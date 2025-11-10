Hvatningarverðlaun gegn einelti afhent á Laugarvatni Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 10. nóvember 2025 21:04 Gunnlaugur Víðir Guðmundsson, forstöðumaður félagsmiðstöðvarinnar Gleðibankans í Reykjavík, sem hlaut hvatningaverðlaunin gegn einelti i dag við hátíðlega athöfn í Menntaskólanum að Laugarvatni. Magnús Hlynur Hreiðarsson Gunnlaugur Víðir Guðmundsson forstöðumaður félagsmiðstöðvarinnar Gleðibankans í Reykjavík hlaut í dag hvatningarverðlaun gegn einelti en hann hefur lagt sig fram af miklum krafti að draga úr einelti og samskiptaerfiðleikum ungs fólks. Um er að ræða verðlaun Heimilis og Skóla en athöfnin fór fram á Laugarvatni í morgun. Fjölmenni kom saman í Menntaskólanum að Laugarvatni í morgun þegar hvatningaverðlaunin voru afhent en það kom í hlut Páls Óskars Hjálmtýssonar að tilkynna hver fengi verðlaunin í ár en það er Gunnlaugur Víðir Guðmundsson, forstöðumaður Gleðibankans, sem er félagsmiðstöð fyrir unglinga í Reykjavík. Jóna Katrín Onnoy Hilmarsdóttir, skólameistari menntaskólans stýrði samkomunni í dag en um 150 nemendur eru í skólanum.Magnús Hlynur Hreiðarsson Dagur gegn einelti , sem var reyndar 8. nóvember, hefur verið haldinn árlega síðan 2011 og er mikilvæg áminning um að við berum öll ábyrgð á öruggu og hlýju skólasamfélagi. „Takk kærlega, þetta er gríðarlegur heiður. Ég tek þessu, sem viðurkenningu fyrir mín störf og er mjög mjög þakklátur,“ sagði Gunnlaugur Víðir meðal annars í þakkarávarpi sínu. Kór menntaskólans söng við athöfnina undir stjórn Stefáns Þorleifssonar og svo voru haldin nokkur ávörp. Freyja Rós hjá menntaskólanum hlaut verðlaunin á síðsta ári og þess vegna var athöfnin þar í dag. Kór Menntaskólans að Laugarvatni söng tvö lög undir stjórn Stefáns Þorleifssonar.Magnús Hlynur Hreiðarsson Var erfitt að bera þennan titil í ár eða var það létt? „Bæði og því þetta er svolítil pressa en auðvitað er bara gott að hafa þessa pressu, við þurfum að halda áfram og standa okkur,“ segir Freyja. Hvað getur þú sagt mér um verðlaunahafana í ár? „Hann var valinn einróma af dómnefnd og er að standa sig frábærlega í sínu starfi,“ segir Sigurður Sigurðsson, framkvæmdastjóri Heimilis og skóla. Sigurður Sigurðsson framkvæmdastjóri Heimilis og skóla.Magnús Hlynur Hreiðarsson Sigurður minnir á ábyrgð foreldra þegar einelti er annars vegar. „Já, að tala við börnin um mikilvægi þess að vera góð við alla og bjóða öllum með og vera opinn fyrir því ef við fáum símtalið um að barnið okkar sé kannski gerandi að vinna í því.“ Dagskránni á Laugarvatni lauk svo með lagi frá Páli Óskari og Benna Hemm Hemm. Páll Óskar og Benni Hemm Hemm spiluðu og sungu fyrir gesti athafnarinnar og uppskáru gott og langt klapp eftir flutninginn. Lagið heitir „Eitt af blómunum“.Magnús Hlynur Hreiðarsson Bláskógabyggð Skóla- og menntamál Mest lesið Sigríður Björk segir af sér Innlent Heldur fullum launum Innlent Ekki lengur vonlaust tilfelli sem enginn hefur trú á Innlent Strætisvagni ekið á leikskólastarfsmann og barn Innlent Ósammála lækni og greiðir fyrir aðgerðina sjálfur Innlent Farsæll ferill eða í meira lagi umdeildur? Innlent Demókratar reiðir hver öðrum en aðallega reiðir Schumer Erlent Arndís Soffía tekur við af Grími Innlent Sögð ætla að leita á náðir Trumps Erlent Flestum þykir Guðrún og Sigmundur hafa staðið sig illa Innlent Fleiri fréttir Hvatningarverðlaun gegn einelti afhent á Laugarvatni Tekist á um afgreiðslu velferðarnefndar Dómsmálaráðherra verði að segja satt og rétt frá Leiðtogaprófkjör hjá Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík Mælist nú ekki með eins jákvætt viðhorf til kvenleiðtoga Nýr lögreglustjóri fljótur að ákveða sig og nýir vextir hjá Arion Breytingar á húsaleigulögum samþykktar sem lög Arndís Soffía tekur við af Grími Strætisvagni ekið á leikskólastarfsmann og barn Farsæll ferill eða í meira lagi umdeildur? Skyggnst inn í Hegningarhúsið Enginn gleymir þessum degi fyrir tveimur árum Heldur fullum launum Sigríður Björk hverfur á braut og umboðsmaður vill endurskoða meðferðarheimilin Flestum þykir Guðrún og Sigmundur hafa staðið sig illa Sigríður Björk segir af sér Ósammála lækni og greiðir fyrir aðgerðina sjálfur Bein útsending: Heimsþing kvenleiðtoga – fyrri dagur Rússar nýta samsæriskenningar til að réttlæta innrásina í Úkraínu Ekki lengur vonlaust tilfelli sem enginn hefur trú á Hálfur annar tími og þrjú ólík farartæki til að sækja slasaðan göngumann Öll gögn á ensku annars ógildist krafan Lestir 205 steypubíla fóru í nýja brú yfir Breiðholtsbraut Íslandsbanki ríður á vaðið og svipast um í Hegningarhúsinu „Gramsaði í munum“ og ók síðan brott á stolnum bíl undir áhrifum Vill leiða Sjálfstæðisflokkinn í Reykjanesbæ „Dagur, enga frasapólitík hér“ Ákvörðun ráðherra megi ekki litast af almenningsáliti Húsæðis- og efnahagsmál brenna á ungu fólki „Hann hlýtur að leggja allt kapp á Reykjavík“ Sjá meira