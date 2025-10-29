Erlent

Fundu flöskuskeyti frá tímum fyrri heims­styrj­aldarinnar

Bréfin tvö og flaskan sem þau fundust í. Vatn hafði komist inn í flöskuna á þeim um 110 árum frá því henni var kastað í sjóinn.
Flöskuskeyti frá tímum fyrri heimsstyrjaldarinnar fannst nýverið á strönd í Ástralíu. Tveir hermenn sem voru á leið á víglínuna í Frakklandi skrifuðu hvor bréf í flöskuna og köstuðu henni í hafið. Rúm hundrað ár liðu þar til flaskan fannst.

Flaskan fannst í fjörunni nærri Esperance í vesturhluta Ástralíu þann 9. október. Þá var fjölskylda á ferðinni að tína upp rusl í fjörunni og tóku þau eftir tveimur bréfum í flöskunni.

Fjölskyldan telur að flaskan hafi ekki verið á floti allan þennan tíma, heldur hafi hún líklega verið grafin í sandi. Mikið hafrót við Vestur-Ástralíu síðustu mánuði hafi líklega losað hana.

Bréfin voru skrifuð af þeim Malcom Neville (27) og William Harley (37) og voru skrifuð þann 15. ágúst 1916, samkvæmt AP fréttaveitunni. Fjórum dögum áður höfðu þeir lagt af stað um borð í HMAT A70 Ballarat og voru á leið til Frakklands, þar sem þeir veittu áströlskum hermönnum sem voru þar fyrir liðsauka.

Bréfin tvö sem voru í flöskunni. Maloclm Neville skrifaði bréfið hægra megin og bað um að það yrði fært móður hans. William Harley skrifaði bréfið vinstra megin en sagði að sá sem fyndi það mætti eiga það.AP

Neville féll í átökum um ári síðar. Harley særðist tvisvar en lifði stríðið af. Hann lést úr krabbameini árið 1934 en fjölskylda hans hélt því fram að hann hefði veikst vegna eiturefna á víglínunni.

Í bréfinu bað Neville þann sem fann það að koma því til móður sinnar. Til hennar skrifaði hann að hann hefði skemmt sér ágætlega þangað til, fengi góðan mat og væri ánægður.

Ríkisútvarp Ástralíu (ABC) segir að Debra Brown, ein þeirra sem fundu flöskuna, hafi fundið ættingja Neville og Harley og hafi komið bréfinu til þeirra.

Barnabarn Harley segir að fundur bréfsins sé eins og kraftaverk. Ann Turner, sem er ein fimm lifandi barnabarna Harley, segir þau öll vera í áfalli. Þeim líði eins og afi þeirra hafi haft samband við þau að handan.

