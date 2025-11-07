„Ekkert of gott að vera of grannur“ Stefán Árni Pálsson skrifar 7. nóvember 2025 13:02 Ágústa elskar góðar próteinmúffur. Ágústa Johnson segist vera búin að finna ýmis spennandi trix við því og gerir til dæmis alveg ótrúlega góðar prótínmúffur með súkkulaðibitum. Hún hefur tamið sér ýmislegt í sínu daglega lífi sem forvitnilegt er að heyra um. Vala Matt fór fyrir Ísland í dag og hitti Ágústu og fékk að sjá og heyra hvernig hægt er að vera í góðu formi án þess að það sé leiðinlegt og á sama tíma njóta lífsins og borða girnilegan og góðan mat og jafnvel nammi. Hvernig er hægt að borða hollt nammi á þessum tíma sem fram undan er með hátíðum og veislum. Ágústa vill núna fara að eyða meiri tíma með barnabörnunum og slaka meira á. „Þegar ég var að byrja snerist þetta mest um að auka þolið og styrkja sig og svona. Í dag er þetta orðið streitustjórnun, bæta svefninn og bæta mataræðið og mikil þekking er komin þar. Við erum komin með svo mikið af unnum matvælum og allt annað en var kannski fyrir fimmtíu árum,“ segir Ágúst og bætir við að hreyfing sé í raun besta þunglyndislyfið sem til er. „Það er mikið af fólki sem lifir að miklu leyti kyrrsetulífi. En þetta er ekkert allt eða ekkert. Lítið skilar miklu. Svo er yfirhöfuð ekkert of gott að vera of grannur. Aðalatriðið er að vera heilbrigður og hraustur.“ Hér að neðan má sjá viðtalið við Ágústu í heild sinni. Ísland í dag Heilsa Mest lesið „Innsýn í djammlífið og hvernig Gugga í gúmmíbát djammar“ Lífið Ástin blómstrar hjá Ara Edwald og Ingibjörgu Lífið „Veit að pabbi væri stoltur af mér“ Lífið Kynþokkafyllstu karlmenn landsins Lífið Íslenskur Taskmaster kemur í vor Bíó og sjónvarp „Þegar ég var átján ára gömul fæ ég aðra ábendingu“ Lífið Fundaði með rabbína til að biðjast afsökunar á gyðingaandúðinni Lífið Finnur fyrir skoðunum fólks á aldursmuninum Lífið „Ekkert of gott að vera of grannur“ Lífið Góð fjölskyldustund öll föstudagskvöld Lífið Fleiri fréttir Algjör óvissa með Söngvakeppnina Ólafur og Hildur selja í Vesturbænum „Ekkert of gott að vera of grannur“ Góð fjölskyldustund öll föstudagskvöld Nýsjálenskur James Bond-leikstjóri látinn Fundaði með rabbína til að biðjast afsökunar á gyðingaandúðinni „Þegar ég var átján ára gömul fæ ég aðra ábendingu“ „Innsýn í djammlífið og hvernig Gugga í gúmmíbát djammar“ Ástin blómstrar hjá Ara Edwald og Ingibjörgu „Veit að pabbi væri stoltur af mér“ Kynþokkafyllstu karlmenn landsins Love Island bomba keppir í Eurovision „Við vitum í raun ekkert hvað bíður okkar“ Finnur fyrir skoðunum fólks á aldursmuninum Öskraði „pegga“ og salurinn grét úr hlátri „Ég vil verða eins og þú þegar ég verð stór“ Yfirgáfu salinn þegar gæslunni var sigað á „heimska“ ungfrú Mexíkó Nablinn ræðir um naflann fræga: Enginn gröftur en stundum skvört Sóldís Vala hafnaði í öðru sæti í Miss Earth Klettaskóli og Langholtsskóli áfram í úrslit Skrekk Hálft ár af hári Draumur að vinna í listrænum heimi Stokkhólms Einstök ástarsaga: „Ástin okkar var nógu sterk til að yfirstíga hindranir“ Sköpunarkrafturinn var allsráðandi í Höfuðstöðinni Taka einbýlishús í Garðabænum í gegn Hélt að allir væru ættleiddir Rjóminn gleymdist en guð var að fylgjast með Bað fjóra menn um lífssýni en fékk föðurinn óvænt í fangið Keyptu 230 fermetra einbýlishús á Seltjarnarnesi Tjáir sig um auglýsinguna umdeildu og stuðning Trump Sjá meira