Innlent

Opnun Brákarborgar frestað enn á ný

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Svona leit Brákarborg út þegar hann var opnaður 2022. Leikskólinn er nú lokaður á meðan hann er lagaður.
Svona leit Brákarborg út þegar hann var opnaður 2022. Leikskólinn er nú lokaður á meðan hann er lagaður. Reykjavíkurborg

Framkvæmdir við húsnæði leikskólans Brákarborgar á Kleppsvegi tefjast enn og nú hefur opnun hans verið seinkað um fimm mánuði. Til stóð að leikskólinn myndi hefja starfsemi í ágúst, svo var því seinkað fram til loka októbermánaðar og að lokum fram í mars á næsta ári.

Morgunblaðið greinir frá því að foreldrar barna á leikskólanum hafi fengið póst í upphafi síðustu viku þar sem þeim var tilkynnt um að framkvæmdirnar drægjust enn og að ekki væri stefnt á opnun fyrr en í mars 2026.

Starfsemi hófst í leikskólanum Brákarborg síðsumars 2022 en síðan kom í ljós að mistök höfðu verið gerð vvið byggingu hússins. Álag ásteypulags og torf á þaki skólans hafi verið meira en tilgreint var á teikningum sem olli sprungum í veggjum og ójöfnu gólfi. Sumarið 2024 var starfsemi skólans flutt í húsnæði í Ármúla.

„Við viljum upplýsa ykkur um að samkvæmt nýjustu fregnum frá verkstað og umhverfis- og skipulagssviði mun því miður enn seinka því að við komumst aftur til baka í húsnæðið okkar við Kleppsveg

Eins og áður hefur komið fram fylgir verki sem þessu oft mikil óvissa og í þessu tilviki hefur sú óvissa leitt til frekari tafa. Nokkrir stórir þættir hafa leitt til frekari seinkunar en orðin var,“ segir í póstinum að því er Morgunblaðið skrifar.

„Erfiðlega gekk að ná ásteypulagi af þaki, auk þess sem þurrkunartími nýrrar steypu var mun lengri en gert var ráð fyrir. Til viðbótar þarf að vinna frekar að styrkingu á plötu yfir kjallara. Sitt hvað annað hefur komið upp og haft áhrif á framvindu verksins, fjölmörg aukaverk og viðbætur sem ekki voru fyrirséðar í upphafi og hafa komið fram á verktíma,“ segi einnig.

Tekið sé fram að frekari tafir kunni að koma upp en að engar upplýsingar liggi fyrir um það að svo stöddu.

Mistök við byggingu Brákarborgar Reykjavík Leikskólar Skóla- og menntamál Börn og uppeldi

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið