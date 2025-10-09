Langþráð vopnahlé á Gaza er í augsýn en ísraelska ríkisstjórnin fundar nú um samkomulag sem samninganefndir þeirra og Hamas náðu í gærkvöldi. Í kvöldfréttum sjáum við sögulegar myndir frá fagnaðarlátum á Gaza og í Ísrael og ræðum við utanríkisráðherra Palestínu sem er staddur hér á landi.
Lögreglan hefur aldrei þurft að leita að eins mörgum börnum og í ár. Við förum í bíltúr með lögreglumanni sem sinnir þessum verkefnum. Hann segir ráðaleysi ríkja í málaflokknum og vill að ráðamenn að opni augun.
Rithöfundur og barnabarn Halldórs Laxness syrgir það að bækur hans séu á útleið úr menntaskólum. Við hittum hana á Gljúfrasteini en hún veltir því fyrir sér hvort bókalestur megi ekki vera krefjandi, sérstaklega í ljósi viðkvæmrar stöðu íslenskunnar.
Þá kíkjum við í Árbæjarkirkju þar sem safnað er fyrir nýrri lyftu með afar frumlegum hætti og í Sportpakkanum hitum við upp fyrir stórleik íslenska landsliðsins gegn Úkraínu á morgun. Í Íslandi í dag hittum við nýjan formann Sambands ungra sjálfstæðismanna sem er harður hægrimaður og vill að flokkurinn leiti aftur í ræturnar.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Bylgjunnar, Sýnar og Vísis klukkan 18:30.