Mamma Möggu Stínu gerir upp erfiðan dag

Tónlistarkonan Margrét Kristín Blöndal er í haldi Ísraelsmanna eftir að hafa verið handtekin í nótt um borð í skipi sem var á leið til Gaza með hjálpargögn. Við sjáum myndir frá handtökunni og mótmælum dagsins í kvöldfréttum og ræðum við móður hennar í beinni útsendingu.
Við hittum örvæntingafullar mæður hafa ákveðið að senda syni sína í meðferð til Suður-Afríku til að bjarga lífi þeirra. Þeim ber saman um að íslensku úrræðin séu vonlaus, brotin og að fíkniefni flæði innan veggja þeirra. Nánar í kvöldfréttum á Sýn.
Gular viðvaranir eru í gildi á höfuðborgarsvæðinu og varað er við ölduhæð og sjógangi. Við förum út á Granda þar sem öldurnar eru hvað mestar og skoðum aðstæður í beinni útsendingu.
Þá greinum við frá glænýrri könnun þar sem fólk var spurt hvað því finnst um einkunnakerfi í bókstöfum en niðurstaðan var mjög afgerandi. Auk þess heyrum við í fulltrúa Samtaka atvinnulífsins sem er ósáttur við óbreytta stýrivexti og Magnús Hlynur skoðar sögulegan fornbíl.
Í Sportpakkanum hittum við Aron Einar landsliðsfyrirliða sem gefur lítið fyrir slæmt umtal og í Íslandi í dag verður rætt við bæjarstjórann í Reykjanesbæ sem er snúinn aftur til starfa eftir erfiða baráttu við krabbamein.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Bylgjunnar, Sýnar og Vísis klukkan 18:30.