Metfjöldi árekstra í ófærðinni í gær og Vélfagsmenn tóku yfir fund Viðreisnar Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 29. október 2025 11:34 Í hádegisfréttum gerum við upp ófærðina sem hrelldi Reykvíkinga í gær en snjókoma gærdagsins virtist koma mörgum að óvörum. Við ræðum meðal annars við framkvæmdastjóra árekstur.is sem segir að sjaldan eða aldrei hafi verið jafn mikið að gera. Það komi sér vel að dagurinn í dag hafi verið rólegur svo hægt sé að vinna sig í gegnum skaflinn af tjónstilkynningum. Við heyrum einnig í veðurfræðingi um framhaldið og hvort von sé á viðlíka ástandi á næstunni. Þá fjöllum við um hin umdeildu viðskipti Ríkislögreglustjóra við fyrirtækið Intra-ráðgjöf en lögreglustjóri var kölluð á teppið hjá dómsmálaráðherra í morgun vegna málsins. Að auki segjum við frá fundi sem Viðreisn stóð fyrir á Akureyri í gærkvöldi en þangað mættu starfsmenn Vélfags og tóku fundinn eiginlega yfir. Í sportpakka dagsins verður landsleikur kvennalandsliðsins til umfjöllunar en hann fer fram á Þróttaravellinum í kvöld í stað Laugardalsvallar, vegna snjókomunnar. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Lögreglumenn svekktir að sjá hversu margir hundsuðu fyrirmæli í gær Innlent Ódæði eftir fall El Fasher: Blóðið sýnilegt úr geimnum Erlent Lögreglumenn hundfúlir með bruðl ríkislögreglustjóra Innlent Íslensk stúlka í klóm 764 hvött til sjálfsskaða og ofbeldis Innlent Hálka á höfuðborgarsvæðinu og Hellisheiði Innlent Ástæða fyrir því að genaumræðan hafi ekki náð mikilli útbreiðslu Innlent Rak nefndina sem átti að taka fyrir viðhafnarsalinn og sigurbogann Erlent Gera ekki tilkall til höfuðborgartitils þótt Akureyri verði borg Innlent Karlmaður lést í Bláa lóninu Innlent Veðurvaktin: Allt á kafi í snjó á metdegi Veður Fleiri fréttir Þurftu að halda peppfund á lygilegum óhappadegi Lokuðu veginum um Kjalarnes vegna veðurs Fundinum lokið án niðurstöðu Kynna fyrsta húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar Leita konu sem ók á konu og stakk af Metfjöldi árekstra í ófærðinni í gær og Vélfagsmenn tóku yfir fund Viðreisnar „Græna gímaldið“ fer ekki fet Gera ekki tilkall til höfuðborgartitils þótt Akureyri verði borg Hóflega bjartsýnn á viðræður dagsins Lögreglumenn hundfúlir með bruðl ríkislögreglustjóra Lögreglumenn svekktir að sjá hversu margir hundsuðu fyrirmæli í gær Skjálfti 3,2 að stærð í Mýrdalsjökli Snjómokstur í fullum gangi en verkið er viðamikið Íslensk stúlka í klóm 764 hvött til sjálfsskaða og ofbeldis Hálka á höfuðborgarsvæðinu og Hellisheiði Ástæða fyrir því að genaumræðan hafi ekki náð mikilli útbreiðslu Ráðgjafinn ráðinn tveimur dögum eftir að grennslast var fyrir um málið Vesturbæjarlaug opnuð enn eina ferðina eftir viðgerðir Verklagi ábótavant og krefur ríkislögreglustjóra skýringa Mæla með því að farþegar reiði sig ekki á tímaáætlanir Snjókoman mikla, ábótavant verklag ríkislögreglustjóra og jólasveinamót Karlmaður lést í Bláa lóninu Biðu í fjóra tíma úti á braut og aðra fjóra við farangursbeltin Kærðu umdeildar framkvæmdir allt of seint Skellt í lás í sundlaugum borgarinnar vegna veðurs Reglur brotnar og þjónusta sem bjóða ætti út Þarf að borga bætur þrátt fyrir breytingar á hlaupahjólinu Hvatt til varúðar vegna snjóflóðahættu á suðvesturhorninu Meiri kvika en í síðasta gosi Eldur í blokk við Ljósheima Sjá meira