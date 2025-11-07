Nýsjálenskur James Bond-leikstjóri látinn Atli Ísleifsson skrifar 7. nóvember 2025 11:30 Lee Tamahori var þekktur fyrir að vera ötull baráttumaður fyrir menningu maóra, nýsjálenskra frumbyggja. EPA Nýsjálenski kvikmyndaleikstjórinn Lee Tamahori er látinn, 75 ára að aldri. Hann leikstýrði meðal annars James Bond-myndinni Die Another Day sem gerðist meðal annars á Íslandi. Nýsjálenskir fjölmiðlar greindu frá andláti Tamahori í morgun, en hann hafði um árabil glímt við Parkinson-veiki. Tamahori sló í gegn með fyrstu kvikmynd sinni í fullri lengd, Once Were Warriors, sem var frumsýnd árið 1994. Myndin er enn ein af fimm tekjuhæstu kvikmyndum Nýja-Sjálands. Eftir Once Were Warriors hélt Tamahori til Bandaríkjanna og leikstýrði fjölda stórmynda, meðal annars The Edge frá árinu 1997 sem skartaði Anthony Hopkins í aðalhlutverki og svo James Bond-myndinni Die Another Day frá 2002 þar sem Pierce Brosnan fór með hlutverk Bond. Hann leikstýrði einnig XXX: State of the Union og myndinni Along Came a Spider með Morgan Freeman. Þá leikstýrði hann einnig einum þætti í annarri þáttaröð The Sopranos. Síðasta kvikmynd leikstjórans var The Convert frá árinu 2023 þar sem ástralski leikarinn Guy Pearce fór með aðalhlutverk. Tamahori var þekktur fyrir að vera ötull baráttumaður fyrir menningu maóra, nýsjálenskra frumbyggja. Andlát Nýja-Sjáland Bíó og sjónvarp Hollywood James Bond Mest lesið Ástin blómstrar hjá Ara Edwald og Ingibjörgu Lífið „Innsýn í djammlífið og hvernig Gugga í gúmmíbát djammar“ Lífið „Veit að pabbi væri stoltur af mér“ Lífið Kynþokkafyllstu karlmenn landsins Lífið Íslenskur Taskmaster kemur í vor Bíó og sjónvarp Finnur fyrir skoðunum fólks á aldursmuninum Lífið „Þegar ég var átján ára gömul fæ ég aðra ábendingu“ Lífið Fundaði með rabbína til að biðjast afsökunar á gyðingaandúðinni Lífið Þau hlutu Hönnunarverðlaun Íslands Tíska og hönnun Fresta GTA 6 aftur og um hálft ár Leikjavísir Fleiri fréttir Góð fjölskyldustund öll föstudagskvöld Nýsjálenskur James Bond-leikstjóri látinn Fundaði með rabbína til að biðjast afsökunar á gyðingaandúðinni „Þegar ég var átján ára gömul fæ ég aðra ábendingu“ „Innsýn í djammlífið og hvernig Gugga í gúmmíbát djammar“ Ástin blómstrar hjá Ara Edwald og Ingibjörgu „Veit að pabbi væri stoltur af mér“ Kynþokkafyllstu karlmenn landsins Love Island bomba keppir í Eurovision „Við vitum í raun ekkert hvað bíður okkar“ Finnur fyrir skoðunum fólks á aldursmuninum Öskraði „pegga“ og salurinn grét úr hlátri „Ég vil verða eins og þú þegar ég verð stór“ Yfirgáfu salinn þegar gæslunni var sigað á „heimska“ ungfrú Mexíkó Nablinn ræðir um naflann fræga: Enginn gröftur en stundum skvört Sóldís Vala hafnaði í öðru sæti í Miss Earth Klettaskóli og Langholtsskóli áfram í úrslit Skrekk Hálft ár af hári Draumur að vinna í listrænum heimi Stokkhólms Einstök ástarsaga: „Ástin okkar var nógu sterk til að yfirstíga hindranir“ Sköpunarkrafturinn var allsráðandi í Höfuðstöðinni Taka einbýlishús í Garðabænum í gegn Hélt að allir væru ættleiddir Rjóminn gleymdist en guð var að fylgjast með Bað fjóra menn um lífssýni en fékk föðurinn óvænt í fangið Keyptu 230 fermetra einbýlishús á Seltjarnarnesi Tjáir sig um auglýsinguna umdeildu og stuðning Trump Varð næstum fyrir bíl á Formúlunni Árbæjarskóli og Fellaskóli áfram í úrslit í Skrekk „Hann var bara draumur“ Sjá meira