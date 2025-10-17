Páll Baldvin Baldvinsson býður sig fram til formanns stjórnar Leikfélags Reykjavíkur. Kjörnefnd félagsins hefur þegar lagt fram tillögu að lista með Magnús Ragnarsson sem formannsefni. Því stefnir í kosningabaráttu um stjórnina.
Páll Baldvin greindi frá framboðinu í færslu á Facebook um hádegisbil.
„Hópur félaga í Leikfélagi Reykjavíkur hefur orðið ásáttur um að bjóða fram til kjörs nýrrar stjórnar Leikfélags Reykjavíkur á komandi aðalfundi félagsins þann 28. október. Við erum:
Þeir sem hafa áhuga á að gerast félagsmenn (ef þeir eru það ekki fyrir) geta skráð sig á heimasíðu Borgarleikhússins en þar er félagið kynnt og lög þess birt,“ skrifar hann í færslunni.
Leikfélag Reykjavíkur er sjálfseignarstofnun sem rekur Borgarleikhúsið í Reykjavík með tilstyrk Reykjavíkurborgar, stendur fyrir sviðsetningum hússins, hýsir sjálfstæða leikhópa og Íslenska dansflokkinn.
Í fundarboði fyrir aðalfundinn sem var sent út 10. október síðastliðinn kom fram að kjörnefnd félagsins, skipuð Kristínu Eysteinsdóttur, formaður, Ragnheiði Skúladóttur og Þórólfi Árnasyni, hefði lagt fram tillögu að stjórn Leikfélags Reykjavíkur fyrir næsta þriggja ára kjörtímabil. Hún er svohljóðandi:
Því er ljóst að það stefnir í baráttu og formannsslag á aðalfundi Leikfélags Reykjavíkur 28. október næstkomandi.