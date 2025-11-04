Lífið

Stórefnilegir skátar heiðraðir á Bessa­stöðum

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Í ár er 60 ára afmæli forsetamerkisins og síðan merkið var fyrst veitt árið 1965 hafa 1488 skátar verið sæmdir því. Eftir athöfnina var afmæli merkisins fagnað þar sem saman komu nokkrar kynslóðir forsetamerkishafa ásamt öðrum skátum.
Í ár er 60 ára afmæli forsetamerkisins og síðan merkið var fyrst veitt árið 1965 hafa 1488 skátar verið sæmdir því. Eftir athöfnina var afmæli merkisins fagnað þar sem saman komu nokkrar kynslóðir forsetamerkishafa ásamt öðrum skátum. Andrea Dagbjört Vatnsdal Pálsdóttir

Forseti Íslands heiðraði 26 skáta með forsetamerkinu við hátíðlega athöfn á Bessastöðum á sunnudag. Þetta er fjölmennasti hópurinn sem hlýtur merkið frá árinu 2016.

Frú Halla Tómasdóttir er verndari skátahreyfingarinnar og veitir forsetamerkið þeim rekkaskátum á aldrinum sextán til átján ára sem hafa stundað metnaðarfullt rekkaskátastarf. 

Forsetamerkishafarnir Fríða Björg Tómasdóttir úr Skátafélaginu Klakka og Kristófer Njálsson hjá Skátafélaginu Mosverjum fluttu ávörp þar sem þau sögðu frá skátaferli sínum og þeim verkefnum sem þau unnu að í tengslum við forsetamerkisvegferðina.

Það er sannarlega tilefni til að brosa þegar forseti Íslands smellir á mann heiðursmerki.Andrea Dagbjört Vatnsdal Pálsdóttir

Í forsetamerkinu sameinast gildi skátahreyfingarinnar um persónulegar framfarir einstaklingsins og þess að gera sitt besta samfélaginu til heilla. Vegferðin að forsetamerkinu er tveggja til þriggja ára verkefni sem hvetur skátana til persónulegs vaxtar í gegnum 24 fjölbreytt verkefni sem skátarnir þurfa að vinna að.

Í byrjun vegferðarinnar setja skátarnir sér markmið fyrir rekkaskátastarfið sitt og í lok hennar endurmeta þeir síðan vegferðina. Skátarnir þurfa að ljúka verkefnum úr fjórum verkefnaflokkum: Leiðtogafærni, Skapandi hugur, Heimurinn og umhverfið og Tilveran mín. 

Að sjálfsögðu var gítarinn tekinn fram og talið í gott skátalag.Andrea Dagbjört Vatnsdal Pálsdóttir

Til þess að öðlast merkið þurfa skátarnir meðal annars að sækja fimm daga skátamót, ferðast 40 kílómetra á eigin afli, sækja helgarnámskeið í leiðtogaþjálfun og tólf klukkustunda skyndihjálparnámskeið. Að lokum velja skátarnir sér tvö langtímaverkefni sem krefjast virkrar þátttöku þeirra yfir þriggja til tólf mánaða tímabil. 

Dæmi um þetta eru að vera foringi yngri skáta, taka þátt í skipulagi stórs skátamóts, sitja í stjórn skátafélags, ráði eða vinnuhóp, að taka að sér viðhald skátaheimilis eða skátaskála og margt fleira sem forsetismerkishafar hafa látið sér detta í hug. 

Skátar Forseti Íslands Halla Tómasdóttir


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.