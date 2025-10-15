Hæstiréttur hafnar Alex Jones Samúel Karl Ólason skrifar 15. október 2025 10:21 Alex Jones þegar hann bar vitni í dómsal árið 2022. AP/Tyler Sizemore Dómarar hæstaréttar Bandaríkjanna höfnuðu í gær kröfu Alex Jones, samsæriskenningasmiðs, vegna 1,4 milljarða dala skaðabótagreiðslu til foreldra barna sem myrt voru í Sandy Hook á árum áður. Hann vildi að dómararnir settu pásu á kröfu foreldranna í garð hans og tækju áfrýjun hans á fyrri úrskurði til málsmeðferðar. Jones sagði samkvæmt frétt Washington Post það einu leiðina til að koma í veg fyrir að Infowars, miðill sem hann hefur rekið um árabil, yrði seldur til ádeilumiðilsins Onion. Sú sala var þó stöðvuð af gjaldþrotadómstól í Texas. Jones var fyrir nokkrum árum dæmdur til að greiða foreldrum barna sem dóu í árásinni skaðabætur fyrir að hafa um árabil dreift samsæriskenningum um foreldrana og börn þeirra. Þann 19. september árið 2012 voru tuttugu börn á aldrinum fimm til tíu ára skotin til bana í Sandy Hook auk sex starfsmanna skólans. Jones notaði InfoWars til að dreifa sögum um að börnin sem voru myrt hefðu ekki verið raunveruleg og að foreldrar þeirra væru leikarar. Foreldrarnir stóðu lengi frammi fyrir áreiti og ógnunum frá áhorfendum Jones. Eftir langvarandi málaferli foreldranna gegn Jones komust dómarar árið 2022 að þeirri niðurstöðu að hann ætti að greiða þeim um 1,5 milljarða dala. Jones dró fæturna í að greiða foreldrunum þessar upphæðir og sagðist ekki hafa efni á því, á sama tíma og hann lifði í vellystingum. Í september í fyrra var svo ákveðið að InfoWars og tengdar eignir Jones yrðu seldar á uppboði. Það uppboð unnu eigendur Onion, með stuðningi foreldranna. Eins og áður segir var sú sala stöðvuð og er gjaldþrotamál Jones nú fyrir dómstól í Texas. Í kröfu til hæstaréttar sögðu lögmenn Jones að sala Infowars til Onion myndi „rugla hlustendur“ hans og gera út af við boðskap hans. Það væri vegna þess að stjórnendur Onion hafa sagst ætla að nota Infowars til að birta ádeilu gegn Jones og öðrum sambærilegum samsæringum. Þeir segja einnig að Jones sé ekki borgunarmaður fyrir skuldum sínum. Foreldrarnir hafa þó um árabil sakað Jones um að lifa í vellystingum og eyða umtalsverðum peningum, án þess að greiða þeim. AP fréttaveitan hefur eftir lögmanni fjölskyldanna að Jones eigi nú enga aðra kosti en að gjalda fyrir þann skaða sem hann hafi valdið fjölskyldum barnanna sem dóu í árásinni í Sandy Hook. Sjálfur sagði Jones í þætti sínum í gær að dómararnir myndu ekki taka upp áfrýjun hans, ekki vegna þess að málstaður hans væri ekki réttur og góður, heldur vegna pólitíkur. Þá sagðist hann ekki eiga séns á að greiða skaðabæturnar til fjölskyldanna og hélt því fram að eigur hans væru rétt rúmlega þrjú hundruð þúsund dala virði. Bandaríkin Skotárásir í Bandaríkjunum Skotárás í Sandy Hook-grunnskólanum Mest lesið Rússneskur kafbátur í fylgd sænska hersins Erlent Viðkvæmur friður þegar í hættu? Erlent Dónatal í desember Erlent Nærliggjandi hús rýmt þegar eldur kom upp á Ásbrú í morgun Innlent Vildu bregðast við sterku ákalli fólks sem hafði misst skyndilega Innlent Nafngreindi rangan mann í frétt og dæmdur fyrir meiðyrði Innlent Mosfellsbær tæki gjarnan við peningunum sem Tjörneshreppur afþakkar Innlent „Þessi málaflokkur er bara í drasli“ Innlent Danir stórefla varnir Grænlands með freigátum og orustuþotum Innlent Vilja þjóðfund um menntamál og framtíð landsins Innlent Fleiri fréttir Hæstiréttur hafnar Alex Jones Lecornu eygir von eftir ákvörðun um að fresta hækkun eftirlaunaaldursins Segja eitt líkanna ekki vera gísl Dónatal í desember Rússneskur kafbátur í fylgd sænska hersins Viðkvæmur friður þegar í hættu? Ræðumaður á íslenskri friðarráðstefnu rannsakaður fyrir valdaránsáætlun Vona að Trump sé til í að auka pressuna á Pútín Aftur heppnast geimskot Starship Hegseth í stríði við blaðamenn Forseti Madagaskar flúinn og herinn við völd Persónuleg símanúmer þekktra einstaklinga birt á vefnum Sarkozy hefur afplánun í næstu viku Aðeins fjórum líkum af 28 skilað og óvíst um afvopnun Loka sendiráðinu örfáum dögum eftir veitingu Nóbelsverðlauna Hvað svo? Trump segir næsta fasa friðaráætlunar hafinn Tugir látnir eftir úrhelli í Mexíkó Dóttir bæjarstjórans grunuð um árásina Bein útsending: Mikil fagnaðarlæti í Palestínu og Ísrael Bein útsending: Trump ávarpar ísraelska þingið Gert að vara við sjaldgæfum fylgikvilla Halda æfingu fyrir finnska þingmenn í neyðarskýli Andrés við Epstein árið 2011: „Við erum saman í þessu“ Rússar uggandi vegna tals um Tomahawk flaugar fyrir Úkraínu Allir lifandi gíslarnir lausir úr prísund sinni „Hafið engar áhyggjur af Kína, það verður allt í góðu lagi“ Fágætar bækur hurfu í tugatali úr bókasöfnum og reyndust allar rússneskar Neyðaraðstoð flæðir inn í Gasa Ian Watkins myrtur af samföngum Lögreglan í Ósló beitti mótmælendur táragasi Sjá meira