Lög­regla lýsir eftir fimm­tán ára stúlku

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Lögregla lýsir eftir stúlkunni.
Vísir/Einar

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsti í dag eftir fimmtán ára stúlku. Stúlkan er nú fundin. 

Fréttin hefur verið uppfærð. 

