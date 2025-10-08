„Auðvitað er mér ekki rótt. Auðvitað er ég hrædd um hana. En ég veit að hún stendur sig vel og ég er stolt af því sem hún hefur gert,“ segir Sólveig Hauksdóttir, móðir Margrétar Kristínar Blöndal, eða Möggu Stínu, sem hefur verið handtekin og flutt til Ísrael.
„Það er ekkert grín að vera í ísraelsku fangelsi.“
Magga Stína, og aðrir skipverjar skipsins Conscience eru komnir í land í Ísrael, eftir að hafa verið handteknir af ísraelskum hermönnum á Miðjarðarhafi í nótt og stóð til að flytja þau í fangelsi þar í landi. Ræðismaður Finna í Ísrael mun heimsækja hana í fangelsið á morgun, fyrir hönd utanríkisráðuneytisins.
Sólveig sagðist í kvöldfréttum Sýnar vonast til þess að fá fréttir af henni í kjölfar þess á morgun.
„Ég heyrði í henni seint í gærkvöldi og það var ekki slæmt hljóð í henni. Hún vissi alveg af því sem koma skyldi,“ sagði Sólveig. Hún sagði að skipverjar hefðu áður heyrt í þyrlu á sveimi og þau hafi verið tilbúin fyrir það að ísraelskir hermenn mættu um borð.
„Hún var alveg tilbúin. Þau öll voru tilbúin enda hefur þetta verið undirbúið vel af skipverjum. Æfingar á því hvernig þau munu taka á móti þessu og svo framvegis.“
Sólveig segist vona að Magga Stína komi heil heim frá Ísrael.
„Ég býst við því og ég er stolt af henni.“
Sólveig sagðist vilja að ríkisstjórn Íslands sliti stjórnmálasambandi við Ísrael, leyfði sér að nota orðið þjóðarmorð um aðgerðir Ísraela á Gasaströndinni og víðar og mótmælti því. Hún vill einnig að ríkisstjórnin hyggi að afdrifum Möggu Stínu og hennar vinum.
„Við skulum ekki gleyma því að það voru 92 aðilar með skipinu og markmiðið var það eitt að færa sveltandi fólki mat. Ég get ekki hugsað mér meiri illsku en það að meina sveltandi fólki að fá þann mat sem hugsanlega er hægt að fá. Henda honum frekar í sjóinn og öllum hjálpargögnum, lyfjum og slíku.“
Irene Khan, sérstakur rannsakandi og skýrslugjafi Sameinuðu þjóðanna hvað varðar mál- og tjáningarfrelsi, birti undir kvöld yfirlýsingu um handtöku skipverjanna. Þar segir að um klárt brot á alþjóðalögum sé að ræða og að Ísraelum beri að tryggja öryggi og mannréttindi skipverjanna.
Khan segist hafa áhyggjur af fólkinu og sérstaklega með tilvísan til þess að aðrir sem hafa verið handteknir í sambærilegum aðgerðum segjast hafa verið beittir ofbeldi og vanvirðingu. Það sé Ísraela að tryggja að slíkt viðgangist ekki.
Kallar hún eftir því að fólkinu verði strax veittur aðgangur að lögmönnum og utanríkisþjónustu ríkja þeirra.
„Þeir sem voru handteknir hafa rétt á málfrelsi og frelsi til að lýsa yfir samstöðu með Palestínumönnum og aðstoða þá. Ísrael ber að virða þann rétt.“
Félagið Ísland-Palestína boðaði til mótmæla við utanríkisráðuneytið klukkan 15. Mótmælendur krefjast þess að íslensk stjórnvöld fordæmi aðgerðir Ísraela á Miðjarðarhafi í nótt, þegar farið var um borð í skipið Conscience og áhöfn þess handtekin. Meðal hinna handteknu er tónlistarkonan Margrét Kristín Blöndal, Magga Stína.
Dóttir Möggu Stínu er í áfalli yfir því að ísraelski sjóherinn hafi handtekið móður hennar þrátt fyrir að hún hafi vitað að handtaka væri mögulega yfirvofandi. Þetta sé veruleiki sem hún eigi erfitt með að meðtaka og því biðlar hún til stjórnvalda að fordæma handtökuna og að koma móður hennar heim sem allra fyrst.
Bjarni Már Magnússon, prófessor við lagadeild háskólans á Bifröst og sérfræðingur í hafrétti, segir ákvæði hafréttar og laga um vopnuð átök takast á í umræðu og skilgreiningu á handtöku Margrétar Kristínar Blöndal tónlistarkonu og annarra aðgerðasinna í nótt. Erfitt sé að fullyrða um lögmæti aðgerða Ísraela þegar allar staðreyndir liggi ekki fyrir. Erlendur sérfræðingur á sviði hafréttar fullyrti í sumar að handtaka aðgerðasinna á bátnum Madleen hafi verið ólögmæt.
„Borgaraþjónusta utanríkisráðuneytisins hefur málið á sínu borði; málefni íslensks ríkisborgara, sem við vitum hver er, sem var handtekinn í aðgerðum ísraelskra stjórnvalda í nótt og auðvitað fylgjumst við náið með þróun mála,“ segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra vegna frétta um að Margrét Kristín Blöndal, íslenskur ríkisborgari, hefði verið handtekin af ísraelska sjóhernum í nótt.
Björk Guðmundsdóttir er meðal þeirra sem lýsa yfir fullum stuðningi við tónlistarkonuna Möggu Stínu sem numin var á brott af ísraelska hernum ásamt öðrum áhafnarmeðlimum bátsins Conscience í nótt. Hún ber samband Palestínu og Ísraels saman við sex hundruð ára sögu Íslands sem nýlendu. Fjölmiðlafólk undrast svívirðingarnar sem Magga Stína verður fyrir á netinu.