristín flutti inn hjá Sverri á laugardegi. Sex mánuðum síðar höfðu þau keypt sér hús í Njarðvík.
Hjónin trúlofuðu sig þann 9. nóvember 2022 og gengu í það heilaga í ágúst 2023.
„Það mikilvægasta af öllu eru að við erum teymi. Við stöndum þétt saman út á við á sama tíma og við leyfum okkur að vera eins og við viljum heima fyrir og inn á við. Við erum alltaf til staðar fyrir hvort annað allt, sama hvað á dynur,“segir Kristín Eva Geirsdóttir lögmaður um samband hennar og eiginmannsins, Sverris Bergmanns Magnússonar, tónlistarmanns og bæjarstjórnarfulltrúa í Reykjanesbæ.
Tónlistarmaðurinn Sverrir Bergmann Magnússon og Kristín Eva Geirsdóttir, lögfræðingur, gengu í hnapphelduna við hátíðlega athöfn í gær.
