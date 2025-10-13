Lífið

Stjörnulífið: Aníta Briem og Inga Tinna þakk­látar ástinni

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Ástin, tímamót og haustleg litapalletta umvafði stjörnur landsins í vikunni sem leið.
Ástin, tímamót og haustleg litapalletta umvafði stjörnur landsins í vikunni sem leið.

Trúlofun, utanlandsferðir, afmælisfögnuðir og haustleg dress einkenndu vikuna hjá stjörnum landsins. Þá var skemmtanalífið upp á sitt besta um helgina þar sem tónleikar, áshátíðir og aðrir líflegir viðburðir settu svip sinn á borgarlífið.

Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.

Afmælis-pilates

Birgitta Líf Björnsdóttir, áhrifavaldur og markaðsstjóri World Class, fagnaði 33 ára afmæli sínu um helgina og bauð vinkonum sínum í pilates-tíma og ljúfa dekurstund í spa-inu í World Class.

Lífið með Loga

Inga Tinna Sigurðardóttir, stofnandi Dineout, skrifaði einlæga færslu á Instagram til sambýlismanns síns, Loga Geirssonar:

„Við eigum svo margt sameiginlegt, erum svo lík – en samt svo ólík á sinn fallega hátt.

Fegurðin liggur í öllu því sem við höfum skapað og afrekað saman, og kannski fyrst og fremst í því hvernig við sýnum hvort öðru virðingu og leyfum hvort öðru að blómstra sem þær manneskjur sem við erum.“

Stútfullt hjarta og þakklæti

Söngkonan Bríet stóð fyrir hátíðarsýningu í Bíó Paradís um helgina.

Þakklát fyrir sinn mann 

Leikkonan Aníta Briem skrifaði einlæga færslu tileinkaða kærasta sínum og barnsföður, Hafþóri Waldorff.

Spennandi tækifæri

Jóhanna Helga Jensdóttir, áhrifavaldur og útvarpskona, er spennt fyrir nýju tækifæri á FM957.

Haustlitir í Svíþjóð

Elísabet Gunnars, áhrifvaldur og tískuskvísa, birti fallegar myndir frá helginni sinni í Svíþjóð með haustlegri litapallettu.

Mæðgna-date

Dansarinn Ástrós Traustadóttir fór á mæðgna-date með dóttur sinnu Nóru Náð í Skógarböðin á Akureyri.

Brúðkaupsafmæli

Tónlistarkonan Birgitta Haukdal fagnaði sautján ára brúðkaupsafmæli sínu og eiginmanns síns, Benedikts Einarsonar um helgina.

Október í uppáhaldi

Friðþóra Sigurjónsdóttir pilates-kennari elskar október.

Fyrsti göngutúrinn

Fanney Ingvarsdóttir, áhrifavaldur og markaðsfulltrúi Bioeffect, fór í fyrsta göngutúrinn með dótturina.

Afmælishelgi í haustlitunum

Saga Sig ljósmyndari fagnaði afmæli sínu með fjölskyldunni um helgina.

Trúlofun í Kaupmannahöfn

Þóra Valdimarsdóttir, meðstofandi danska tískurisans Rotate, birti myndr af glæsilegum trúlofunarhring á Instagram-síðu sinni ásamt orðum sem bræddu hjörtu fylgjenda: „Já, milljón sinnum já. Í þessu lífi og í hverri útgáfu eilífðarinnar.“ Sá heppni er íranski hönnuðurinn Reza Etamadi.

Menningarferð til Ibiza

Athafnamaðurinn Jón Davíð Davíðsson fór í menningarferð til Ibiza með félögum sínum.

22 ára þriðja árið í röð

TikTok-stjarnan Brynhildur Gunnlaugs fagnaði afmæli sínu í vikunni.

Vinkonuferð í sveitina

Sunneva Einars, áhrifavaldur og raunveruleikastjarna, eyddi helginni í sveitinni með vinkonum sínum, umvafin íslenska náttúru.

Vikan í myndum

Júlí Heiðar Halldórsson, leikari og tónlistarmaður, birti skemmtilega myndasyrpu frá liðinni viku.

Skvísuleg í haustlitunum

Magnea Björg Jónsdóttir, áhrifavaldur og LXS-skvísa, er hrifin af haustinu.

Gerð fyrir þetta

Heiður Ósk Eggertsdóttir, förðunarfræðingur og eigandi Reykjavík Makeup School, segist vera gerð fyrir starfið sitt.

Drauma laugardagur

Helgi Ómarsson, ljósmyndari og áhrifvaldur, og unnusti hans Pétur Sveinsson, sinnu haustverkunum í garðinum.

Finnst þér vanta einhver tíðindi í Stjörnulífið þennan mánudaginn? Eitthvað magnað sem gerðist í liðinni viku? Þú getur sent okkur nafnlaust fréttaskot hér. Fullum trúnaði er heitið.

Stjörnulífið Ástin og lífið Tímamót


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.