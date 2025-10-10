Árleg friðarráðstefna Höfða friðarseturs Reykjavíkurborgar, Háskóla Íslands og utanríkisráðuneytisins, í samstarfi við Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, fer fram milli klukkan 10 og 17 í dag.
Ráðstefnan fer fram í Veröld – húsi Vigdísar en hægt verður að fylgjast með í beinu streymi.
Í tilkynningunni segir að á tímum vaxandi einræðishneigðar, hnignunar lýðræðis og bakslags í mannréttindum – þar á meðal kynjajafnrétti og réttindum LGBTQI+ fólks –sé brýnt að beina sjónum að því hvernig slík þróun grafi undan grundvallarforsendum friðaruppbyggingar.
„Þegar réttindi einstaklinga eru skert og jaðarhópar sæta kerfisbundinni mismunun, veikist traust, félagsleg samheldni og lýðræðisleg þátttaka. Vernd mannréttinda er því forsenda varanlegs og réttláts friðar.“
Aðalfyrirlesarar ráðstefnunnar eru meðal annarra:
Dagskrá
The Imagine Forum: Protecting Rights - Defending Peace
Veröld House of Vigdís, University of Iceland
10:00 – 10:10 Welcoming wordsPia Hansson, Director of Höfði Reykjavík Peace Centre, University of Iceland
10:10 – 10:30
Woman, Life, Freedom: Honoring Iceland’s Legacy, Standing with Iran’s Future
Nazanin Boniadi, Actress and Human Rights Activist
10:30 – 11:00 Conversation with Nazanin Boniadi moderated by Anna Lúðvíksdóttir, Director, Amnesty International Iceland
11:00 – 11:45 Spotlight session with VarsenAghabekianShaheen, Minister for Foreign Affairs and Expatriates of the State of Palestine moderated by Eyrún Magnúsdóttir, Journalist and Media Professional
11:45 – 12:30 Lunch
12:30 – 13:30
Russia Under Putin — and Beyond
Vladimir Kara-Murza, Russian opposition politician, author, historian and former political prisoner
Rósa Magnúsdóttir, Professor of History at the University of Iceland, Skúli Bragi Geirdal, Project Manager at the Icelandic Media Commission, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, Human Rights Lawyer and Executive Director of Courage International and Vladimir Kara-Murza
Moderated by Elín Margrét Böðvarsdóttir, Broadcast Journalist at Sýn
13:30 – 13:45 Coffee Break
13:45 – 14:00
Building a More Equal World: LGBTQI+ Equality and Iceland’s Global Impact
Jessica Stern, Senior Fellow at the Carr-Ryan Center for Human Rights at Harvard Kennedy School and Former U.S. Special Envoy to Advance the Human Rights of LGBTQI+ Persons and Senior Fellow
14:00 – 14:20 Youth Dialogue with Jessica Stern
14:20 – 15:30
Protecting Rights Together: The Role of the UN in Today’s Human Rights Struggles
Katja Creutz, Programme Director of the Global Security and Governance research programme at FIIA
Panel discussion: Ambassador Einar Gunnarsson, Permanent Mission of Iceland in Geneva, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, Attorney at Law and President of Siðmennt, the Icelandic Ethical Humanist Association, Jessica Stern, Senior Fellow at the Carr- Ryan Center for Human Rights at Harvard Kennedy School and Katja Creutz
Moderated by Kristján Guy Burgess, International Relations Specialist
15:30 – 15:45 Coffee Break
15:45 – 15:55
Cities as Peacebuilders: Human Rights at the Local Level
Heiða Björg Hilmisdóttir, Mayor of Reykjavík
15:55 – 16:10
Peaceful Towns Art Competition
Finalists presented by the Mayor of Reykjavík
16:10 – 16:20
Safeguarding Human Rights and Global Peace in Times of Challenge
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Minister for Foreign Affairs
16:20 - 16:30
Closing Reflections
Silja Bára Ómarsdóttir, Rector of the University of Iceland
16:30 Reception