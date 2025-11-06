3003 Elliði Vignisson skrifar 6. nóvember 2025 10:18 Íbúafjöldi Ölfuss fór nýverið yfir 3.000 manns og stendur nú í 3003. Þessi áfangi er ekki tilviljun heldur afrakstur markvissrar stefnumótunar. Hér var vilji til vaxtar og ljóst að slíkt gæti ekki orðið farsælt nema samhliða fjölmörgum öðrum ákvörðunum og vandaðs undirbúnings. Stór hluti undirbúnings var vegna verðmæta- og atvinnuskapandi verkefna. Án þeirra verður fjölgun vandkvæðum bundin. Ekki síður var þó brýnt að undirbúa fjölgun með innviðaframkvæmdum til að efla þjónustu við bæjarbúa, bæði þá sem fyrir eru og þá sem bætast við. Börnin fyrst Nýr leikskóli, Hraunheimar, opnaði í haust og er byggður til að mæta þörf nýrra íbúa. Meðal annars þeirra sem flytja í íbúðir sem eru nú í byggingu. Það er of seint að byrja að byggja þegar biðlisti er orðinn óviðráðanlegur. Á sama hátt var mikilvægt að efla velferðarþjónustu. Stærsta skrefið þar var að bæta alla stoðþjónustu og stofna nýtt sjálfstætt velferðarsvið í stað byggðarsamlags áður. Að vera fjölskylduvænt velferðarsamfélag snýst ekki um orð, heldur aðgerðir og þjónustu. Virðing við reynsluna Eitt af merkjum þess að maður býr í velferðarsamfélagi má finna í því hvernig búið er að eldri borgurum. Við Egilsbraut 9 í Þorlákshöfn hefur íbúðum fyrir eldriborgara fjölgað verulega, frekari fjölgun hefur verið undirbúin og ný dagþjónusta risin. Einnig hefur félagsstarf og heilsurækt eldri borgara verið efld. Fræðslumál í forgrunni Grunnskólinn í Þorlákshöfn er burðarstoð samfélagsins. Þar hefur um árabil verið unnið afar vandað og gott starf. Það fylgir því mikil ábyrgð að eiga slíkt gæðastarf hjá lykilstofnun. Hröð fjölgun nemenda má ekki gera það að verkum að húsnæði verði hamlandi. Tryggja þarf að húsnæðið haldi í við fjölgun nemenda. Lokahönnun nýrrar álmu fyrir verk- og listgreinar, skólabókasafn og fl. er að ljúka og stefnt er að útboði á næstunni. Húsnæðið á að vera tilbúið áður en skólastarfið líður fyrir húsnæðisskort. Heimili fyrir fólk Byggingar eru ekki steypa, þær eru framtíðar heimili fólks. Án heimila verður ekki velferð. Fjölgun íbúa krefst öflugs lóðaframboðs og íbúðauppbyggingar. Á síðustu 8 árum hefur íbúum fjölgað um tæplega 40% og nú eru 270 íbúðir í byggingu. Það var hægt, vegna þess að skipulagsmál voru hluti af ákvörðun um fjölgun. Í dag eigum við skipulagðar lóðir fyrir 1.118 íbúðir til viðbótar, bæði fjölbýli og sérbýli. Þannig tryggjum við raunverulegt húsnæði fyrir nýja íbúa, án innviðagjalda eða söluhagnaðar á lóðir. Uppbyggjandi samfélag Sé rétt að staðið er hægt að bæta velferð allra samhliða fjölgun íbúa. Aukin velferð fylgir því að búa í samheldnu samfélagi með fleiri þátttakendum í hinum sameiginlega rekstri. Tekin var ákvörðun um að láta uppbyggingu íþrótta- og tómstundaaðstöðu fylgja vexti bæjarins. Nýtt fimleikahús, betri áhorfendaaðstaða, endurbætur á fjölskyldulauginni og auknir styrkir til íþrótta og tómstunda hafa bætt lífsgæði allra. Glæsilegustu vatnsrennibrautir landsins verða svo teknar í notkun á næstu vikum. Lífið er nefnilega ekki bara auðveldara í stækkandi velferðarsamfélagi, það er líka skemmtilegra. Nýr miðbær Hluti af ákvörðun um fjölgun íbúa var að bæta þjónustu, menningu og mannlíf. Þar var nýr miðbær í hjarta Þorlákshafnar einn af lykilþáttum. Fyrstu byggingar hafa nú verið byggðar í miðbænum og á næsta ári er von á framkvæmdum við miðbæjartorgið: hótel, veitingastaðir, menningarhús, verslanir, og já skautasvell. Lífið í vaxandi velferðarsamfélagi á nefnilega að vera skapandi og fullt af leik og gleði. Hamingjan Markviss uppbygging innviða og manneskjumiðuð þjónusta hefur skilað stöðugum vexti án aukinnar álagningar á íbúa og án þess að innviðir hafi gefið eftir. Þetta hefur líka gerst án þess að skuldir hafi verið auknar, án eignasölu og án þess að þörf hafi orðið