Það var húsfyllir og góð stemning þegar kvikmyndaframleiðandinn Lilja Ósk Snorradóttir fagnaði útgáfu sinnar fyrstu bókar, Heimsins besti dagur í helvíti, með teiti í bókabúð Sölku á dögunum.
Lilja Ósk Snorradóttir er meðeigandi framleiðslufyrirtækisins Pegasus og hefur starfað í kvikmyndabransanum í meira en tuttugu ár. Hún varð fyrst kvenna kjörin formaður Samtaka íslenskra kvikmyndaframleiðanda og hefur komið að fjölmörgum íslenskum kvikmyndum og mörgum geysivinsælum erlendum verkefnum, þar á meðal Game of Thrones, Succession og Fortitude.
Bókin er skrifuð upp úr dagbókum Lilju yfir þriggja ára tímabil eftir að hún hlaut höfuðhögg. Þegar Lilja flækir fæturna í hundabúri í miðju matarboði og dettur á höfuðið er hún sannfærð um að hún muni jafna sig fljótt og örugglega, enda hefur hún hvorki tíma né þolinmæði til annars. Raunin verður þó önnur og ferðalag Lilju að bata teygir sig yfir mörg ár. Í bók sinni segir hún í fyrsta sinn frá þessum kafla í lífi sínu, sorgum og sigrum og hvernig er fyrir nútímakonu með alla bolta á lofti að vera kippt allhressilega niður á jörðina.
Meðal gesta voru Reynir Grétarsson viðskiptamaður, Friðrik Þór Friðriksson kvikmyndagerðarmaður, Rakel Garðarsdóttir, framleiðandi hjá Vesturporti, leikkonurnar Anna Gunndís Guðmundsdóttir og Tinna Hrafnsdóttir og Hannes Steindórsson fasteignasali.
Hér fyrir neðan má sjá myndir frá útgáfuboðinu.