Ósk Gunnarsdóttir, markaðs- og viðburðastýra og últrarhlaupari, greinir frá því að hún hafi vaknað aðfaranótt laugardags með svima og dofa í hægri hlið líkamans. Hún getur enn ekki gengið óstudd og dvelur nú á taugalækningadeild Landspítalans. Frá þessu greinir hún á samfélagsmiðlum.
Í færslunni segir Ósk að hún hafi verið í rannsóknum frá því að atvikið átti sér stað. Niðurstaðan sé undirliggjandi taugaröskun í heila sem hafi blossað upp.
„Get ekki gengið óstudd og framundan er mikil endurhæfing. Er nú á taugalækningadeild og tek einn dag í einu og er enn í allskyns rannsóknum,“ segir Ósk í færslunni.
Ósk er þekkt fyrir afrek sín í fjallahlaupum og tók meðal annars þátt í Bakgarðshlaupinu í maí síðastliðnum þar sem hún hljóp 36 hringi eða rúmlega 240 kílómetra. Hún tók heilsuna föstum tökum fyrir fjórum árum eftir að hafa misst hana í kjölfar barnsburðar fimm árum áður.
Ósk starfaði um árabil á útvarpstöðinni FM957 áður en hún snéri sér að markaðsstörfum.