Öllu starfsfólki Play Europe hefur verið sagt upp nema nokkrum á Möltu sem þurfa að vera á staðnum vegna flugrekstrarleyfis í landinu. Enn er vonast til þess að leiguflug geti hafist þar á ný. Skiptastjóri þrotabús Play segir í skoðun hvort búið muni gera kröfu í dótturfélagið.
Skuldabréfaeigendur í Play hafa frá gjaldþroti íslenska félagsins í lok september, reynt að halda rekstri dótturfélagsins Fly Play Europe gangandi samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Félagið er með flugrekstrarleyfi á Möltu. Við gjaldþrot félagsins hér heima losnuðu allir leigusamningar við írska flugvélaleigufyrirtækið Air Cap og kínverska fyrirtækið CALC. Frá þeim tíma hefur verið reynt að semja á ný fyrir dótturfélagið um leigu flugvéla. Slíkt geti tekið mánuði.
Þegar Play á Íslandi fór í þrot störfuðu um áttatíu manns hjá Fly Play Europe, þar af tæplega 20 á skrifstofunni á Möltu og 30 á skrifstofu í Litháen. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu var öllu starfsfólkinu sagt upp fyrir rúmum tveimur vikum fyrir utan fimm manns á Möltu sem þurfa að starfa þar svo að flugrekstrarleyfi félagsins verði ekki gert ógilt. Alls tók það félagið fimm mánuði að fá flugrekstrarleyfi á Möltu á sínum tíma.
Fly Play Europe hefur hins vegar enn ekki uppfært heimasíðuna sína miðað við núverandi stöðu en þar kemur m.a. fram að félagið bjóði upp á leiguflug. Í boði séu tvær tegundir flugvéla. Þá er flugflotinn kynntur sem þægilegur og sveigjanlegur. Vefsíðu Play á Íslandi hefur hins vegar verið lokað enda félagið gjaldþrota.
Í samtali við annan skiptastjóra Play á Íslandi í dag kom fram að enn eigi eftir að ákveða hvort þrotabúið geri kröfu í dótturfélagið á Möltu. Nú þegar hafi hundruðum krafna verið lýst í búið. Launakröfur starfsfólks liggja þó enn ekki fyrir. Skiptastjóri telur líklegt að þrotabúið óski eftir riftun hafi félagið greitt óeðlilegar greiðslur einhverjar vikur fyrir gjaldþrotið.