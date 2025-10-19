Skólastjóri í grunnskóla segir nemendur ganga ítrekað í skrokk á kennurum. Dæmi séu um að þeir hafi þurft að leita læknisaðstoðar. Flugumferðastjórar leggja að óbreyttu niður störf í fimm klukkustundir í kvöld. Ríkissáttasemjari segir deiluna í hnút.
Mikið bakslag hefur orðið í málefnum hinsegin fólks vegna forseta Bandaríkjanna að sögn mannréttindasérfræðings sem horfir til Íslands sem bandamanns í baráttunni.
Í fréttatímanum verður rætt við hundrað og fimm ára gamla konu sem er meistari í Bocchia. Hún þakkar Guði fyrir háan aldur sinn.