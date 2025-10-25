Forsvarsmenn varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna staðfestu í gærkvöldið að þeir hafi samþykkt að taka við 130 milljón dala gjöf frá einkaaðilum, sem nota á til að greiða laun hermanna. Er það eftir að Donald Trump, forseti, sagði „vin“ hafa boðist til að koma til aðstoðar vegna stöðvunar ríkisreksturs Bandaríkjanna.
Trump neitaði að nafngreina þennan vin og sagði eingöngu að um föðurlandsvin væri að ræða, sem vildi ekki athygli.
Um töluverða upphæð er að ræða en hún er þó dropi í hafið þegar kemur að því að greiða laun ráðuneytisins, sem hefur rúmlega 1,3 milljónir starfsmanna.
Í grein New York Times segir að það að borga laun hermanna með framlögum frá einkaaðilum sé mjög óhefðbundið og mögulega lögbrot, þar sem lög banni alríkisstofnunum að eyða peningum sem þingið hefur ekki samþykkt að sé eytt.
Reglur ráðuneytisins segja til um að ekki megi taka við gjöfum sem eru hærri en tíu þúsund dalir án aðkomu siðferðissérfræðinga og greiningar á því hvort sá sem er að gefa gjöfina, hafi sérstakan hag af því.
Rekstur alríkis Bandaríkjanna var stöðvaður um síðustu mánaðamót þar sem þingmenn hafa ekki getað samþykkt ný fjárlög. Ekkert bendir til þess að lausn sé á sjóndeildarhringnum en stöðvunin er þegar orðin sú næst lengsta í sögu Bandaríkjanna.
Repúblikanar í fulltrúadeildinni hafa samþykkt bráðabirgðafjárlög en þeir þurfa þó nokkur atkvæði frá Demókrötum til að koma frumvarpinu gegnum öldungadeildina. Demókratar hafa ekki viljað gera það.
Er það vegna þess að Repúblikanar ræddu frumvarpið ekkert við Demókrata áður en það var lagt fyrir þingið og samkvæmt því ætla Repúblikanar að láta ívilnanir varðandi heilbrigðistryggingar falla úr gildi. Demókratar vilja einnig að Repúblikanar hætti við niðurskurð til tryggingakerfis sem kallast Medicaid.
Þar að auki hafa Demókratar gagnrýnt harðlega að ríkisstjórn Trumps hafi neitað að fara eftir fjárlögum þingsins í þó nokkrum tilfellum, þyki fjárútlátin ekki fylgja áherslum ríkisstjórnarinnar.
Repúblikanar neita að semja við Demókrata fyrr en eftir að þeir samþykki bráðabirgðafjárlögin. Forsvarsmenn Demókrataflokksins segjast hins vegar hafa enga ástæðu til að treysta Repúblikönum.
Þegar greiða þurfti laun hermanna í síðustu viku lét Trump færa um átta milljarða dala úr sjóðum varnarmálaráðuneytisins sem ætlaðir eru til rannsóknar og þróunarvinnu. Óljóst er, samkvæmt AP fréttaveitunni, hvort það sé enn í boði.