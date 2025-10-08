Þrátt fyrir vasklega framgöngu varð norska liðið Vålerenga, með Sædísi Rún Heiðarsdóttur og Örnu Eiríksdóttur innanborðs, að sætta sig við 1-0 tap á útivelli gegn Manchester United í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í kvöld.
Þetta var fyrsti leikur kvennaliðs United í aðalkeppni Meistaradeildarinnar og liðið uppskar því sinn fyrsta sigur þar en tæpara gat það vart staðið.
Eina markið kom úr vítaspyrnu frá fyrirliðanum Maya Le Tissier eftir hálftíma leik. Vítið var dæmt á Örnu sem var afar óheppinn að boltinn skyldi skoppa í hönd hennar innan teigs, og óhætt að segja að dómurinn hafi verið mjög strangur.
Vålerenga-liðið varðist afar vel í leiknum en tókst ekki að finna jöfnunarmark og er því stigalaust eftir þennan fyrsta leik sinn af sex í hinni nýju deildarkeppni Meistaradeildarinnar.
Næsti leikur þeirra Örnu og Sædísar í keppninni verður á heimavelli gegn þýska stórliðinu Wolfsburg, sem þrátt fyrir að vera núna án Sveindísar Jane Jónsdóttur hóf sína leiktíð á frábærum 4-0 sigri gegn PSG á heimavelli. Atlético Madrid vann svo 6-0 útisigur gegn St. Pölten í Austurríki.
Fyrr í kvöld var Amanda Andradóttir með Twente sem náði 1-1 jafntefli við Englandsmeistara Chelsea, og Real Madrid vann 6-2 sigur á Roma.