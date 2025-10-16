Títan var hvorki hannaður né smíðaður nógu vel Samúel Karl Ólason skrifar 16. október 2025 10:31 Brak úr Títan flutt í land á Nýfundnalandi. AP/Paul Daly Kafbáturinn Títan var hvorki hannaður né smíðaður nægilega vel. Þá voru ekki framkvæmdar nægilegar tilraunir á kafbátnum, sem fórst með fimm innanborðs nærri flaki Titanic í júní 2023. Títan hafði orðið fyrir skemmdum nokkru áður en hann fórst og tóku forsvarsmenn fyrirtækisins OceanGate, sem gerði kafbátinn út, ekki eftir því. Stockton Ruh, forstjóri fyrirtækisins, fórst með kafbátnum, auk þeirra Hamish Harding, Paul Nargeolet og feðganna Shahzada og Suleman Dawood. Kafbáturinn féll saman á um 3.63 metra dýpi en flak Titanic er á um 3.880 metra dýpi. Stóðst ekki kröfur um styrk Rannsóknarnefnd samgönguslysa í Bandaríkjunum hefur birt skýrslu um rannsókn nefndarinnar á slysinu. Þar kemur fram að hönnun og smíði kafbátsins Títans hafi ekki verið viðunandi. Í skýrslunni segir að þó nokkur frávik hafi fundist á skrokki kafbátsins og að skrokkurinn hafi ekki staðist nauðsynlegar kröfur um styrk og álagsþol. Rannsakendur segja að forsvarsmenn OceanGate hafi ekki framkvæmt nægilega ítarlegar tilraunir á Títan. Því hafi þeir ekki verið meðvitaðir um raunverulegan styrk og álagsþol kafbátsins og það hafi líklega verið mun minna en þeir töldu. Þar að auki hafi þeir ekki áttað sig á þeim skaða sem búið var að valda á kafbátnum með flutningum á honum og togi. Enn fremur segir í skýrslunni að eftirlitsbúnaður kafbátsins hafi verið gallaður og þess vegna hafi enginn áttað sig á því að hann hafi verið skemmdur þegar honum var kafað í síðasta sinn. Sjá einnig: Títan bilaði og lenti í árekstri nokkrum dögum fyrir hinstu förina Í skýrslunni er slegið á svipaða strengi og rannsakendur Strandgæslu Bandaríkjanna gerðu fyrr á árinu. Vilja breyttar reglur Rannsóknarnefndin segir einnig í skýrslunni að ef starfsmenn OceanGate hefðu fylgt reglum og viðmiðum hefði flak Títans líklega fundist fyrr, þó ómögulegt hefði verið að bjarga lífum þeirra sem voru um borð. Nefndin leggur til að mynduð verði sérfræðinganefnd til að fara yfir reglur varðandi rekstur kafbáta eins og Títans. Þeirri nefnd verði gert að finna ný öryggisviðmið og reglur og í leiðinni verði reynt að fá Alþjóðasiglingamálastofnunina til að samræma reglur um kafbáta á heimsvísu. Bandaríkin Kanada Titanic Hafið Tengdar fréttir Telur að hægt hefði verið að koma í veg fyrir kafbátsslysið Starfsmaður fyrirtækisins sem átti kafbátinn sem fórst nærri flaki Títanik í fyrra segir að hægt hefði verið að komast hjá slysinu ef hlustað hefði verið á varnarorð hans. Ein síðustu skilaboðin sem bárust frá áhöfninn voru „allt í góðu hér“. 18. september 2024 09:29 Fjölþjóðleg rannsókn á kafbátaslysinu í fullum gangi Rannsakendur safna nú vísbendingum um um afdrif kafbátsins Títans sem fórst í Norður-Atlantshafi við flak Títanik saman á Nýfundnalandi. Fimm stofnanir frá fjórum löndum taka þátt í rannsókninni en ekki er ljóst hve langan tíma hún gæti tekið. 26. júní 2023 09:18 Áhafnar kafbátarins minnst um allan heim Mannanna fimm sem létust um borð í kafbátnum Títan hefur verið minnst um allan heim undanfarinn sólarhring. Fjölskyldur þeirra hafa birt yfirlýsingar þar sem þær lýsa mikilli sorg vegna örlaga þeirra og segja þá munu lifa áfram í minningum þeirra. 23. júní 2023 11:06 Mest lesið Sérsveitin skarst í leikinn vegna Kourani á Kleppi Innlent Leikskólagjöld einstæðra foreldra í Reykjavík gætu allt að þrefaldast Innlent Minnst ellefu hundar drepist við Geirsnef: „Áfall að sjá dýrið sitt hlaupa í dauðann“ Innlent Heimilar banatilræði í Venesúela og íhugar árás Erlent Ítarlegar frásagnir af kynnum við „Andy“ í nýrri bók Giuffre Erlent Þingmenn misvel klæddir þegar þeir voru reknir út Innlent Fjöldi komst ekki út og brann lifandi Erlent Segir Indverja ætla að hætta að kaupa olíu af Rússum Erlent Við gætum farið að aka Sundabraut eftir sjö ár Innlent Meintur brennuvargur í haldi lögreglu Innlent Fleiri fréttir Stórþingið niðurlægir Støre og opnar aftur á skipagöng Sósíalistar vörðu Lecornu vantrausti Títan var hvorki hannaður né smíðaður nógu vel Einungis einn miðill samþykkti nýjar reglur ráðherrans Keaton lést úr lungnabólgu Ítarlegar frásagnir af kynnum við „Andy“ í nýrri bók Giuffre Segir Indverja ætla að hætta að kaupa olíu af Rússum Hamas aðeins skilað tveimur líkum til viðbótar en ekki sagðir hafa svikið samkomulag Heimilar banatilræði í Venesúela og íhugar árás Fjöldi komst ekki út og brann lifandi Pakistan og Afganistan gera vopnahlé eftir mannskæðustu átök í langan tíma Ólga vegna samskiptaleka: „Ég elska Hitler“ Metaukning koltvísýrings rakin til losunar manna og gróðurelda Biður Pútín um að afhenda Assad Hæstiréttur hafnar Alex Jones Lecornu eygir von eftir ákvörðun um að fresta hækkun eftirlaunaaldursins Segja eitt líkanna ekki vera gísl Dónatal í desember Rússneskur kafbátur í fylgd sænska hersins Viðkvæmur friður þegar í hættu? Ræðumaður á íslenskri friðarráðstefnu rannsakaður fyrir valdaránsáætlun Vona að Trump sé til í að auka pressuna á Pútín Aftur heppnast geimskot Starship Hegseth í stríði við blaðamenn Forseti Madagaskar flúinn og herinn við völd Persónuleg símanúmer þekktra einstaklinga birt á vefnum Sarkozy hefur afplánun í næstu viku Aðeins fjórum líkum af 28 skilað og óvíst um afvopnun Loka sendiráðinu örfáum dögum eftir veitingu Nóbelsverðlauna Hvað svo? Trump segir næsta fasa friðaráætlunar hafinn Sjá meira