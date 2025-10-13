Stjörnulífið: Aníta Briem og Inga Tinna þakklátar ástinni Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 13. október 2025 10:25 Ástin, tímamót og haustleg litapalletta umvafði stjörnur landsins í vikunni sem leið. Trúlofun, utanlandsferðir, afmælisfögnuðir og haustleg dress einkenndu vikuna hjá stjörnum landsins. Þá var skemmtanalífið upp á sitt besta um helgina þar sem tónleikar, áshátíðir og aðrir líflegir viðburðir settu svip sinn á borgarlífið. Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni. Afmælis-pilates Birgitta Líf Björnsdóttir, áhrifavaldur og markaðsstjóri World Class, fagnaði 33 ára afmæli sínu um helgina og bauð vinkonum sínum í pilates-tíma og ljúfa dekurstund í spa-inu í World Class. View this post on Instagram A post shared by Birgitta Líf Björnsdóttir (@birgittalif) Lífið með Loga Inga Tinna Sigurðardóttir, stofnandi Dineout, skrifaði einlæga færslu á Instagram til sambýlismanns síns, Loga Geirssonar: „Við eigum svo margt sameiginlegt, erum svo lík – en samt svo ólík á sinn fallega hátt.Fegurðin liggur í öllu því sem við höfum skapað og afrekað saman, og kannski fyrst og fremst í því hvernig við sýnum hvort öðru virðingu og leyfum hvort öðru að blómstra sem þær manneskjur sem við erum.“ View this post on Instagram A post shared by Inga Tinna Sigurðardóttir (@ingatinna) Stútfullt hjarta og þakklæti Söngkonan Bríet stóð fyrir hátíðarsýningu í Bíó Paradís um helgina. View this post on Instagram A post shared by BRÍET (@brietelfar) Þakklát fyrir sinn mann Leikkonan Aníta Briem skrifaði einlæga færslu tileinkaða kærasta sínum og barnsföður, Hafþóri Waldorff. View this post on Instagram A post shared by Aníta Briem (@anitabriem) Spennandi tækifæri Jóhanna Helga Jensdóttir, áhrifavaldur og útvarpskona, er spennt fyrir nýju tækifæri á FM957. View this post on Instagram A post shared by Jóhanna Helga Jensdóttir 🤍 (@johannahelga9) Haustlitir í Svíþjóð Elísabet Gunnars, áhrifvaldur og tískuskvísa, birti fallegar myndir frá helginni sinni í Svíþjóð með haustlegri litapallettu. View this post on Instagram A post shared by Elísabet Gunnars (@elgunnars) Mæðgna-date Dansarinn Ástrós Traustadóttir fór á mæðgna-date með dóttur sinnu Nóru Náð í Skógarböðin á Akureyri. View this post on Instagram A post shared by Astros Traustadottir. (@astrostraustaa) Brúðkaupsafmæli Tónlistarkonan Birgitta Haukdal fagnaði sautján ára brúðkaupsafmæli sínu og eiginmanns síns, Benedikts Einarsonar um helgina. View this post on Instagram A post shared by ★ BIRGITTA HAUKDAL ★ (@birgittahaukdal) Október í uppáhaldi Friðþóra Sigurjónsdóttir pilates-kennari elskar október. View this post on Instagram A post shared by FRIÐÞÓRA SIGURJÓNSDÓTTIR (@fridtora) Fyrsti göngutúrinn Fanney Ingvarsdóttir, áhrifavaldur og markaðsfulltrúi Bioeffect, fór í fyrsta göngutúrinn með dótturina. View this post on Instagram A post shared by Fanney Ingvarsdottir (@fanneyingvars) Afmælishelgi í haustlitunum Saga Sig ljósmyndari fagnaði afmæli sínu með fjölskyldunni um helgina. View this post on Instagram A post shared by Saga Sig (@sagasig) Trúlofun í Kaupmannahöfn Þóra Valdimarsdóttir, meðstofandi danska tískurisans Rotate, birti myndr af glæsilegum trúlofunarhring á Instagram-síðu sinni ásamt orðum sem bræddu hjörtu fylgjenda: „Já, milljón sinnum já. Í þessu lífi og í hverri útgáfu eilífðarinnar.“ Sá heppni er íranski hönnuðurinn Reza Etamadi. View this post on Instagram A post shared by Ｔｈｏｒａ Ｖａｌｄｉｍａｒｓ (@thora_valdimars) Menningarferð til Ibiza Athafnamaðurinn Jón Davíð Davíðsson fór í menningarferð til Ibiza með félögum sínum. View this post on Instagram A post shared by Jon David Davidsson (@jondaviddavids) 22 ára þriðja árið í röð TikTok-stjarnan Brynhildur Gunnlaugs fagnaði afmæli sínu í vikunni. View this post on Instagram A post shared by BRYNNY (@brynhildurgunnlaugs) Vinkonuferð í sveitina Sunneva Einars, áhrifavaldur og raunveruleikastjarna, eyddi helginni í sveitinni með vinkonum sínum, umvafin íslenska náttúru. View this post on Instagram A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss) Vikan í myndum Júlí Heiðar Halldórsson, leikari og tónlistarmaður, birti skemmtilega myndasyrpu frá liðinni viku. View this post on Instagram A post shared by Júlí Heiðar (@juliheidar) Skvísuleg í haustlitunum Magnea Björg Jónsdóttir, áhrifavaldur og LXS-skvísa, er hrifin af haustinu. View this post on Instagram A post shared by Magnea Björg Jónsdóttir🌴 (@magneabj) Gerð fyrir þetta Heiður Ósk Eggertsdóttir, förðunarfræðingur og eigandi Reykjavík Makeup School, segist vera gerð fyrir starfið sitt. View this post on Instagram A post shared by HEIÐUR ÓSK💄 (@heidurosk) Drauma laugardagur Helgi Ómarsson, ljósmyndari og áhrifvaldur, og unnusti hans Pétur Sveinsson, sinnu haustverkunum í garðinum. View this post on Instagram A post shared by Helgi Omarsson (@helgiomarsson) Finnst þér vanta einhver tíðindi í Stjörnulífið þennan mánudaginn? Eitthvað magnað sem gerðist í liðinni viku? Þú getur sent okkur nafnlaust fréttaskot hér. Fullum trúnaði er heitið. 