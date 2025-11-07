Lífið

„Inn­sýn í djammlífið og hvernig Gugga í gúmmí­bát djammar“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Gugga ræddi við nokkra vel gíraða djammara á hrekkjavökunni.
Djammþættirnir Gugga fer á djammið hefja göngu sína á Vísi í dag. Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, kíkir þar á samkvæmislífið, tekur púlsinn á íslenskum djömmurum og spyr þá spjörunum úr.

Gugga fer á djammið munu birtast aðra hverja viku á Vísi og geta áhorfendur skyggnst þar inn í djammið helgina áður.

Gugga mun þó ekki svíkjast undan þegar eitthvað sérstaklega spennandi er um að vera og eiga áhorfendur þá von á aukaþáttum, til að mynda um helgina þegar Airwaves fer fram.

Valli fundinn, skammarganga jólasveins og drekamóðir

Gugga kíkti á djammið síðustu helgi á sjálfri hrekkjavökunni klædd sem Poison Ivy, rauðhærði óvinur Leðurblökumannsins sem tælir menn með sjarma sínum, vopnuð hljóðnema. Afrakstur þess er fyrsti þáttur seríunnar sem hægt er að horfa á hér fyrir neðan. 

Ýmsum skrautlegum karakterum bregður fyrir í þættinum: hásum Valla, jólasveini sem tekur reglulega skammargönguna (e. walk of shame) í búningi og stúlku sem var handviss um í hvaða búning fólk mætti ekki fara.

Guggan er mætt.

Blaðamaður heyrði jafnframt hljóðið í Guggu til að spyrja hana út í þessa nýju þætti og djammveturinn framundan.

Hverju mega áhorfendur eiga von á?

„Stemmingu og innsýn í djammlífið og hvernig Gugga í gúmmíbát djammar,“ segir Gugga.

Gugga hringdi í ungstirnið Maron Birni á leið niður í bæ. Símtalið reyndist skrautlegt og því aðeins brot af því í þættinum.

Vill prófa „alls konar með alls konar fólki“

„Það eru flestir til í það sem mér finnst geggjað,“ segir Guðrún innt eftir því hvernig hinn íslenski djammari tekur því að fá hljóðnema í grillið.

Lilo og Stitch tekin tali.

„Ég reyni að sýna fólki virðingu sem vill ekki vera með en flestir eru mega-til í það. Og ef einhver vill láta taka eitthvað út þá er ég alltaf til í það,“ bætir hún við.

Hvaða staði á að kíkja á?

„Ég vil helst prófa alla staðina, það verða alls ekki neinir „favourites“ heldur vil ég prófa alls konar með alls konar fólki,“ segir Gugga.

Íslenska djammið hefur upp á margt að bjóða og mun Gugga sýna lesendum og áhorfendum Vísis það næstu misserin.

Veist þú um skemmtilegan viðburð eða partý sem Gugga vill ekki missa af. Sendu okkur línu á nannasig@syn.is og það er aldrei að vita nema Gugga kíki við.

