Sænskur og sjóðheitur undir áhrifum BDSM Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 20. október 2025 10:02 Sjóðheiti sænski folinn Alexander Skarsgard stal senunni á BFI London Film Festival í gær. Gareth Cattermole/Getty Images „Mig langaði að vera kynþokkafullur,“ segir sænski folinn og leikarinn Alexander Skarsgård sem kom, sá og sigraði rauða dregilinn á kvikmyndahátíð í London í gær. Þessi stjarna fer með hlutverk í kvikmyndinni Pillion sem er væntanleg í kvikmyndahús í lok nóvember. Harry Melling leikur á móti honum samkynhneigðan lokaðann mann en Skarsgård leikur mótorhjólakappa. Eftir kynni kappanna hefst ástarsamband sem einkennist af BDSM. Skarsgård hefur notið þess að klæða sig upp í tengslum við hlutverk sitt og er stöðugt að kynna myndina. Leður, leggir, dildóskyrta og fleira hefur einkennt klæðaburðinn og má segja að hann hafi toppað sig í flottheitum í gærkvöldi. View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine) Stílistinn Harry Lambert sá um að setja klæðnaðinn saman en Skarsgård rokkaði franska tískumerkið Ludovic de Saint Sernin frá toppi til táar; hvíta skyrtu sem er alveg opin í bakið með krúttlegum kraga, mjótt leðurbelti, níðþröngar reimaðar leðurbuxur og gróf leðurstígvél frá skókónginum Jimmy Choo. Tíska og hönnun Hollywood Bretland Mest lesið Nóa-Siríus fjölskyldan fyrrverandi selur súkkulaðihöll Lífið „Við María eigum rosalega fallegt samband og erum þakklát hvort fyrir annað“ Lífið Fær ógeðistilfinningu eftir fullnægingu Lífið Áhrifavaldur greiddi sextán milljónir fyrir auglýsingar á samfélagsmiðlum: „Hvar eru allir peningarnir?” Lífið Stjörnulífið: „Bið ekki um meira“ Lífið Íslenska stelpan sem eltir drauminn í Los Angeles Lífið Fjórir á lista Páls hættir við Lífið „Vinir mínir settu stöðugt út á mig og niðurlægðu mig“ Lífið Hugleiki Dagssyni hent út af Facebook Lífið Dýri kveður Íþróttaálfinn eftir tuttugu ár Lífið Fleiri fréttir Kasóléttur forystusauður, ungstirni og engilfagrar kanónur „Bíður bara inni í skáp eftir brúðkaupinu“ Betra sem hárbindi en tagl í Bríeti Léti aldrei sjá sig í ökklasokkum Gelluorkan í hæstu hæðum hjá Ginu Heitir pabbar í hlaupaklúbbi Skilnaðar-toppur í París Fann ástina í örlagaríkum kjól Íslensk fyrirsæta slær í gegn á tískupöllum Mílanó Kláraði lögfræði meðan hún sat fyrir hjá Dior Heitasta handatískan í dag Íslenski hönnuðurinn sem Dorrit dýrkar Með sálfræðigráðu á leið í skartgripahönnun í Róm Heklaði á sig forsýningarkjólinn Sjóðheit stemning á rauða dreglinum Ástin sigrar í nýrri herferð gegn ofbeldi Í þrjátíu ára gömlum fötum af mömmu Tískan við þingsetningu: Þjóðlegur þriðjudagur Rokkar pils sem bol og snýr flíkum öfugt Fögnuðu Þjóðbúningadeginum með stæl Fáklædd og flott á dreglinum „Hugsa fallega til stelpunnar sem ég var þá“ Þjóðbúningurinn aðal skvísuflíkin í dag Aðalfyrirsæta í herferð 66°Norður 99 ára gömul Búið að krýna nýjan arftaka Vogue-veldisins Sjá meira