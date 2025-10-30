Svipt barnabótunum vegna flugmiðakaupa Hólmfríður Gísladóttir skrifar 30. október 2025 09:29 Kona var svipt barnabótum þar sem hún kom ekki úr utanlandsferð sem hún fór ekki. Getty Bresk stjórnvöld sviptu konu barnabótum eftir að hún bókaði flug til Osló en fór ekki úr landi. Yfirvöld töldu að þar sem konan hafði ekki „komið aftur“ frá Noregi, væri hún þar með flutt úr landi. Samkvæmt umfjöllun Guardian er Lisa Morris-Almond meðal þúsunda annarra sem hafa farið á mis við greiðslu barnabóta vegna misheppnaðra aðgerða stjórnvalda gegn bótasvikum. Morris-Almond átti bókað flug til Noregs í apríl í fyrra, þar sem vinur hennar var að fara að gifta sig. Brúðkaupinu var hins vegar aflýst með nokkurra daga fyrirvara, þannig að Morris-Almond fór ekki neitt. Fyrir þremur vikum tók hún svo allt í einu eftir því að hún hafði ekki fengið greiddar barnabætur eins og venjulega og þegar hún fór að grennslast fyrir um málið fékk hún þau svör að hún hefði flutt úr landi. Það er að segja, gögn sýndu að hún hefði bókað far til Noregs en aldrei skilað sér aftur heim. „Ég sagði: „Um hvað ertu að tala?“ Og útskýrði að ég hefði ætlað að fara í brúðkaup en hefði ekki farið en hann sagði bara: „Gögnin sýna að þú komst ekki til baka.“ Hann var ekki einu sinni að hlusta á það sem ég var að segja.“ Alls hafa greiðslur bóta til 23.500 verið stöðvaðar en mál Morris-Almond sker sig úr að því leyti að hún fór aldrei á flugvöllinn. Það bendir til þess að yfirvöld hafi í aðgerðum sínum stuðst við farþegalista, í stað þess að skoða skattgreiðslur viðkomandi. Frjálslyndi demókrataflokkurinn hefur krafist skýringa á því hvers vegna stjórnvöld hafa verið að nota landamæragögn við ákvarðanatöku sína, í stað þess að fara hina venjubundnu leið og miða við staðgreiðslu opinberra gjalda. Yfirvöld hafa gengist við mistökunum og sagst munu hætta að „fella niður bætur fyrst og spyrja svo“. Bretland Mest lesið Myndskeiðið segi ekki alla söguna Innlent Útlit fyrir nauman sigur frjálslyndra og fyrsta samkynheigða forsætisráðherra landsins Erlent Reynsluboltum sagt upp í skugga ráðgjafabruðls Innlent Djúp lægð nálgast landið úr suðri Veður Vill hefja tilraunir með kjarnavopn að nýju Erlent Reikna með flughálum vegum Innlent Fólk sæki um námsmannaleyfi í annarlegum tilgangi Innlent Frostið náði næstum 20 stigum á Sandskeiði Veður Svipt barnabótunum vegna flugmiðakaupa Erlent „Alveg brjálaður yfir því að hann sé að hjóla á götunni“ Innlent Fleiri fréttir Losa hreðjatakið í eitt ár Útlit fyrir að hnífjafnt verði í Hollandi í fyrsta skipti Svipt barnabótunum vegna flugmiðakaupa Vill hefja tilraunir með kjarnavopn að nýju Fleiri handteknir vegna ránsins í Louvre „Samþykki“ tekið upp í frönskum lögum í kjölfar Pelicot málsins Útlit fyrir nauman sigur frjálslyndra og fyrsta samkynheigða forsætisráðherra landsins Fjórir látnir á Jamaíku og tuttugu í Haítí Hafa játað aðild að ráninu í Louvre Furstadæmin dæla vopnum og kínverskum drónum til Súdan Bandidos-bifhjólagengið bannað í Danmörku Prófuðu annað kjarnorkuknúið vopn Ákærðir fyrir hryðjuverk gegn ísraelska sendiráðinu í Kaupmannahöfn Segja vopnahléið aftur í gildi eftir miklar árásir Fundu flöskuskeyti frá tímum fyrri heimsstyrjaldarinnar Ódæði eftir fall El Fasher: Blóðið sýnilegt úr geimnum Rak nefndina sem átti að taka fyrir viðhafnarsalinn og sigurbogann Fjórtán drepnir í árásum á meinta fíkniefnasmyglara Þriðju kosningarnar á fjórum árum Stærsti fellibylur í sögu Jamaíka Færeyingar marka leið fyrir risastór neðansjávargöng Ísraelsher gerir árás á Gasa Andstæðingar olíuleitar Norðmanna hrósa sigri þrátt fyrir tap Skipar hernum að gera árásir á Gasa Áfrýjar sakfellingu í þagnargreiðslumálinu Sakar Evrópu um stríðsæsingu Musk í samkeppni við Wikipedia Búast við hamförum vegna Melissu Van de Velde bannað að ferðast til Ástralíu til að keppa á heimsmeistaramótinu Segja Rússa elta almenna borgara með drónum Sjá meira