Djammþættirnir Gugga fer á djammið hefja göngu sína á Vísi í dag. Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, kíkir þar á samkvæmislífið, tekur púlsinn á íslenskum djömmurum og spyr þá spjörunum úr.
Gugga fer á djammið munu birtast aðra hverja viku á Vísi og geta áhorfendur skyggnst þar inn í djammið helgina áður.
Gugga mun þó ekki svíkjast undan þegar eitthvað sérstaklega spennandi er um að vera og eiga áhorfendur þá von á aukaþáttum, til að mynda um helgina þegar Airwaves fer fram.
Gugga kíkti á djammið síðustu helgi á sjálfri hrekkjavökunni klædd sem Poison Ivy, rauðhærði óvinur Leðurblökumannsins sem tælir menn með sjarma sínum, vopnuð hljóðnema. Afrakstur þess er fyrsti þáttur seríunnar sem hægt er að horfa á hér fyrir neðan.
Ýmsum skrautlegum karakterum bregður fyrir í þættinum: hásum Valla, jólasveini sem tekur reglulega skammargönguna (e. walk of shame) í búningi og stúlku sem var handviss um í hvaða búning fólk mætti ekki fara.
Blaðamaður heyrði jafnframt hljóðið í Guggu til að spyrja hana út í þessa nýju þætti og djammveturinn framundan.
Hverju mega áhorfendur eiga von á?
„Stemmingu og innsýn í djammlífið og hvernig Gugga í gúmmíbát djammar,“ segir Gugga.
„Það eru flestir til í það sem mér finnst geggjað,“ segir Guðrún innt eftir því hvernig hinn íslenski djammari tekur því að fá hljóðnema í grillið.
„Ég reyni að sýna fólki virðingu sem vill ekki vera með en flestir eru mega-til í það. Og ef einhver vill láta taka eitthvað út þá er ég alltaf til í það,“ bætir hún við.
Hvaða staði á að kíkja á?
„Ég vil helst prófa alla staðina, það verða alls ekki neinir „favourites“ heldur vil ég prófa alls konar með alls konar fólki,“ segir Gugga.
Íslenska djammið hefur upp á margt að bjóða og mun Gugga sýna lesendum og áhorfendum Vísis það næstu misserin.
Veist þú um skemmtilegan viðburð eða partý sem Gugga vill ekki missa af. Sendu okkur línu á nannasig@syn.is og það er aldrei að vita nema Gugga kíki við.