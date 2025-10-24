Tónleikamyndin Björk: Cornucopia, er gefin út í dag í fyrsta sinn. Í tilkynningu segir að Cornucopia sé metnaðarfyllsta sýning Bjarkar til þessa. Kvikmyndaútgáfunni er leikstýrð af Ísoldi Uggadóttur.
Björk sá sjálf um listræna leikstjórn, útsetningar á tónlistinni, sýningastjórnun og flutning. James Merry leiddi með Björk myndrænu hliðina ásamt Andrew Thomas Huang, Gabríela Friðriksdóttir, Pierre-Alain Giraud, Nick Knight, Tobias Gremmler , Warren Du Preez og Nick Thornton-Jones.
„Ég er svo glöð að deila með ykkur kvikmynd sem var gerð af tónleikunum mínum Cornucopia . Þetta hefur verið langt ferðalag þar sem hundruð einstaklinga hafa komið að . Ég er óendanlega þakklát hverri einustu manneskju sem hefur komið að verkefninu. Mér finnst tónleika-kvikmyndin sem fyrirbæri í dag vera mjög vinveitt kvenlægum gildum , velkomin í nútíma samfélag þar sem kventónlistarmenn geta deilt heimi sínum óspilltum,“ segir Björk í tilkynningu um útgáfuna.
Framkvæmdastjórar sýningarinnar voru Sara Nassim og Kat Manssor . Bergur Þórisson var í hlutverki tónlistarstjóra og sá um hljóðblöndun með Mörtu Salogni og Björk. Artur Tort kvikmyndaði en Walter Mauriot sá um klippingu . Myndin er framleidd af S101 og Snowstorm, í samvinnu við Level Forward . Aðalframleiðendur eru Derek Birkett , Davíð Helgason , Adrienne Becker og Roger Clark .
Í tilkynningu segir að ferill Bjarkar hafi síendurtekið ögrað mörkum í tónlist. Hún sé þekkt fyrir byltingarkennda tónlist, sjónlist og flutning. Þá segir að Björk hafi alltaf tekið nýrri tækni fagnandi og notað til að auðga listfengi sína, allt frá útgáfu Biophiliu til sýndarveruleika Vulnicuru VR. Með
„Cornucopiu, hefur hún endurskilgreint hvað það þýðir að vera flytjandi á 21. öldinni, með því að blanda saman tónlist, leikhúsi og sjónlist til að koma áfram skilaboðum um von og seiglu í umhverfismálum.“
Tónleikamyndin verður fáanleg í mismunandi útgáfum, 3LP, 2CD+DVD, 2CD, DVD, UHD 4K, Blu-ray og stafrænt. Útgáfudagur er 24. október.