Sótti konuna á lög­reglu­stöðina áður en hann réðst á hana

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Það var í Dugguvogi sem leigubílstjórinn réðst á konuna.
Leigubílstjóri sem réðst á farþega sinn að næturlagi í byrjun október hafði skömmu áður sótt konuna á lögreglustöðina á Hverfisgötu. Þaðan ók hann henni í Dugguvog þar sem árásin átti sér stað.

Samkvæmt heimildum Vísis er leigubílstjórinn á sextugsaldri og með hreina sakaskrá. Hann var á vakt hjá Hreyfli umrædda nótt og sótti konu á fertugsaldri á lögreglustöðina á Hverfisgötu þar sem hún hafði dúsað eftir að hafa verið færð í fangageymslur.

Með ólæti í miðbæ Reykjavíkur

Samkvæmt heimildum Vísis hafði konan verið að skemmta sér í miðbæ Reykjavíkur. Fór svo að lögregla var kölluð til vegna óláta þar sem hún var meðal annars sökuð um að hafa hrækt framan í dyravörð. Var konan því færð í fangageymslur.

Þaðan var henni svo sleppt síðar um nóttina og leigubíll frá Hreyfli mætti á svæðið til að sækja hana. Þaðan lá leiðin í Dugguvog þar sem leigubílstjórinn vill meina að konan hafi þráast við að greiða fyrir farið.

Virðist þá ekki hafa skipt neinum toga heldur fór leigubílstjórinn á eftir konunni, reif í hana, henti í jörðina og dró hana meðal annars á hárinu. Samkvæmt heimildum fréttastofu er upptaka af atvikinu á meðal sönnunargagna í málinu.

Umsvifalaust rekinn hjá Hreyfli

Hreyfill sagði bílstjóranum upp nokkrum dögum eftir atvikið en mikil umræða hafði spunnist um það. Meðal annars nafnlausar umræður á Facebook sem einstaka fréttamiðlar vísuðu beint til þar sem fullyrt var að leigubílstjórinn væri af erlendu bergi brotinn. Málið væri augljóslega hælisleitendum að kenna.

„Stjórn Hreyfils harmar það alvarlega atvik sem átti sér stað um helgina þar sem farþegi varð fyrir ofbeldi af hálfu leigubifreiðarstjóra sem ók undir merkjum fyrirtækisins,“ sagði í yfirlýsingu frá stjórn Hreyfils.

„Um leið og atvikið komst upp var viðkomandi bílstjóri umsvifalaust rekinn af Hreyfli og brottrekstur tilkynntur til Samgöngustofu.“

Ráðist á leigubílstjóra sömu nótt

Málið var ekki það eina sem kom upp þessa aðfaranótt 5. október og snerist að leigubílstjóra. Í Seljahverfinu í Reykjavík varð leigubílstjóri fyrir árás farþega sem meðal annars tók hann hálstaki.

Lögregla mætti á vettvang, handtók farþegann sem reyndist ekki samvinnufús heldur gaf upp bullkennitölu og sagði lögreglunni að fokka sér.

Leigubílstjórinn slapp við alvarleg meiðsli samkvæmt upplýsingum fréttastofu og var aftur mættur til vinnu daginn eftir.

