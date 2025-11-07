Dæmd í fangelsi fyrir áreitið Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 7. nóvember 2025 13:45 Julia Wandel vakti mikla athygli árið 2023 þegar hún hélt því fram að hún væri í raun og veru Madeleine McCann. Samsett Hin 24 ára gamla Julia Wandelt sem um árabil hefur sagst vera Madeilene McCann hefur verið fundin sek um áreiti í garð fjölskyldu hinnar týndu stúlku og dæmd til sex mánaða fangelsisvistar. Henni verður auk þess gert að halda sig fjarri fjölskyldunni til framtíðar. Breska ríkisútvarpið greinir frá þessu en Wandelt hefur farið heim til þeirra Kate og Gerry McCann og hringt ítrekað í þau í þeirri von að þau trúi því að hún sé týnd dóttir þeirra. Mál Madeleine McCann er heimsþekkt en stúlkan hvarf þriggja ára gömul í fjölskyldufríi í Portúgal árið 2007 og hefur hvorki tangur né tetur sést af henni síðan. Wandelt er frá Lubin í suðvesturhluta Póllands en dómur yfir henni var kveðinn upp nú eftir hádegi. Fram kemur í umfjöllun breska ríkisútvarpsins að dómari hafi við dómsuppkvaðningu getið þess að tekið hafi verið tillit til þess að Wandelt hafi átt erfiða æsku. „Það réttlætir hinsvegar ekki hvernig þú hagaðir þér,“ hefur ríkisútvarpið eftir dómaranum. Gögn voru lögð fram við réttarhöldin sem sanna það að Wandelt er ekki skyld McCann hjónunum með nokkrum hætti. Er þess getið í frétt BBC að það hafi tekið mjög á konuna þegar það kom fram í réttarhöldunum. Sagði dómarinn jafnframt að McCann hjónin hefðu gert henni það margsinnis ljóst að nærveru hennar væri ekki óskað og að þau hefðu ekki áhuga á kynnum við hana. Wandelt hefur verið dæmd eins og áður segir til sex mánaða fangelsisvistar vegna málsins. Þar sem talið er mjög líklegt að hún muni halda uppteknum hætti og halda áfram að áreita fjölskylduna úrskurðaði dómarinn hana jafnframt í nálgunarbann við McCann hjónin. Bretland Madeleine McCann Erlend sakamál Mest lesið „Alla mína ævi var ég að reyna að verja hann fyrir kynþáttafordómum“ Innlent Guðmundur dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir morð í Svíþjóð Erlent Lítið hægt að gera við kínverska vagna Strætó annað en að stöðva þá Innlent Skulda annarri konu fleiri milljónir vegna launamismunar Innlent Björgunarsveitarkona miður sín: Fékk ítrekaðar athugasemdir um húðlit Neyðarkallsins Innlent Ekki lengur gert ráð fyrir að fangaverðir starfi í brottfararstöð Innlent „Mig langar til að tala eins og Íslendingur – nákvæmlega eins og Íslendingur“ Innlent Rússar nærri stærstu landvinningunum í rúm tvö ár Erlent Njósnað um konuna sem ásakaði Khan um kynferðisbrot Erlent Gefa grænt ljós á kröfur um skráningu líffræðilegs kyns í vegabréfum Erlent Fleiri fréttir Dæmd í fangelsi fyrir áreitið Guðmundur dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir morð í Svíþjóð Njósnað um konuna sem ásakaði Khan um kynferðisbrot Gefa grænt ljós á kröfur um skráningu líffræðilegs kyns í vegabréfum Rússar nærri stærstu landvinningunum í rúm tvö ár Lykilorð Louvre einfaldlega Louvre „Samlokumaðurinn“ sýknaður Féll í yfirlið í skrifstofu Trumps Segjast hafa fundið vopn frá Hamas fyrir hryðjuverk í Evrópu Rannsaka hakakrossa sem voru málaðir með blóði úr manni Pútín sagður beina kúgunartækjum sínum að eigin stuðningsmönnum Flugumferðarstjórar að bugast og dregið úr ferðum innanlands Belgar kalla saman þjóðaröryggisráð vegna drónaflugs við flugvelli Tala látinna hækkar á Filippseyjum Óttast að María sé að stela athyglinni frá Jesú á samfélagsmiðlum Tortryggnir í garð tolla Trumps Plata hermenn í hjónaband og hirða svo bæturnar Hver er Zohran Mamdani og hvað vill hann? Banna samtök íslamista og gerðu húsleit hjá fleiri Evrópuríki ná saman um verulega útþynnt loftslagsmarkmið Stofnar Facebook hóp fyrir hatur gegn sjálfum sér Sjö látnir eftir flugslysið í Kentucky Tugir látnir eftir fellibyl á Filippseyjum „Versta martröð Trumps“ kjörin borgarstjóri New York Féll til jarðar rétt eftir flugtak Fundu 1,7 tonn af kókaíni í kafbát á miðju Atlantshafi Náðu myndum af háhyrningum að velta hvítháfum og éta úr þeim lifrina Fer fram og til baka með SNAP Dick Cheney, einn arkítekta Íraksstríðsins, er látinn Með meðvitund fastur í rústunum en lést á leið á sjúkrahús Sjá meira