Vísindamenn við King's College í Lundúnum og University of Oxford hafa birt niðurstöður rannsóknar þar sem þeir flokka þungþyndislyf og raða eftir aukaverkunum og alvarleika þeirra.
Þeir hvetja til þess að vandað sé til valsins á þunglyndislyfjum, með tilliti til mögulegra aukaverkana. Fólk eigi alls ekki að hætta á þeim lyfjum sem það sé á núna, en ef til vill að ráðfæra sig við lækninn sinn.
Vísindamennirnir skoðuðu 151 rannsókn á 30 algengum þunglyndslyfjum, sem náðu til yfir 58.500 sjúklinga. Þeir benda á að það eru ekki allir sem upplifa aukaverkanir en athuganir þeirra leiddu í ljós að sum lyf leiddu til allt að tveggja kílóa þyngdaraukningar, á meðan önnur leiddu til tveggja kílóa þyngdartaps.
Þá reyndust lyfin hafa ólík áhrif á bæði blóðþrýsting og púls.
Vísindamennirnir segja þetta benda til þess að jafnvel þótt fólk sé með sömu greiningu, sé mikilvægt að horfa á einstaklinginn þegar lyf eru valinn. Aðrir heilsuþættir ættu þar að ráða úrslitum.
Ekki sé um að ræða að sum lyf séu „góð“ og önnur „vond“, heldur henti þau í mismunandi aðstæðum. Þeir benda á í þessu samhengi að það sé ákveðið vandamál að þrýst hafi verið á uppáskriftir ódýrari samheitalyfja.
Þannig nái 85 prósent allra uppáskrifta þunglyndislyfja á Bretlandi aðeins til þriggja lyfja; citalopram, sertraline og fluoxetine.
Unnið er að þróun ókeypis tóls á netinu til að hjálpa læknum og sjúklingum að velja rétta lyfið.
