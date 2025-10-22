Lovísa Rós Hlynsdóttir var krýnd Ungfrú Ísland Teen í Gamla bíói í gærkvöldi. Þrjátíu stúlkur á aldrinum sextán til nítján ára tóku þátt í fegurðarsamkeppninni
Klaudía Lára Solecka hreppti silfrið og Brynhildur Ruth Sigurðardóttir bronsið. Þar á eftir komu Ester Brák Nardini í fjórða og Sólveig Bech í fimmta.
Lovísa Rós er átján ára frá Hvolfsvelli, stundar nám við Fjölbrautaskóla Suðurlands á viðskipta- og hagfræðilínu og starfar í Bíóhúsinu á Selfossi.
Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland Teen var haldin í fyrsta sinn í gær, en slíkar fegurðarsamkeppnir fyrir ungar stúlkur hafa ekki verið haldnar hérlendis áður. Keppnin er í ætt við hina hefðbundnu Ungfrú Ísland nema hvað það er ekkert sundfataatriði sökum aldurs keppanda.
Fréttastofa Sýnar ræddi við Manúelu Ósk Harðardóttur, framkvæmdastjóra og stjórnanda keppninnar, í beinni útsendingu í kvöldfréttum í gær og sagðist hún þá ekki hafa orðið vör við mikla gagnrýni á að keppnin sé haldin.
Einnig voru tvær stúlknanna teknar tali í gær, Lovísa og Klaudia, sem áttu eftir að hreppa tvö efstu sætin.
„Ég er ótrúlega spennt, eftir sjö vikur af æfingum er ég ótrúlega spennt að sjá þessar stelpur skína á sviðinu í kvöld,“ sagði Lovísa.
„Þetta ferli hefur bara verið ógeðslega gaman, þetta er ótrúlega uppbyggjandi, og þetta er ótrúlega gaman, maður kynnist fullt af vinkonum og ég mæli ótrúlega mikið með þessu,“ sagði Klaudia.
