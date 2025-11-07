Erlent

Neita fregnum um að Lavrov hafi verið settur af

Kjartan Kjartansson skrifar
Sögusagnir eru um að gjá hafi myndast á milli Pútíns forseta (t.v.) og Lavrovs utanríkisráðherra (t.h.) eftir að ekkert varð úr fundi Pútíns og Bandaríkjaforseta í Búdapest. Vísir/EPA

Talsmaður Kremlar hafnar því algerlega að Sergei Lavrov, utanríkisráðherra, hafi verið settur út í kuldann. Því hefur verið haldið fram að Lavrov hafi fallið í ónáð eftir að ekkert varð af fundi Vladímírs Pútín forseta og Bandaríkjaforseta í Ungverjalandi.

Lavrov var ekki í Kreml á miðvikudag sem gaf gróusögum byr undir báða vængi. Fjölmiðillinn Moscow Times í Hollandi sagði svo frá því í gær að Pútín hefði sett utanríkisráðherrann til hliðar og að hann væri horfinn af opinberum vettvangi.

Dagblaðið Politico segir að Lavrov hafi síðast komið fram opinberlega á ráðstefnu um öryggismál í Minsk í Belarús 28. október samkvæmt opinberri vefsíðu utanríkisráðuneytisins.

Lavrov stýrir heldur ekki sendinefnd Rússa á G20-fundinum í ár en hann hefur leitt nefndina undanfarin ár. Í stað hans fer Maxim Oreskhin, aðstoðarskrifstofustjóri forsetaembættisins.

Dmitrí Peskov, talsmaður rússnesku ríkisstjórnarinnar, þvertók fyrir það að kastast hefði í kekki á milli Pútíns og Lavrov. Sá síðarnefndi væri enn utanríkisráðherra líkt og undanfarið 21 ár.

Bandaríkjastjórn aflýsti fyrirhugðum fundi Pútín og Donalds Trump um stríðið í Úkraínu sem þær ætluðu að halda í Búdapest í síðasta mánuði. Financial Times sagði að það hefði gerst vegna einstrengingslegrar afstöðu Lavrovs í símtali við Marco Rubio, bandaríska starfsbróður hans.

Stuðningsmenn Pútíns fá að kenna á meðölum forsetans

Vísbendingar hafa verið um að hreinsanir séu hafnar innan raða stuðningsmanna Pútín að undanförnu. Þannig hafa nýlega dyggir stuðningsmenn hans verið ýmist skilgreindir útsendrar erlendra ríkja eða jafnvel hryðjuverka- og öfgamenn. 

Hreinsanirnar hafa verið tengdar við valdabaráttu tveggja hópa sem styðja Pútín, annars vegar hóps gamalla pótintáta hans í kringum varnarmálaráðuneytið og hins vegar grasrótarhreyfingar þjóðernissinna og stríðsbloggara sem hafa náð töluverðri hylli í Rússlandi eftir að stríðið í Úkraínu hófst af fullum kraft fyrir að nálgast fjórum árum.

