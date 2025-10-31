Fagnar komu Dags um borð í evrubátinn

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra fagnar því að þungaviktarfólk í Samfylkingunni sé farið að tala hátt, skýrt og af skynsemi um evruna. Um sé að ræða eitt stærsta hagsmunamál almennings á Íslandi í dag.
Íslenska krónan hefur verið eitt helsta deiluefni landsmanna svo áratugum skiptir. Reglulega koma upp raddir sem vilja kveðja krónuna og taka upp annan gjaldmiðil og þá sérstaklega evruna.
Dagur B. Eggertsson, þingmaður Samfylkingarinnar og fyrrverandi borgarstjóri, segir í aðsendri grein í Morgunblaðinu í gær að ungt fólk og húsnæðiskaupendur þurfi evruvexti.
„Ég er að tala um þann ótrúlega mun sem er á vöxtum venjulegra heimila og lítilla og meðalstórra fyrirtækja hér heima og í Evrópu þar sem er evra. Ég reiknaði það í krónum og aurum. Reyndar milljónum,“ segir Dagur.
Gjaldmiðla- og vaxtamálin séu sérstaklega umhugsunarverð eftir dóm Hæstaréttar í vaxtamálinu sem beint hafi kastljósinu að vöxtum sem bjóðist venjulegu fólki.
„Ég reiknaði út dæmi um 60 milljóna króna lán, við núverandi kjör hér heima og meðalvaxtakjörin í Evrópu. Munurinn er gríðarlegur. Prófið að reikna hvað laun fjölskyldu þurfa að vera miklu, miklu hærri hér heima til að standa undir jafn dýru húsi og í Evrópu,“ segir Dagur.
Þögnin um þetta sé nánast algjör.
„Þessi vaxtakjör ættu að vera eitt aðalmálið í umræðunni. Og það varðar ekki bara heimilin. Ég kannaði nefnilega líka hvaða vextir bjóðast litlum og meðalstórum fyrirtækjum í Evrópu fyrir skammtímalán. Allir verktakar taka t.d. slík lán vegna íbúðabygginga. Munurinn er allt að fjórfaldur. Og þær tugir og hundruð milljóna sem greiddir eru í þessa vexti á byggingartíma eru einn stærsti einstaki liðurinn í byggingarkostnaði íbúða í öllum uppbyggingarverkefnum. Samtök byggingarverktaka hafa varla vakið máls á þessu, alla vega ekki svo ég hafi tekið eftir. Er það vegna hræðslu við banka eða ástar á krónunni eða hvað?“ spyr Dagur og hallast í átt að evru.
Því fagnar samstarfsmaður Dags í ríkisstjórnarsamstarfinu, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar, í færslu á Facebook sem vakið hefur misjöfn viðbrögð.
Snert er á gjaldmiðlamálum í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá því í desember í fyrra. Þar segir:
„Í upphafi kjörtímabilsins verður óháðum erlendum sérfræðingum falið að vinna skýrslu um kosti og galla krónunnar og valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum.“
Fréttastofu er ekki kunnugt um hvernig vinna við skýrsluna gengur.
Þorgerður Katrín lýsir yfir ánægju með grein Dags.
„Ánægjulegt að sjá þungavigtarfólk úr þingflokki Samfylkingarinnar leggjast á sveif með okkur í Viðreisn að tala hátt, skýrt og af skynsemi um evruna og vaxtakjör,“ segir Þorgerður Katrín.
Hún nefnir sérstaklega orð Dags um að upptaka evru eigi að vera helsta baráttumál samtaka launafólks, neytenda og samtaka í byggingariðnaði. Verktakar segi sjálfir að fjármagnskostnaður sé að sliga þá. Ungt fólk sé varla spurt.
„Við erum klár í samtal um evruna. Enda eitt stærsta hagsmunamál almennings á Íslandi í dag.“