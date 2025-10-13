Margrét Kristín Blöndal, betur þekkt sem Magga Stína, segist hafa mátt þola ómannúðlega meðferð í ísraelsku fangelsi, ásamt félögum sínum úr Frelsisflotanum.
Rætt verður við hana í kvöldfréttum Sýnar. Hún segist alls ekki vilja vera gerð að aðalatriði og ítrekar að reynsla hennar sé hjóm eitt í samanburði við þjáningar þær sem palestínska þjóðin hefur mátt þola.
Gleðin var þó við völd þegar ísraelskir gíslar sem hafa verið í haldi Hamas í rúmlega tvö ár sneru aftur til ástvina sinna, sem og þegar þúsundir palestínskra fanga sneru til sinna heima. Donald Trump ávarpaði ísraelska þingið, og var hylltur sem hetja.
Stjórnmálafræðingur segir slagorð Miðflokksins í anda svipað þenkjandi flokka í öðrum löndum þar sem þjóðernishyggja er sett á oddinn. Þá segir hún Ísland eiga allt undir í alþjóðasamstarfi, sem flokkurinn hefur fett fingur út í.
Við sýnum háskalegt myndband úr Reynisfjöru sem sýnir þegar alda greip næstum því ferðamann sem var í leit að ljósmynd á ystu nöf. Appelsínugult viðvörunarljós logaði þegar atvikið varð, en sjá mátti ferðamenn mjög nálægt flæðarmáli fjörunnar.
Rætt verður við rússneskan stjórnarandstæðing sem telur að enginn friður verði í Evrópu fyrr en Vladimír Pútín hafi verið bolað frá og lýðræði innleitt í Rússlandi. Nauðsynlegt sé að undirbúa slíka byltingu.
Við sjáum frá skemmtilegri þjóðbúningahátíð og hittum ungan mann sem hefur sauma tvo slíka búninga á sjálfan sig, fjöllum um alþjóðlegan dag mistaka, og verðum í beinni frá Vesturbæjarlaug, sem enn og aftur hefur þurft að loka vegna mistaka við framkvæmdir.
