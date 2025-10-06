Menning

Fögnuðu Heimsins besta degi í hel­víti

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Elli Cassata og Lilja Ósk Snorradóttir.
Elli Cassata og Lilja Ósk Snorradóttir. Sunna Ben

Það var húsfyllir og góð stemning þegar kvikmyndaframleiðandinn Lilja Ósk Snorradóttir fagnaði útgáfu sinnar fyrstu bókar, Heimsins besti dagur í helvíti, með teiti í bókabúð Sölku á dögunum.

Lilja Ósk Snorradóttir er meðeigandi framleiðslufyrirtækisins Pegasus og hefur starfað í kvikmyndabransanum í meira en tuttugu ár. Hún varð fyrst kvenna kjörin formaður Samtaka íslenskra kvikmyndaframleiðanda og hefur komið að fjölmörgum íslenskum kvikmyndum og mörgum geysivinsælum erlendum verkefnum, þar á meðal Game of Thrones, Succession og Fortitude.

Bókin er skrifuð upp úr dagbókum Lilju yfir þriggja ára tímabil eftir að hún hlaut höfuðhögg. Þegar Lilja flækir fæturna í hundabúri í miðju matarboði og dettur á höfuðið er hún sannfærð um að hún muni jafna sig fljótt og örugglega, enda hefur hún hvorki tíma né þolinmæði til annars. Raunin verður þó önnur og ferðalag Lilju að bata teygir sig yfir mörg ár. Í bók sinni segir hún í fyrsta sinn frá þessum kafla í lífi sínu, sorgum og sigrum og hvernig er fyrir nútímakonu með alla bolta á lofti að vera kippt allhressilega niður á jörðina.

Meðal gesta voru Reynir Grétarsson viðskiptamaður, Friðrik Þór Friðriksson kvikmyndagerðarmaður, Rakel Garðarsdóttir, framleiðandi hjá Vesturporti, leikkonurnar Anna Gunndís Guðmundsdóttir og Tinna Hrafnsdóttir og Hannes Steindórsson fasteignasali.

Hér fyrir neðan má sjá myndir frá útgáfuboðinu.

Guðrún Einarsdóttir, Sunna Guðmundsdóttir, Rakel Mánadóttir, Lovísa Anna Pálmadóttir, Margrét Tryggvadóttir og Halla Haraldsdóttir.Sunna Ben
Lilja Ósk Snorra og Hafdís Guðlaugsdóttir.Sunna Ben
Ella Reynis, Erna Guðmundsdóttir, Edda MacKenzie og Kristín Hjálmarsdóttir.Sunna Ben
Anna Gunndís Guðmundsdóttir, Tinna Hrafnsdóttir og Brynja Dögg Friðriksdóttir.Sunna Ben
Ólafía Björk og Anna Björg Davíðsdætur.Sunna Ben
Lilja Ósk Snorradóttir og Reynir Grétarsson.Sunna Ben
Þóra Clausen og Rakel Garðarsdóttir.Sunna Ben
Elli Cassata, Ari Cassata, Natalía Erla Cassata, Lárus Cassata og Lilja Ósk Snorradóttir.Sunna Ben
Vigfús Þormar Gunnarsson og Elli Cassata.Sunna Ben
Hjörleifur Harðarson, Auður Ósk Emilsdóttir og Inga Steinunn Björgvinsdóttir.Sunna Ben
Auður Ósk Emilsdóttir og Elísabet Kristín Oddsdóttir.Sunna Ben
Kristmundur Einarsson, Hafdís Guðlaugsdóttir og Snorri Þórisson.Sunna Ben
Þórhildur Rún Guðjónsdóttir og Vera.Sunna Ben
Ragnar Karlsson.Sunna Ben
Alda Jóna Nóadóttir, Sunna Guðmundsdóttir, Jara Magnúsdóttir, Birna Aubertsdóttir, Margrét Tryggvadóttir og Guðrún Einarsdóttir.Sunna Ben
Sveinn Líndal, Ingibjörg Arnljótsdóttir, Hallmundur Albertsson og Brynja Baldursdóttir.Sunna Ben
Elli Cassata og Lilja Ósk Snorradóttir.Sunna Ben
Rakel Garðarsdóttir, Þóra Clausen, Bjarnólfur Lárusson, Lilja Ósk, Alda Jóna Nóadóttir.Sunna Ben
Rakel Garðarsdóttir, Dögg Hjaltalín og Rut Sigurðardóttir.Sunna Ben
Maggý Björk Jóhannesdóttir.Sunna Ben
Rakel Garðarsdóttir og Friðrik Þór Friðriksson.Sunna Ben
Steinar Guðmunds og Gísli Elvar Halldórsson.Sunna Ben
Elísabet Thoroddsen og Margrét Grétarsdóttir.Sunna Ben
Rakel Breiðfjörð, Kristín Helga Einarsdóttir og Hanna Björk Valsdóttir.Sunna Ben
Menning Bókaútgáfa


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.