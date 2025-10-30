Opnun Brákarborgar frestað enn á ný Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 30. október 2025 22:19 Svona leit Brákarborg út þegar hann var opnaður 2022. Leikskólinn er nú lokaður á meðan hann er lagaður. Reykjavíkurborg Framkvæmdir við húsnæði leikskólans Brákarborgar á Kleppsvegi tefjast enn og nú hefur opnun hans verið seinkað um fimm mánuði. Til stóð að leikskólinn myndi hefja starfsemi í ágúst, svo var því seinkað fram til loka októbermánaðar og að lokum fram í mars á næsta ári. Morgunblaðið greinir frá því að foreldrar barna á leikskólanum hafi fengið póst í upphafi síðustu viku þar sem þeim var tilkynnt um að framkvæmdirnar drægjust enn og að ekki væri stefnt á opnun fyrr en í mars 2026. Starfsemi hófst í leikskólanum Brákarborg síðsumars 2022 en síðan kom í ljós að mistök höfðu verið gerð vvið byggingu hússins. Álag ásteypulags og torf á þaki skólans hafi verið meira en tilgreint var á teikningum sem olli sprungum í veggjum og ójöfnu gólfi. Sumarið 2024 var starfsemi skólans flutt í húsnæði í Ármúla. „Við viljum upplýsa ykkur um að samkvæmt nýjustu fregnum frá verkstað og umhverfis- og skipulagssviði mun því miður enn seinka því að við komumst aftur til baka í húsnæðið okkar við Kleppsveg Eins og áður hefur komið fram fylgir verki sem þessu oft mikil óvissa og í þessu tilviki hefur sú óvissa leitt til frekari tafa. Nokkrir stórir þættir hafa leitt til frekari seinkunar en orðin var,“ segir í póstinum að því er Morgunblaðið skrifar. „Erfiðlega gekk að ná ásteypulagi af þaki, auk þess sem þurrkunartími nýrrar steypu var mun lengri en gert var ráð fyrir. Til viðbótar þarf að vinna frekar að styrkingu á plötu yfir kjallara. Sitt hvað annað hefur komið upp og haft áhrif á framvindu verksins, fjölmörg aukaverk og viðbætur sem ekki voru fyrirséðar í upphafi og hafa komið fram á verktíma,“ segi einnig. Tekið sé fram að frekari tafir kunni að koma upp en að engar upplýsingar liggi fyrir um það að svo stöddu. Mistök við byggingu Brákarborgar Reykjavík Leikskólar Skóla- og menntamál Börn og uppeldi Mest lesið „Þetta verður allt saman stórvarasamt í fyrramálið“ Veður Spyr hvort ökumenn myndu keyra á gangandi á götunni Innlent Myndskeiðið segi ekki alla söguna Innlent Ein hinna reknu segir konunum kastað fyrir ljónin Innlent „Auðvitað slær þetta mig ekki vel“ Innlent Fastur heima í þrjá daga út af engum mokstri Innlent Kallar Biden ljótan að utan sem innan og vill hann í fangelsi Erlent Svipt barnabótunum vegna flugmiðakaupa Erlent „Fyrstu þrjú árin sem ég var veik voru algjört helvíti“ Innlent Útlit fyrir nauman sigur frjálslyndra og fyrsta samkynheigða forsætisráðherra landsins Erlent Fleiri fréttir Opnun Brákarborgar frestað enn á ný Ögmundur Ísak ráðinn til þingflokks Sjálfstæðisflokksins Viðbrögð hjólreiðamannsins að einhverju leyti skiljanleg Fjárhagsstaðan alvarleg hjá ríkislögreglustjóra Formannskosningu Pírata frestað Fastur heima í þrjá daga út af engum mokstri Þurfa mögulega að fresta formannskosningu vegna formgalla Flughálka í kortunum, breytingar hjá bönkunum og formaður Pírata Reyna að lokka íslenska lækna heim Óvenjulegir smáskjálftar reyndust sprengingar Ein hinna reknu segir konunum kastað fyrir ljónin Fylgjast með smáskjálftum við Bláa lónið Kirkjuþing skorar á stjórnvöld að hækka sóknargjald Ósammála ráðherra um að atkvæðajafnvægi sé mannréttindamál Ungir innflytjendur á Íslandi ekki jafn jaðarsettir og í Svíþjóð Leita til UNESCO vegna Vonarskarðs og kæra kynjahalla Aukin verðbólga áhyggjuefni og asahláka í kortunum Spyr hvort ökumenn myndu keyra á gangandi á götunni Séra Flosi Magnússon fallinn frá Að jafnaði tilkynnt um tólf kynferðisbrot í hverri viku Var ofurölvi þegar hann hljóp yfir Reykjanesbraut „Auðvitað slær þetta mig ekki vel“ Fundi slitið án árangurs og nýr ekki boðaður „Fyrstu þrjú árin sem ég var veik voru algjört helvíti“ Vill sjá byggingakrana í Úlfarsárdal á næsta ári Reikna með flughálum vegum Fagnar aðgerðum en telur húsnæðispakkann „fremur rýran“ Úrskurðarnefnd klofin en framkvæmdaleyfi stendur Engar uppsagnir í farvatninu Þrír handteknir á stolnum bíl og dýnur teknar ófrjálsri hendi Sjá meira