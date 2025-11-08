Sótti konuna á lögreglustöðina áður en hann réðst á hana Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 8. nóvember 2025 07:01 Það var í Dugguvogi sem leigubílstjórinn réðst á konuna. vísir/Anton Brink Leigubílstjóri sem réðst á farþega sinn að næturlagi í byrjun október hafði skömmu áður sótt konuna á lögreglustöðina á Hverfisgötu. Þaðan ók hann henni í Dugguvog þar sem árásin átti sér stað. Samkvæmt heimildum Vísis er leigubílstjórinn á sextugsaldri og með hreina sakaskrá. Hann var á vakt hjá Hreyfli umrædda nótt og sótti konu á fertugsaldri á lögreglustöðina á Hverfisgötu þar sem hún hafði dúsað eftir að hafa verið færð í fangageymslur. Með ólæti í miðbæ Reykjavíkur Samkvæmt heimildum Vísis hafði konan verið að skemmta sér í miðbæ Reykjavíkur. Fór svo að lögregla var kölluð til vegna óláta þar sem hún var meðal annars sökuð um að hafa hrækt framan í dyravörð. Var konan því færð í fangageymslur. Þaðan var henni svo sleppt síðar um nóttina og leigubíll frá Hreyfli mætti á svæðið til að sækja hana. Þaðan lá leiðin í Dugguvog þar sem leigubílstjórinn vill meina að konan hafi þráast við að greiða fyrir farið. Virðist þá ekki hafa skipt neinum toga heldur fór leigubílstjórinn á eftir konunni, reif í hana, henti í jörðina og dró hana meðal annars á hárinu. Samkvæmt heimildum fréttastofu er upptaka af atvikinu á meðal sönnunargagna í málinu. Umsvifalaust rekinn hjá Hreyfli Hreyfill sagði bílstjóranum upp nokkrum dögum eftir atvikið en mikil umræða hafði spunnist um það. Meðal annars nafnlausar umræður á Facebook sem einstaka fréttamiðlar vísuðu beint til þar sem fullyrt var að leigubílstjórinn væri af erlendu bergi brotinn. Málið væri augljóslega hælisleitendum að kenna. „Stjórn Hreyfils harmar það alvarlega atvik sem átti sér stað um helgina þar sem farþegi varð fyrir ofbeldi af hálfu leigubifreiðarstjóra sem ók undir merkjum fyrirtækisins,“ sagði í yfirlýsingu frá stjórn Hreyfils. „Um leið og atvikið komst upp var viðkomandi bílstjóri umsvifalaust rekinn af Hreyfli og brottrekstur tilkynntur til Samgöngustofu.“ Ráðist á leigubílstjóra sömu nótt Málið var ekki það eina sem kom upp þessa aðfaranótt 5. október og snerist að leigubílstjóra. Í Seljahverfinu í Reykjavík varð leigubílstjóri fyrir árás farþega sem meðal annars tók hann hálstaki. Lögregla mætti á vettvang, handtók farþegann sem reyndist ekki samvinnufús heldur gaf upp bullkennitölu og sagði lögreglunni að fokka sér. Leigubílstjórinn slapp við alvarleg meiðsli samkvæmt upplýsingum fréttastofu og var aftur mættur til vinnu daginn eftir. Leigubílar Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Nauðguninni flett upp í LÖKE hjá þremur embættum Innlent Sótti konuna á lögreglustöðina áður en hann réðst á hana Innlent Fær ekkert greitt því að hann er Íslendingur Innlent Útbjuggu heimagerðar sprengjur fyrir árásir á húsnæði flóttamanna Erlent Fjöldi gesta á vellinum myndi takmarkast við 5000 Innlent Mikil hætta skapist sé ekið á nýsteypta brúna Innlent Hrekur Walt-Disney líkingar þingmanns Innlent Trump veitir Ungverjum undanþágu Erlent Bjargey meðferðarheimili: „Þetta var eins og lúxusneyslurými“ Innlent Gallinn varði í átta vikur og tveir komust úr landi Innlent Fleiri fréttir Grunaður um að aka undir áhrifum með börnin aftur í Sótti konuna á lögreglustöðina áður en hann réðst á hana Hrekur Walt-Disney líkingar þingmanns Fjöldi gesta á vellinum myndi takmarkast við 5000 Mikil hætta skapist sé ekið á nýsteypta brúna Nauðguninni flett upp í LÖKE hjá þremur embættum Þyrstir fagna komu jólabjórsins til byggða Fær ekkert greitt því að hann er Íslendingur Óbreytt klukka stöðutaka gegn vísindum og lýðheilsu Bjargey meðferðarheimili: „Þetta var eins og lúxusneyslurými“ „Lúxus-neyslurými“, klukkan umdeilda og tímamót á börum Gallinn varði í átta vikur og tveir komust úr landi Saksóknari handtekinn við skemmtistað í sumar Tafir vegna óhapps við Sprengisand Meti kostnað og ábyrgð annarra á að greiða varnargarða Ný heilsugæslustöð tekin í notkun á Flúðum Lítið hægt að gera við kínverska vagna Strætó annað en að stöðva þá Skulda annarri konu fleiri milljónir vegna launamismunar „Þetta er flókið verkefni og ekki hægt að ráða við allar aðstæður“ „Set alvarlegt spurningamerki við að draga út einstaka þjóðerni fólks“ Engin eðlisbreyting þó fangavörðum sé breytt í starfsfólk Grafalvarleg staða hjá Norðuráli og frumvarp um brottfararstöð komið fram Staðgengill ríkislögreglustjóra til starfa í lagadeild HR „Alla mína ævi var ég að reyna að verja hann fyrir kynþáttafordómum“ Jafnréttisbaráttan gangi líka út á að gefa körlum tækifæri Ekki lengur gert ráð fyrir að fangaverðir starfi í brottfararstöð „Mig langar til að tala eins og Íslendingur – nákvæmlega eins og Íslendingur“ Kólnun á fasteignamarkaði: Færri skoða og lægra verð „Fullt af munum sem myndu ekki ganga kaupum og sölum á markaði“ Gagnrýnisverð hegðun Sjá meira