Ljóstrar upp um kornið sem fyllti mælinn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Kim Kardashian og Kanye West voru gift í átta ár og eiga fjögur börn saman.
Kim Kardashian og Kanye West voru gift í átta ár og eiga fjögur börn saman. EPA/RINGO CHIU

Kim Kardashian, raunveruleikastjarna og athafnakona, hefur greint frá korninu sem fyllti mælinn og leiddi til skilnaðar hennar við rapparann Kanye West.

Kim Kardashian og Kanye West giftu sig árið 2014 eftir að hafa þekkst um árabil fyrir það. Þau eignuðust fjögur börn saman, North, Saint, Chicago og Psalm, en skildu svo 2022 eftir átta ára hjónaband. Fréttir af óstabílum West voru fyrirferðarmiklar í kringum skilnaðinn og allar götur síðan.

Kim er nýjasti gestur hlaðvarpsins Call Her Daddy í umsjón Alex Cooper og segir þar að hún hafi ákveðið að skilja við West þegar henni var farið að líða „tilfinningalega og fjárhagslega óöruggri“. 

Hún hafi verið stöðugt á nálum vegna hegðunar Kanyes og aldrei vitað hverju hann myndi taka upp á næst, í eitt skiptið hafi hann ákveðið að gefa fimm Lamborghini-bíla þeirra.

„Þú veist aldrei hvað mun blasa við þér þegar þú vaknar og það er virkilega óþægileg tilfinning,“ sagði Kim í viðtalinu.

Cooper sem stýrir hlaðvarpinu spurði þá hvað hefði verið kornið sem fyllti mælinn. 

„Skortur á stöðugleika,“ sagði Kim þá.

Illa við baktal um börn sín

Kim sagði sambandið einnig hafa liðið fyrir það hvað Kanye greindi stöðugt frá persónulegum málum fjölskyldunnar. Hún hafi verið ósátt með að hann skyldi greina opinberlega frá því að þau hafi íhugað fóstureyðingu þegar hún var ólétt af fyrsta barni þeirra.

„Mér var mjög illa við að heyra einhvern tala illa um börnin mín, ömmu, frænkur - allar slíkar tilfinningar. Ef einhverjum líður þannig ættum við ekki að vera saman,“ sagði Kim í viðtalinu.

Kim kom inn á ýmislegt annað í viðtalinu, þær röngu sögusagnir að Kanye fái ekki að hitta börnin sín, framhjáhald sem hún varð fyrir, erfið samskipti Kanyes við Caitlyn Jenner og stefnumótalíf hennar eftir skilnaðinn:

