Erlent

Títan var hvorki hannaður né smíðaður nógu vel

Samúel Karl Ólason skrifar
Brak úr Títan flutt í land á Nýfundnalandi.
Brak úr Títan flutt í land á Nýfundnalandi. AP/Paul Daly

Kafbáturinn Títan var hvorki hannaður né smíðaður nægilega vel. Þá voru ekki framkvæmdar nægilegar tilraunir á kafbátnum, sem fórst með fimm innanborðs nærri flaki Titanic í júní 2023.

Títan hafði orðið fyrir skemmdum nokkru áður en hann fórst og tóku forsvarsmenn fyrirtækisins OceanGate, sem gerði kafbátinn út, ekki eftir því.

Stockton Ruh, forstjóri fyrirtækisins, fórst með kafbátnum, auk þeirra Hamish Harding, Paul Nargeolet og feðganna Shahzada og Suleman Dawood.

Kafbáturinn féll saman á um 3.63 metra dýpi en flak Titanic er á um 3.880 metra dýpi.

Stóðst ekki kröfur um styrk

Rannsóknarnefnd samgönguslysa í Bandaríkjunum hefur birt skýrslu um rannsókn nefndarinnar á slysinu. Þar kemur fram að hönnun og smíði kafbátsins Títans hafi ekki verið viðunandi.

Í skýrslunni segir að þó nokkur frávik hafi fundist á skrokki kafbátsins og að skrokkurinn hafi ekki staðist nauðsynlegar kröfur um styrk og álagsþol.

Rannsakendur segja að forsvarsmenn OceanGate hafi ekki framkvæmt nægilega ítarlegar tilraunir á Títan. Því hafi þeir ekki verið meðvitaðir um raunverulegan styrk og álagsþol kafbátsins og það hafi líklega verið mun minna en þeir töldu.

Þar að auki hafi þeir ekki áttað sig á þeim skaða sem búið var að valda á kafbátnum með flutningum á honum og togi.

Enn fremur segir í skýrslunni að eftirlitsbúnaður kafbátsins hafi verið gallaður og þess vegna hafi enginn áttað sig á því að hann hafi verið skemmdur þegar honum var kafað í síðasta sinn.

Sjá einnig: Títan bilaði og lenti í árekstri nokkrum dögum fyrir hinstu förina

Í skýrslunni er slegið á svipaða strengi og rannsakendur Strandgæslu Bandaríkjanna gerðu fyrr á árinu.

Vilja breyttar reglur

Rannsóknarnefndin segir einnig í skýrslunni að ef starfsmenn OceanGate hefðu fylgt reglum og viðmiðum hefði flak Títans líklega fundist fyrr, þó ómögulegt hefði verið að bjarga lífum þeirra sem voru um borð.

Nefndin leggur til að mynduð verði sérfræðinganefnd til að fara yfir reglur varðandi rekstur kafbáta eins og Títans. Þeirri nefnd verði gert að finna ný öryggisviðmið og reglur og í leiðinni verði reynt að fá Alþjóðasiglingamálastofnunina til að samræma reglur um kafbáta á heimsvísu.

Bandaríkin Kanada Titanic Hafið

Tengdar fréttir

Telur að hægt hefði verið að koma í veg fyrir kaf­báts­slysið

Starfsmaður fyrirtækisins sem átti kafbátinn sem fórst nærri flaki Títanik í fyrra segir að hægt hefði verið að komast hjá slysinu ef hlustað hefði verið á varnarorð hans. Ein síðustu skilaboðin sem bárust frá áhöfninn voru „allt í góðu hér“.

Fjöl­þjóð­leg rann­sókn á kaf­báta­slysinu í fullum gangi

Rannsakendur safna nú vísbendingum um um afdrif kafbátsins Títans sem fórst í Norður-Atlantshafi við flak Títanik saman á Nýfundnalandi. Fimm stofnanir frá fjórum löndum taka þátt í rannsókninni en ekki er ljóst hve langan tíma hún gæti tekið.

Á­hafnar kaf­bátarins minnst um allan heim

Mannanna fimm sem létust um borð í kaf­bátnum Títan hefur verið minnst um allan heim undan­farinn sólar­hring. Fjöl­skyldur þeirra hafa birt yfir­lýsingar þar sem þær lýsa mikilli sorg vegna ör­laga þeirra og segja þá munu lifa á­fram í minningum þeirra.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið