Innlent

Reikna með tveggja daga aðal­með­ferð í máli Alberts

Árni Sæberg skrifar
Albert ásamt verjanda sínum, Vilhjálmi Hans Vilhjálmssyni, þegar málið var til meðferðar í Héraðsdómi Reykjavíkur.
Albert ásamt verjanda sínum, Vilhjálmi Hans Vilhjálmssyni, þegar málið var til meðferðar í Héraðsdómi Reykjavíkur. Vísir/Vilhelm

Aðalmeðferð er hafin í máli knattspyrnumannsins Alberts Guðmundssonar, sem sætir ákæru fyrir nauðgun, í Landsrétti. Samkvæmt dagskrá réttarins er reiknað með að henni ljúki á morgun og því er dóms að vænta innan fjögurra vikna og eins dags. Þinghald er háð fyrir luktum dyrum.

Albert, sem leikur fyrir Fiorentina á Ítalíu og er lykilmaður í íslenska landsliðinu, var ákærður fyrir nauðgun í júní í fyrra. Hann var mættur í Landsrétt í morgun þegar aðalmeðferðin hófst.

Kom verjanda á óvart að dóminum hafi verið áfrýjað

Þann tíunda október í fyrra var hann sýknaður en dómari málsins mat framburð hans trúverðugari en framburð konunnar sem kærði hann. Þá var hún sögð hafa verið margsaga í framburði sínum.

Ríkissaksóknari ákvað að áfrýja dóminum þremur vikum eftir að hann var kveðinn upp en hann hafði til þess fjórar vikur.

„Það kemur á óvart að Ríkissaksóknari hafi ákveðið að áfrýja þessum dómi enda er dómurinn mjög vel rökstuddur og niðurstaðan lögfræðilega rétt,“ sagði Vilhjálmur Hans Vilhjálmsson, verjandi Alberts, í samtali við Vísi í tilefni af áfrýjuninni.

Dómur snemma í desember

Miðað við dagskrá Landsréttar fer málflutningur í málinu fram á morgun og frá málflutningi hafa dómarar fjórar vikur til þess að kveða upp dóm, ellegar þarf að flytja mál aftur. Því má reikna með að niðurstaða í málinu liggi fyrir snemma í desember.

Fari svo að Albert verði sakfelldur getur hann samkvæmt lögum um meðferð sakamála óskað eftir áfrýjunarleyfi til Hæstaréttar. Hafi ákærður maður verið sýknaður í héraði, líkt og Albert, en sakfelldur í Landsrétti, skal Hæstiréttur verða við áfrýjunarleyfisbeiðni hans, nema rétturinn telji ljóst að áfrýjun muni ekki verða til þess að breyta dómi Landsréttar.

Mál Alberts Guðmundssonar Dómsmál Kynferðisofbeldi

Tengdar fréttir

Albert sýknaður

Albert Guðmundsson knattspyrnumaður var í dag sýknaður af ákæru um nauðgun. Hann var ákærður fyrir að hafa haft önnur kynferðismök en samræði við konu án hennar samþykkis. Dómurinn var kveðinn upp í héraðsdómi Reykjavíkur rétt fyrir klukkan eitt í dag. 

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið