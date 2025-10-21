Innlent

Barn flutt á sjúkra­hús eftir að hafa lent undir bíl

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Mikill viðbúnaður var á vettvangi.

Barn var flutt á sjúkrahús eftir að hafa lent undir sendiferðarbíl við Mjóddina síðdegis í dag.

Frá þessu er greint á vef Ríkisútvarpsins.

Mikill viðbúnaður var á vettvangi en þar voru lögreglubílar, sjúkrabíll og slökkviliðsbíll.

Stefán Darri Sveinsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, segir að slysið hafi ekki verið alvarlegt.

Slökkviliðsbíll hafi verið á ferð nálægt vettvangi slyssins og þess vegna verið kallaður til.

„Þetta var ekkert alvarlegt en það var einn fluttur með sjúkrabíl til aðhlynningar,“ segir Stefán.

Samgönguslys

