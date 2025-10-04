Var að streyma á TikTok þegar hann féll til jarðar og lést

Balin Miller, bandarískur áhrifavaldur sem sérhæfði sig í klifri, er látinn einungis 23 ára að aldri eftir fall úr El Capitan, frægu bjargi í Kaliforníu sem færir klifrarar spreyta sig gjarnan á. Hann var að streyma frá klifrinu á samfélagsmiðlinum Tik Tok þegar hann féll til jarðar.
Atvikið átti sér stað á miðvikudag.
„Hjartað mitt er mölvað í milljón búta. Ég veit ekki hvernig ég mun komast í gegnum þetta. Ég elskaði hann svo heitt. Ég vil vakna upp frá þessari hræðilegu martröð,“ skrifar móðir hans, Jeanine Girard-Moorman, á samfélagsmiðla.
Ekki liggur fyrir hvernig slysið varð, en Miller mun hafa verið að notast við reipi þegar það átti sér stað.
Á undanförnum misserum hafði Miller vakið mikla athygli fyrir klifurafrek sín, bæði um McKinley-fjall, sem einnig gengur undir nafninu Denali, sem er hæsta fjall Norður-Ameríku, og í Patagóníu og Kanada.
El Capitan er að finna í Yosemite-þjóðgarðinum í Kaliforníu. Andlát Millers er það þriðja í þjóðgarðinum það sem af er ári. Átján ára piltur lést í júní þegar hann klifraði án þess að nota reipi, og maður á þrítugsaldri lést í ágúst þegar stór grein féll á höfuð hans.