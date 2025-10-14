Innlent

Kókaín, MDMA og mikið magn ketamíns í Nor­rænu

Árni Sæberg skrifar
Efnin voru flutt til landsins með Norrænu.
Efnin voru flutt til landsins með Norrænu.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú tvö stór fíkniefnamál sem tengjast komu Norrænu til Seyðisfjarðar í september. Alls varða málin 27 kíló af kókaíni, ketamíni og MDMA. Aldrei hefur meira magn ketamíns verið haldlagt í einu.

Í fréttatilkynningu þess efnis frá embættinu segir að tæplega sjö kíló af kókaíni hafi fundist í bifreið við eftirlit tollgæslu og lögreglu á Austurlandi fyrri hlutann í september. Einn maður hafi verið handtekinn á Seyðisfirði í kjölfarið og annar síðar á höfuðborgarsvæðinu. Sá sem handtekinn var á Seyðisfirði sæti gæsluvarðhaldi en hinn hafi verið látinn laus eftir húsleit og yfirheyrslu. Rannsókn málsins sé langt komin.

Langmesta magn ketamíns sem lagt hefur verið hald á

Í seinna málinu hafi verið lagt hald á fimmtán kíló af ketamíni og fimm kíló af MDMA kristal. 

„Þetta er langmesta magn ketamíns sem lagt hefur verið hald á hér á landi. Efnin fundust í bifreið við eftirlit lögreglu og tollgæslu þann 19. september. Þrír voru handteknir vegna málsins, ökumaður og tveir aðrir. Allir þrír hafa sætt gæsluvarðahaldi frá því málið kom upp.“

Sérsveitin aðstoðaði

Málin hafi verið unnin í samstarfi Lögreglunnar á Austurlandi, Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og Tollgæslu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fari nú með rannsóknarforræði málanna. Þá hafi Lögreglan á Norðurlandi eystra og Sérsveit Ríkislögreglustjóra aðstoðað við aðgerðir seinna málsins.

Allir hinir handteknu séu erlendir ríkisborgarar en hluti þeirra sé búsettur hér á landi.

Norræna Fjarðabyggð Fíkniefnabrot Lögreglumál

