Selta olli rafmagnsleysi á Suðurlandi Árni Sæberg skrifar 9. október 2025 13:06 Bilunin nær austur að Vík. Jóhann K. Jóhannsson Rafmagnslaust var frá Rimakoti á Suðurlandi austur að Vík um tíma í dag. Talið er að selta hafi valdið rafmagnsleysinu. Tilkynnt var um rafmagnsleysið á vef Rarik klukkan 12:10 en Steinunn Þorsteinsdóttir, upplýsingafulltrúa Landsnets, segir að rafmagn sé komið á aftur. Engar skemmdir hafi fundust á línunni, Rímakotslínu 1, og talið sé að ástæðan hafi verið selta. Mikil selta hafi fylgt veðrinu síðasta sólarhring. Fréttin hefur verið uppfærð. Rafmagn Orkumál