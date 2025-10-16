Ljóstrar upp um kornið sem fyllti mælinn Magnús Jochum Pálsson skrifar 16. október 2025 11:44 Kim Kardashian og Kanye West voru gift í átta ár og eiga fjögur börn saman. EPA/RINGO CHIU Kim Kardashian, raunveruleikastjarna og athafnakona, hefur greint frá korninu sem fyllti mælinn og leiddi til skilnaðar hennar við rapparann Kanye West. Kim Kardashian og Kanye West giftu sig árið 2014 eftir að hafa þekkst um árabil fyrir það. Þau eignuðust fjögur börn saman, North, Saint, Chicago og Psalm, en skildu svo 2022 eftir átta ára hjónaband. Fréttir af óstabílum West voru fyrirferðarmiklar í kringum skilnaðinn og allar götur síðan. Kim er nýjasti gestur hlaðvarpsins Call Her Daddy í umsjón Alex Cooper og segir þar að hún hafi ákveðið að skilja við West þegar henni var farið að líða „tilfinningalega og fjárhagslega óöruggri“. Hún hafi verið stöðugt á nálum vegna hegðunar Kanyes og aldrei vitað hverju hann myndi taka upp á næst, í eitt skiptið hafi hann ákveðið að gefa fimm Lamborghini-bíla þeirra. „Þú veist aldrei hvað mun blasa við þér þegar þú vaknar og það er virkilega óþægileg tilfinning,“ sagði Kim í viðtalinu. Cooper sem stýrir hlaðvarpinu spurði þá hvað hefði verið kornið sem fyllti mælinn. „Skortur á stöðugleika,“ sagði Kim þá. Illa við baktal um börn sín Kim sagði sambandið einnig hafa liðið fyrir það hvað Kanye greindi stöðugt frá persónulegum málum fjölskyldunnar. Hún hafi verið ósátt með að hann skyldi greina opinberlega frá því að þau hafi íhugað fóstureyðingu þegar hún var ólétt af fyrsta barni þeirra. „Mér var mjög illa við að heyra einhvern tala illa um börnin mín, ömmu, frænkur - allar slíkar tilfinningar. Ef einhverjum líður þannig ættum við ekki að vera saman,“ sagði Kim í viðtalinu. Kim kom inn á ýmislegt annað í viðtalinu, þær röngu sögusagnir að Kanye fái ekki að hitta börnin sín, framhjáhald sem hún varð fyrir, erfið samskipti Kanyes við Caitlyn Jenner og stefnumótalíf hennar eftir skilnaðinn: Hollywood Mál Kanye West Ástin og lífið Börn og uppeldi Bandaríkin Mest lesið Slappur smassborgari Gagnrýni „Bíður bara inni í skáp eftir brúðkaupinu“ Tíska og hönnun Leikkonur á túr: Fimm verstu rasshausa-ummælin Lífið Ljóstrar upp um kornið sem fyllti mælinn Lífið Fékk Laufeyju í afmælið: „Maggi bróðir hefur alltaf verið betri en aðrir að gefa gjafir“ Lífið „Stöðugar gaslýsingar“ Federline gríðarlega særandi Lífið Tíu smart kósýgallar Lífið Tulipop-leiksvæði opnað á Keflavíkurflugvelli Lífið Hélt auganu en missti af frumsýningu eftir að hafa fengið golfkúlu í andlitið Lífið Heitasta hámhorfið í haust Lífið Fleiri fréttir Hugmynd Chris Hemsworth að synda í kringum Ísland Ljóstrar upp um kornið sem fyllti mælinn Tíu smart kósýgallar „Stöðugar gaslýsingar“ Federline gríðarlega særandi Tulipop-leiksvæði opnað á Keflavíkurflugvelli Leikkonur á túr: Fimm verstu rasshausa-ummælin „Ef ég vil breyta heiminum þarf ég að byrja á mér sjálfri“ Fékk Laufeyju í afmælið: „Maggi bróðir hefur alltaf verið betri en aðrir að gefa gjafir“ Leyndarmál Móu að hinni fullkomnu kvöldförðun Allt jafnt fyrir lokaspurninguna og spurt var um stað Vakti yfir sofandi sonunum vopnuð hnífi Stíflaður mjólkurkirtill reyndist ólæknandi krabbamein „Lífið gefur okkur mislangan tíma og ég vil nýta minn til hins ýtrasta“ Þúsundir fögnuðu Steinu og sögulegu samstarfi Helen Óttars og Rubin Pollock slá sér upp Alma Möller, Binni Glee og Sigríður Snævarr saman í bíó Plakatarisi og uppáhalds listamaður Spielberg allur Hélt auganu en missti af frumsýningu eftir að hafa fengið golfkúlu í andlitið „Hvetjandi að sjá stelpu með sama húðlit og ég sigra“ Heitasta hámhorfið í haust Pistasíu- og döðludraumur Jönu D'Angelo er látinn Laufey gerist rithöfundur Boðberi jólanna risinn á ný „Hélt að hjartað myndi springa úr brjóstinu“ Vigdís Häsler flutt til Sveins Andra Þórarinn Arnar keypti glæsihús Tona á Arnarnesi Ómar og Eva Margrét gift og gengu frá kaupmála Ætlar ekki að verða stærstur, bara bestur Eignuðust „risastóran“ dreng Sjá meira