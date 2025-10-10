Innlent

Ráðstefnan fer fram í Veröld – húsi Vigdísar en hægt verður að fylgjast með í beinu streymi.
Árleg friðarráðstefna Höfða friðarseturs Reykjavíkurborgar, Háskóla Íslands og utanríkisráðuneytisins, í samstarfi við Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, fer fram milli klukkan 10 og 17 í dag.

Í tilkynningunni segir að á tímum vaxandi einræðishneigðar, hnignunar lýðræðis og bakslags í mannréttindum – þar á meðal kynjajafnrétti og réttindum LGBTQI+ fólks –sé brýnt að beina sjónum að því hvernig slík þróun grafi undan grundvallarforsendum friðaruppbyggingar.

„Þegar réttindi einstaklinga eru skert og jaðarhópar sæta kerfisbundinni mismunun, veikist traust, félagsleg samheldni og lýðræðisleg þátttaka. Vernd mannréttinda er því forsenda varanlegs og réttláts friðar.“

Aðalfyrirlesarar ráðstefnunnar eru meðal annarra:

  • Varsen Aghabekian Shaheen, utanríkisráðherra Palestínu
  • Vladimir Kara-Murza, rússneskur blaðamaður og lýðræðissinni sem hefur verið fangelsaður fyrir opinskáa andstöðu sína við einræðishætti
  • Nazanin Boniadi, leikkona og mannréttindafrömuður sem berst fyrir réttindum kvenna og tjáningarfrelsi í Íran og víðar
  • Jessica Stern, fyrrverandi sérstakur sendifulltrúi Bandaríkjanna í málefnum LGBTQI+ fólks og fræðimaður við Carr-Ryan Center for Human Rights við Harvard Kennedy School

Dagskrá

The Imagine Forum: Protecting Rights - Defending Peace

Veröld House of Vigdís, University of Iceland

10:00 – 10:10 Welcoming words

Pia Hansson, Director of Höfði Reykjavík Peace Centre, University of Iceland

10:10 – 10:30 Woman, Life, Freedom: Honoring Iceland’s Legacy, Standing with Iran’s Future

Nazanin Boniadi, Actress and Human Rights Activist

10:30 – 11:00 Conversation with Nazanin Boniadi moderated by Anna Lúðvíksdóttir, Director, Amnesty International Iceland

11:00 – 11:45 Spotlight session with VarsenAghabekianShaheen, Minister for Foreign Affairs and Expatriates of the State of Palestine moderated by Eyrún Magnúsdóttir, Journalist and Media Professional

11:45 – 12:30 Lunch

12:30 – 13:30 Russia Under Putin — and Beyond

Vladimir Kara-Murza, Russian opposition politician, author, historian and former political prisoner

Rósa Magnúsdóttir, Professor of History at the University of Iceland, Skúli Bragi Geirdal, Project Manager at the Icelandic Media Commission, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, Human Rights Lawyer and Executive Director of Courage International and Vladimir Kara-Murza

Moderated by Elín Margrét Böðvarsdóttir, Broadcast Journalist at Sýn

13:30 – 13:45 Coffee Break

13:45 – 14:00 Building a More Equal World: LGBTQI+ Equality and Iceland’s Global Impact

Jessica Stern, Senior Fellow at the Carr-Ryan Center for Human Rights at Harvard Kennedy School and Former U.S. Special Envoy to Advance the Human Rights of LGBTQI+ Persons and Senior Fellow

14:00 – 14:20 Youth Dialogue with Jessica Stern

14:20 – 15:30 Protecting Rights Together: The Role of the UN in Today’s Human Rights Struggles

Katja Creutz, Programme Director of the Global Security and Governance research programme at FIIA

Panel discussion: Ambassador Einar Gunnarsson, Permanent Mission of Iceland in Geneva, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, Attorney at Law and President of Siðmennt, the Icelandic Ethical Humanist Association, Jessica Stern, Senior Fellow at the Carr- Ryan Center for Human Rights at Harvard Kennedy School and Katja Creutz

Moderated by Kristján Guy Burgess, International Relations Specialist

15:30 – 15:45 Coffee Break

15:45 – 15:55 Cities as Peacebuilders: Human Rights at the Local Level

Heiða Björg Hilmisdóttir, Mayor of Reykjavík

15:55 – 16:10 Peaceful Towns Art Competition

Finalists presented by the Mayor of Reykjavík

16:10 – 16:20 Safeguarding Human Rights and Global Peace in Times of Challenge

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Minister for Foreign Affairs

16:20 - 16:30 Closing Reflections

Silja Bára Ómarsdóttir, Rector of the University of Iceland

16:30 Reception

