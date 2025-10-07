Götulistamaðurinn Jójó látinn Lovísa Arnardóttir skrifar 7. október 2025 14:47 Jón skemmti gangandi vegfarendum í miðborg Reykjavíkur í áratugi. Vísir Jón Magnússon, götulistamaður, lést á hjartadeild Landspítalans þann 19. september síðastliðinn. Hann var þekktur undir listamannsnafninu Jójó. Hann var 65 ára að aldri þegar hann lést en hann fæddist í Reykjavík 2. nóvember 1960. Foreldrar hans eru Nanna Jónsdóttir og James Andrew Shipp, sem er látinn. Greint er frá andláti hans á vef mbl.is. Jón var þekktur fyrir að spila á gítar og syngja fyrir gesti og gangandi í Austurstræti á kvöldin og um helgar og var oft nefndur trúbador götunnar. Í frétt mbl.is segir að hann hafi hafið feril sinn við Pylsuvagninn í Austurstræti fyrir 40 árum, árið 1985, og síðar spilað á sama stað á bæði gítar og munnhörpu. Þá hafi hann oft lagt leið sína á Eiðistorg og Kolaportið til að spila. Í frétt mbl.is er það einnig rifjað upp að hann hafi spilað með Bruce Springsteen á Strikinu árið 1988. Í viðtali við Vísi árið 2009 sagði Jójó frá því að hann væri að gefa súpueldhúsum í New York upplag af plötu sinni sem hann hafði þá nýlega gefið út til styrktar Hjartavernd. Heimilislausir sem leituðu í eldhúsin áttu svo að fá diskinn til að selja. Jójó sagði þetta hugmynd sem hann fékk frá Danmörku þar sem heimilislausir seldu dagblöð. „Ég fer þetta eins og skjaldbakan. Sem vann hérann. Verkefnið heitir ‚Greetings from Street JoJo in Iceland‘. Götugæi að bjarga heiminum,“ sagði Jójó í viðtalinu og að hann ætlaði með þetta verkefni til Kanada og víðar. Útför Jóns fer fram frá Langholtskirkju fimmtudaginn 23. október klukkan 15. Andlát Tónlist Bandaríkin Kanada Mest lesið Friðrik Ómar bauð upp á sveppi – og Villi hefði elskað það! Gagnrýni Dreymir um að finna fólkið sem gaf hana frá sér Lífið „Léleg“ hönnun gervigreindar reyndist mannanna verk Menning Kossaflens á klúbbnum Lífið „Finnst við oft gleyma þeim sem geta ekki tjáð sig“ Lífið „Guð skapaði þig og hann gerir ekki mistök“ Lífið Saman á rauða dreglinum Bíó og sjónvarp Sárþjáður Eyfi sendur með sjúkrabíl og skellt í aðgerð Lífið Stjörnulífið: „Mesta milf Íslands“ Lífið Þótti ekki viðeigandi að gefa fagaðilum gervitittlinga Lífið Fleiri fréttir Götulistamaðurinn Jójó látinn Hvernig er best að byggja upp traust? Þótti ekki viðeigandi að gefa fagaðilum gervitittlinga „Guð skapaði þig og hann gerir ekki mistök“ „Finnst við oft gleyma þeim sem geta ekki tjáð sig“ Dreymir um að finna fólkið sem gaf hana frá sér Krúttlegustu áheyrnarprufur ársins Kossaflens á klúbbnum Sjóðheitar skvísur í hvolpajóga brutu næstum Internetið Sárþjáður Eyfi sendur með sjúkrabíl og skellt í aðgerð „Hálfur áratugur með þér my love“ Herra stal hundi Sunnevu og tók með í Bannað að hlæja Enn veldur Britney áhyggjum „Ég er tilbúin að vera þetta ofurpar sem okkur er ætlað að verða“ Trúlofuðu sig í laxveiði Höfundur hinna erótísku Rutshire Chronicles-bóka látinn Áróðursvélar Netanjahús séu á fullu blasti í Eurovision Stjörnulífið: „Mesta milf Íslands“ „Ég hef tapað vinum á því að eiga peninga“ Sonur Tinu Turner látinn Óraunverulegt að kaupa íbúð í miðborg London Krakkatían: Bannað að hlæja, Friðarsúlan og Iceguys Sat uppi með útgáfu af sjálfri sér sem hún kunni ekki við Ungir Sjálfstæðismenn samankomnir á sambandsþingi Fréttatía vikunnar: Play, fiskbúðingur og stjörnuskilnaður Gerður í Blush hennar helsta fyrirmynd Útbjó lágkolvetna prógram fyrir systur sína sem léttist strax og fékk meiri orku Flugfreyja, íþróttakona og ráðherra breyttu leiknum „Ákvað að skilja hana eftir þar og athuga hversu langt ég kæmist“ „Gætum orðið fyrsta þjóð í heimi til að útrýma leghálskrabbameini“ Sjá meira