á því að skerða þjónustu við íbúa. Þvert á móti. Fasteignagjöld hafa t.d. lækkað um 42% á 8 árum, frístundastyrkur barna verið aukin, stuðningur við fatlaða verið bættur og lengi má áfram telja. Á sama tíma er rekstur stöðugur og skuldsetning hófleg. Sveitarfélagið Ölfus, með samhenta bæjarstjórn við stýrið, hyggst halda áfram á sömu braut: að byggja bæ þar sem fólk finnur sér heimili, börn dafna, eldri borgarar njóta virðingar, vinnandi fólk fær kröftum sínum farveg og bæjarbragur iðar af lífskrafti sem sprettur af íþróttum, menningu, samveru og öðrum þroskavænum tækifærum. Þess vegna er hamingjan hér. Höfundur er bæjarstjóri í Ölfusi. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Elliði Vignisson Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Ölfus Mest lesið Skattaglufuflokkar hinna betur settu þykjast hafa uppgötvað alla hina Þórður Snær Júlíusson Skoðun Segið það bara: Þetta var rangt – þá byrjar lækningin Hilmar Kristinsson Skoðun Lánið löglega Breki Karlsson Skoðun Þetta er ekki gervigreind Sigríður Hagalín Björnsdóttir Skoðun Hafa Íslendingar efni á að eiga ekki pening? Jón Páll Haraldsson Skoðun Viljum við hagkerfi sem þjónar fólki og náttúru, eða fólk sem þjónar hagkerfinu? Þórdís Hólm Filipsdóttir Skoðun Séreignarsparnaðarleiðin fest í sessi Ingvar Þóroddsson Skoðun Annarlegar hvatir og óæskilegt fólk Gauti Kristmannsson Skoðun Íbúðalánasjóður fjármagnaði ekki íbúðalán bankanna! Hallur Magnússon Skoðun Húsnæðisliðurinn í vísitölu neysluverðs Þorsteinn Siglaugsson Skoðun Skoðun Skoðun Vestfirðir gullkista Íslands Gylfi Ólafsson skrifar Skoðun Iceland Airwaves – hjartsláttur íslenskrar tónlistar Einar Bárðarson skrifar Skoðun 3003 Elliði Vignisson skrifar Skoðun Lestin brunar, hraðar, hraðar Haukur Ásberg Hilmarsson skrifar Skoðun Segið það bara: Þetta var rangt – þá byrjar lækningin Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Loftslagsmál á tímamótum Nótt Thorberg skrifar Skoðun Séreignarsparnaðarleiðin fest í sessi Ingvar Þóroddsson skrifar Skoðun Hafa Íslendingar efni á að eiga ekki pening? Jón Páll Haraldsson skrifar Skoðun Grundvallaratriði að auka lóðaframboð Sigurjón Þórðarson skrifar Skoðun Íbúðalánasjóður fjármagnaði ekki íbúðalán bankanna! Hallur Magnússon skrifar Skoðun Húsnæðisliðurinn í vísitölu neysluverðs Þorsteinn Siglaugsson skrifar Skoðun Viljum við hagkerfi sem þjónar fólki og náttúru, eða fólk sem þjónar hagkerfinu? Þórdís Hólm Filipsdóttir skrifar Skoðun Skattaglufuflokkar hinna betur settu þykjast hafa uppgötvað alla hina Þórður Snær Júlíusson skrifar Skoðun Þakklæti og árangur, uppbygging og samstarf Jóhanna Ýr Johannsdóttir skrifar Skoðun Hver vakir yfir þínum hagsmunum sem fasteignaeiganda? Ívar Halldórsson skrifar Skoðun Endurhæfing sem bjargar lífum – reynsla fólks hjá Hugarafli Auður Axelsdóttir,Grétar Björnsson skrifar Skoðun Hjúkrunarheimili í Þorlákshöfn – Látum verkin tala Karl Gauti Hjaltason skrifar Skoðun Lánið löglega Breki Karlsson skrifar Skoðun Annarlegar hvatir og óæskilegt fólk Gauti Kristmannsson skrifar Skoðun Frostaveturinn mikli Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir skrifar Skoðun Allir eru að gera það gott…. Margrét Júlía Rafnsdóttir skrifar Skoðun Þetta er ekki gervigreind Sigríður Hagalín Björnsdóttir skrifar Skoðun Að taka á móti börnum á forsendum þeirra Bryndís Haraldsdóttir skrifar Skoðun Ofbeldislaust ævikvöld Gestur Pálsson skrifar Skoðun Er það þjóðremba að vilja tala sama tungumál? Jasmina Vajzović skrifar Skoðun „Íslendingar elska fábjána og vona að þeir geti orðið ráðherrar“ Jakob Bragi Hannesson skrifar Skoðun Nærri 50 ára starf Jarðhitaskóla GRÓ hefur skilað miklum árangri Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Óður til frábæra fólksins Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Djíbútí norðursins Sæunn Gísladóttir skrifar Skoðun Þegar veikindi mæta vantrú Ingibjörg Isaksen skrifar Sjá meira