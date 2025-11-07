Það geta ótrúlegustu hlutir gerst þegar fólk sest niður, lokar á eftir sér og fer ekki út fyrr en niðurstaða liggur fyrir.
Staða raforkumála á Norðausturlandi er óviðunandi og hefur verið það alltof lengi. Ónæg afhendingargeta hefur hamlað atvinnuuppbyggingu, fjárfestingum og orkuöflun á svæðinu.
Deilt hefur verið um verkaskiptingu og ábyrgð þegar kemur að uppbyggingu raforkuinnviða: hvað á Landsnet að gera, hvað á Rarik að gera, á ríkið að stíga inn, hvenær, hvernig, hvers vegna?
Svona spurningar hafa fengið að malla í kerfinu árum saman án þess að höggvið sé á hnútinn.
Nú verður breyting þar á.
Með samkomulagi sem ég undirritaði við Landsnet og Rarik í vikunni liggur loksins fyrir skýr verkaskipting og áætlun um aðgerðir í raforkumálum Norðausturlands.
Landsnet hefur skuldbundið sig til að byggja 132 kV loftlínu milli Kópaskers og Þórshafnar. Framkvæmdinni verður ýtt inn á kerfisáætlun, undirbúningsvinnan fer strax af stað og stjórnvöld munu leitast við að skapa forsendur til að flýta megi framkvæmdinni enn frekar, svo sem með því að liðka fyrir frekari orkuvinnslu í landshlutanum.
Til að leysa bráðavanda raforkukerfisins á Langanesi ætlar Rarik að einhenda sér í lagningu 33 kV jarðstrengs milli Vopnafjarðar og Þórshafnar. Framkvæmdir hefjast strax á næsta ári og fá þannig báðir staðirnir rafmagn úr tveimur áttum í stað einnar í dag.
Á sama tíma mun Landsnet byggja nýtt tengivirki á Bakka við Húsavík til að auðvelda tvítengingu við Húsavík og liðka fyrir starfsemi nýrra stórnotenda á iðnaðarsvæðinu. Sú aðgerð er bæði mikilvæg fyrir afhendingaröryggi raforku á Húsavík og fyrir atvinnuuppbyggingu á Norðurlandi almennt.
Gert er ráð fyrir að báðum þessum verkefnum ljúki ekki síðar en árið 2028, en ríkið mun styðja við fjárfestingargetu Landsnets og Rarik vegna verkefnanna um 2,2 milljarða króna strax árið 2026.
Það hefur verið gott að vinna með forstjórum Landsnets og RARIK að þessu framfaramáli, Rögnu Árnadóttur og Magnúsi Þór Ásmundssyni, og samkomulagið hefði aldrei raungerst nema vegna góðs samstarfs við Daða Má Kristófersson og hans fólk í fjármála- og efnahagsráðuneytinu.
Samkomulagið er í anda þeirrar lausnamiðuðu og aðgerðadrifnu nálgunar sem ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur vinnur eftir. Það felur í sér skýra verkaskiptingu milli fyrirtækja, ábyrga íhlutun ríkisins í þágu byggðaþróunar, orkuöryggis og verðmætasköpunar – og afgerandi fyrirheit um sókn og aukna samkeppnishæfni landshlutans á næstu árum og áratugum.
Íbúar eiga þakkir skildar fyrir að sýna þolinmæði og gefast ekki upp í baráttu sinni fyrir uppbyggingu raforkuinnviða í landshlutanum. Nú tökum við höndum saman um að byggja upp, ekki bara línur og búnað, heldur traust, von og tækifæri á Norðausturlandi.
Höfundur er umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra.
Jóhann Páll Jóhannsson skrifar
Hulda Birna Kjærnested Baldursdóttir ,Nanna Elísa Jakobsdóttir skrifar
Gunnhildur H Gunnlaugsdóttir skrifar
Helgi Sigurður Haraldsson skrifar
Herdís Dröfn Fjeldsted skrifar
Sigríður Auðunsdóttir skrifar
Þuríður B. Ægisdóttir skrifar
Helga Björk Magnúsdóttir Grétudóttir,Ögmundur Jónasson skrifar
Eggert Sigurbergsson skrifar
Kristín María Birgisdóttir skrifar
Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar
Sæunn Gísladóttir skrifar
Helgi Brynjarsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Arna Lára Jónsdóttir skrifar
Einar Steingrímsson skrifar
Erla Björnsdóttir skrifar
Sigvaldi Einarsson skrifar
Jóhannes Þór Skúlason skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Margrét Rós Ingólfsdóttir skrifar
Víðir Þór Rúnarsson skrifar
Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar
Kristján Reykjalín Vigfússon skrifar
Drífa Snædal skrifar
Ólafur Grétar Gunnarsson skrifar
Birna Þórarinsdóttir skrifar
Gylfi Ólafsson skrifar
Einar Bárðarson skrifar
Elliði Vignisson skrifar