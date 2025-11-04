Tjáir sig í fyrsta sinn um bróður sinn

Ingrid Alexandra Noregsprinsessa segir mál hálfbróður síns Mariusar Borg Høiby hafa verið gríðarlega erfitt fyrir norsku konungsfjölskylduna. Prinsessan tjáir sig í fyrsta sinn um málið við norska ríkisútvarpið.
Marius var ákærður í ágúst í 32 ákæruliðum, þar af fyrir fjórar nauðganir gegn fjórum konum. Hann er einnig ákærður fyrir ofbeldi í nánu sambandi gegn fyrrverandi kærustu sinni Nora Haukland. Mál hans verður tekið fyrir í febrúar og gæti hann átt yfir höfði sér allt að tíu ára fangelsisvist.
Hin 21 árs gamla prinsessa er nú búsett í Sydney í Ástralíu. Þar stundar hún nám í félagsvísindum og er framtíðarerfingi krúnunnar sem elsta dóttir Hákonar krónprins og Mette-Marit krónprinsessu. Hún ræðir námið og hvernig er að vera búsett hinumegin á hnettinum í ítarlegu viðtali við NRK. Þá er hún sérstaklega spurð út í mál Mariusar.
„Þetta er auðvitað mjög erfitt. Bæði fyrir okkur, fyrir mig sem systur og fyrir mömmu og pabba. Og að sjálfsögðu fyrir alla sem tengjast málinu,“ segir prinsessan. Hún segist ekki vilja ræða málið frekar en viðurkennir að það taki á að vera svo langt í burtu frá fjölskyldunni.
Að öðru leyti segir prinsessan að lífið í Ástralíu henti henni vel. Hún hafi að mestu leyti verið látin í friði, utan stöku ágangs papparassa. Hún nemur félagsvísindi eins og áður segir en lærir sérstaklega alþjóðastjórnmál og um efnahagsmál. Hún segist telja að námið muni koma sér vel fyrir framtíð sína sem drottning.