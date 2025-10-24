„Konu“ tónleikar í Hvolnum á Hvolsvelli í kvöld Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 24. október 2025 12:21 Ingibjörg Erlingsdóttir, tónlistarkona á Hvolsvelli, sem er allt í öllu varðandi tónleikana í kvöld, sem hefjast klukkan 20:00 í Hvolnum á Hvolsvelli. Magnús Hlynur Hreiðarsson Það stendur mikið til á Hvolsvelli í kvöld því þá ætla konur úr Rangárþingi að halda tónleika Í Hvolnum í tilefni kvennafrídagsins. Stúlknakórinn Æði mun meðal annars koma fram, Kvennakórinn Ljósbrá og sönghópurinn Nikkólínur. Það er meira og minna alls staðar eitthvað að gerast í dag vegna kvennafrídagsins en nú eru jú 50 ár frá því að fyrsti kvennafrídagurinn var haldinn hátíðlegur. Konur í Rangárþingi ætla ekki að láta sitt eftir liggja og hafa skipulagt heilmikla kvenna tónleika í Hvolnum á Hvolsvelli í kvöld. Ingibjörg Erlingsdóttir, tónlistarkona á Hvolsvelli er allt í öllu varðandi tónleikana. „Það verpa tónleikar sem heita „Konur“ þar sem að eingöngu konur koma fram, konur, sem syngja og konur, sem spila. Kvennahljómsveitir, kvennahópar og kvennakór,“ segir Ingibjörg og bætir við. „Þetta er ótrúlega skemmtilegt og búið að vera ofboðslega skemmtilegt að vinna í þessum undirbúningi því það er í rauninni sama við hverja ég talaði við, þær voru allar tilbúnar.“ Von er á fjölda gesta á tónleika kvöldsins í Hvolnum. Magnús Hlynur Hreiðarsson Ingibjörg segir að allir séu velkomnir að mæta í kvöld, ekki bara konur. „Já, allir velkomnir, karlar, konur og kvár.“ En af hverju ætti fólk að koma? „Bara til að koma og gleðjast og sjá hvað konur geta gert því þetta eru allt svo magnaðar konur,“ segir Ingibjörg. Dagskrá kvöldsins verður mjög fjölbreytt af alls konar tónlistaratriðum. Magnús Hlynur Hreiðarsson Rangárþing eystra Kvennafrídagurinn Mest lesið „Segið að ég sé samkynhneigður en ekki ljúga með hitt“ Lífið Hver er uppáhaldsbókin þín eftir Halldór Laxness? Menning Þóttist ólétt, fæddi dúkkubarn og sagði það svo dáið Lífið Kim Kardashian greindist með heilagúlp Lífið Stjörnurnar þökkuðu Vigdísi Lífið Spila jólalög allan sólarhringinn fram að jólum Tónlist Einar skipulagði eigin útför og bauð í partí Lífið Óttaðist um líf sitt í Delta-flugi sem nauðlenti á Íslandi Lífið Notaði ákveðinn mat til að hjálpa í krabbameinsmeðferðinni Lífið Sextíu fermetrar og fagurrautt Lífið Fleiri fréttir „Segið að ég sé samkynhneiður en ekki ljúga með hitt“ Notaði ákveðinn mat til að hjálpa í krabbameinsmeðferðinni „Konu“ tónleikar í Hvolnum á Hvolsvelli í kvöld Kim Kardashian greindist með heilagúlp Stjörnurnar þökkuðu Vigdísi Björk deilir „heimi sínum óspilltum“ í nýrri tónleikamynd Óttaðist um líf sitt í Delta-flugi sem nauðlenti á Íslandi Þóttist ólétt, fæddi dúkkubarn og sagði það svo dáið Sextíu fermetrar og fagurrautt Einar skipulagði eigin útför og bauð í partí „Loksins er öll fjölskyldan saman komin“ Allur tilfinningaskalinn á Ungfrú Ísland Teen Elva fann sjálfa sig aftur Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Komin með nýjan rappara í sigtið Kosning hafin um sjónvarpsefni ársins Fokk Laxness! Sjáðu allt hitt sem þú ert að missa „Svo gaman að ég steingleymdi að ég væri með annan kjól“ Líf, fjör og einmanaleiki Plaströrum um að kenna, ekki litlum typpum Bleikir og hollir molar að hætti Jönu Musk æstur í Reðasafnið Ása og Leo héldu tvöfalda skírnarveislu Tróð matnum upp í sig til að reyna fá andstæðinga sína til að hlæja „Verið ekki að sjúga lítil typpi því þið verðið hrukkóttar“ „Pylsusala“ á Lækjartorgi á kvennafrídaginn Lovísa Rós er Ungfrú Ísland Teen Gerðið verði besti staðurinn nálægt borginni til að skoða stjörnur Heitasta listapar landsins á djamminu „Er ekki hrædd við að vera ég sjálf“ Sjá meira