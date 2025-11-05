Reikna með tveggja daga aðalmeðferð í máli Alberts Árni Sæberg skrifar 5. nóvember 2025 09:59 Albert ásamt verjanda sínum, Vilhjálmi Hans Vilhjálmssyni, þegar málið var til meðferðar í Héraðsdómi Reykjavíkur. Vísir/Vilhelm Aðalmeðferð er hafin í máli knattspyrnumannsins Alberts Guðmundssonar, sem sætir ákæru fyrir nauðgun, í Landsrétti. Samkvæmt dagskrá réttarins er reiknað með að henni ljúki á morgun og því er dóms að vænta innan fjögurra vikna og eins dags. Þinghald er háð fyrir luktum dyrum. Albert, sem leikur fyrir Fiorentina á Ítalíu og er lykilmaður í íslenska landsliðinu, var ákærður fyrir nauðgun í júní í fyrra. Hann var mættur í Landsrétt í morgun þegar aðalmeðferðin hófst. Kom verjanda á óvart að dóminum hafi verið áfrýjað Þann tíunda október í fyrra var hann sýknaður en dómari málsins mat framburð hans trúverðugari en framburð konunnar sem kærði hann. Þá var hún sögð hafa verið margsaga í framburði sínum. Ríkissaksóknari ákvað að áfrýja dóminum þremur vikum eftir að hann var kveðinn upp en hann hafði til þess fjórar vikur. „Það kemur á óvart að Ríkissaksóknari hafi ákveðið að áfrýja þessum dómi enda er dómurinn mjög vel rökstuddur og niðurstaðan lögfræðilega rétt,“ sagði Vilhjálmur Hans Vilhjálmsson, verjandi Alberts, í samtali við Vísi í tilefni af áfrýjuninni. Dómur snemma í desember Miðað við dagskrá Landsréttar fer málflutningur í málinu fram á morgun og frá málflutningi hafa dómarar fjórar vikur til þess að kveða upp dóm, ellegar þarf að flytja mál aftur. Því má reikna með að niðurstaða í málinu liggi fyrir snemma í desember. Fari svo að Albert verði sakfelldur getur hann samkvæmt lögum um meðferð sakamála óskað eftir áfrýjunarleyfi til Hæstaréttar. Hafi ákærður maður verið sýknaður í héraði, líkt og Albert, en sakfelldur í Landsrétti, skal Hæstiréttur verða við áfrýjunarleyfisbeiðni hans, nema rétturinn telji ljóst að áfrýjun muni ekki verða til þess að breyta dómi Landsréttar. Mál Alberts Guðmundssonar Dómsmál Kynferðisofbeldi Tengdar fréttir Albert sýknaður Albert Guðmundsson knattspyrnumaður var í dag sýknaður af ákæru um nauðgun. Hann var ákærður fyrir að hafa haft önnur kynferðismök en samræði við konu án hennar samþykkis. Dómurinn var kveðinn upp í héraðsdómi Reykjavíkur rétt fyrir klukkan eitt í dag. 10. október 2024 12:02 Mest lesið „Versta martröð Trumps“ kjörin borgarstjóri New York Erlent Sonurinn sefur enn með kylfu undir rúminu Innlent Segir þaggað niður í starfsfólki og hyggst ekki snúa aftur Innlent Gat keypt afmælisblómin eftir að ókunnugur mætti með skóflu Innlent Féll til jarðar rétt eftir flugtak Erlent Reikna með tveggja daga aðalmeðferð í máli Alberts Innlent Stóladans þingmanna lækkar launatékka Karls Gauta en hækkar Bergþórs Innlent Íslenskum fulltrúum á loftslagsráðstefnu hríðfækkar milli ára Innlent Fundu 1,7 tonn af kókaíni í kafbát á miðju Atlantshafi Erlent Lokunardagar leikskóla í Reykjavík tíu sinnum algengari en í öðrum stórum sveitarfélögum Innlent Fleiri fréttir Óttast að stóru verkfræðistofurnar gætu orðið einræðisherrar í eftirliti Reikna með tveggja daga aðalmeðferð í máli Alberts Stóladans þingmanna lækkar launatékka Karls Gauta en hækkar Bergþórs Ökutæki viðbragðsaðila verða áberandi vegna æfingar Gat keypt afmælisblómin eftir að ókunnugur mætti með skóflu Íslenskum fulltrúum á loftslagsráðstefnu hríðfækkar milli ára Lokunardagar leikskóla í Reykjavík tíu sinnum algengari en í öðrum stórum sveitarfélögum Sonurinn sefur enn með kylfu undir rúminu Segir þaggað niður í starfsfólki og hyggst ekki snúa aftur Tali ekki fyrir unga Miðflokksmenn Flestir vantreysta ráðherrum Flokks fólksins Eltihrellir lögreglukvenna situr inni fyrir morð Þjófarnir margfölduðu upphæðir við millifærslur Taldi sig sjá bát hvolfa og þyrla og björgunarsveit kölluð út Ákærður fyrir að skjóta að dróna Fiskistofu Grunaðir um hundruð milljóna króna þjófnað en ganga lausir Hundruð kennara nýta gervigreind til að undirbúa kennslu „Upp er runninn Kristrúnar Frostaveturinn mikli“ Starfsmaður Múlaborgar ákærður Gleðiefni að útkomuspá ársins sé á núlli Stefnt að leiðtogaprófkjöri eftir áramót og kunnugleg nöfn mögulega í pottinum Miðflokkurinn með eigið útspil í öryggis- og varnarmálum „Menn eiga ekki að vera að hnýsast í gögn sem þeim koma ekki við“ Reikna með tæplega nítján milljarða afgangi á næsta ári Tekinn í tíunda skipti dópaður og réttindalaus Uppsagnir hjá Icelandair og borgin kynnir fjárhagsáætlun næsta árs „Lífsgæðin mín hafa verið tekin aftur í burtu frá mér“ Bein útsending: Kynnir sína fyrstu fjárhagsáætlun Ölvaður en ekki barnaníðingur Líklegast að Reykjavíkurleiðin taki breytingum eftir umsagnir Sjá meira