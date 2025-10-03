Starfsmaður á Brákarborg grunaður um kynferðisbrot Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 3. október 2025 14:37 Framkvæmdir hafa staðið yfir í lengri tíma við Brákarborg eftir að í ljós kom að þak á skólanum var vanhannað. Stefnt var á að leikskólastarf hæfist í skólanum í október. Vísir/Anton Brink Leikskólastarfsmaður sem var handtekinn í síðustu viku grunaður um kynferðisbrot gegn barni er starfsmaður á leikskólanum Brákarborg við Kleppsveg í Reykjavík. Foreldrar hafa verið boðaðir til fundar með fulltrúum lögreglu síðdegis. RÚV greinir frá og segir foreldra ekki hafa upplýsta um málið fyrr en eftir fréttaflutning miðilsins af málinu í hádeginu í dag. Þá fyrst hafi Reykjavíkurborg sent tölvupóst á foreldra barna við skólann. Þar segir að málið hafi verið á borði Reykjavíkurborgar síðan í lok september. Hinn grunaði hafi ekki komið til starfa síðan hann var handtekinn af lögreglu. Honum var sleppt að lokinni yfirheyrslu og þótti lögreglu ekki tilefni til að fara fram á gæsluvarðhald. María Björnsdóttir, leikskólastjóri á Brákarborg, vildi ekki tjá sig um málið í samtali við fréttastofu. Brákarborg hefur verið töluvert til umfjöllunar undanfarin ár vegna tilfærslu á starfsemi skólans í húsnæði við Kleppsveg þar sem kynlífstækjabúðin Adam og Eva var áður til húsa. Málin flæktust þegar í ljós kom að þak á skólanum var ekki nógu vel hannað. Síðan þá hafa leikskólabörnin dvalið tímabundið í húsnæði við Ármúla. Starfsmaður á leikskólanum Múlaborg, sem einnig stendur við Ármúla, er grunaður um að hafa brotið kynferðislega á fleiri en tíu börnum. Hann sætir gæsluvarðhaldi og hefur gert í sjö vikur. Fréttin er í vinnslu. Veistu meira um málin? Eða ertu með fréttnæma ábendingu? Sendu línu á ritstjorn@visir.is. Þú getur einnig sent okkur nafnlaust fréttaskot hér. Fullum trúnaði er heitið. Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Grunaður um að hafa brotið á fleiri en tíu börnum Innlent Sagt að njóta ótruflaðrar ástar í Venesúela Innlent Vaktin: Dómari kveður upp um refsingu Diddy Erlent Látinn fara eftir að hafa neitað Trump um sverð í eigu Eisenhower Erlent Fólk að bugast þar til hætt var að manna vaktir á föstudögum Innlent „Mér finnst þeir vera að taka frá mér lífið“ Innlent Óljóst hvort Kínverjarnir geti sótt vélina sína Innlent Bein útsending: Siglt áleiðis til Gasa Erlent Segist breyttur maður og biðlar til dómarans Erlent Hamas liðar vilja ekki afvopnast Erlent Fleiri fréttir Fresta framkvæmdum vegna veðurs Sýnist komið að seinni hluta í eldsumbrotum í Sundhnúksgígaröðinni Grunaður um að hafa brotið á fleiri en tíu börnum Varaformannsslagur í Miðflokknum: Öll vinir og „peppuð“ fyrir landsþingi Stöðfirðingum enn ráðlagt að sjóða vatn vegna mengunar Tillögurnar í leikskólamálum séu vonbrigði og uppgjöf Jörð skelfur í Krýsuvík og Þjóðaröryggisráð fundaði í morgun Fólk að bugast þar til hætt var að manna vaktir á föstudögum Snorri etur kappi við Bergþór og Ingibjörgu Hafnaði kæru Sameindar vegna Konukots í Ármúla Ingibjörg tekur slaginn við Bergþór Skjálftahrina við Krýsuvík og Kleifarvatn Sagt að njóta ótruflaðrar ástar í Venesúela Bergþór vill verða varaformaður Óljóst hvort Kínverjarnir geti sótt vélina sína „Mér finnst þeir vera að taka frá mér lífið“ Rauk upp úr flugvél Jet2 Loka leikskóladeild á Stöðvarfirði vegna manneklu Nýjar tillögur falli á herðar vinnandi foreldra Eðlilegt að Ísland skoði að taka þátt Til umræðu að setja upp lokunarpósta við Fossvogsbrú Ragnhildur tekur við Kveik Blæs á sögusagnir um úthugsaða fléttu og ótti við að enda rúmliggjandi Vilja að fallið verði frá hækkun áfengisskatta „Þetta er auðvitað allt of lítið úrtak til að vera marktækt“ Refsing fyrir að reyna að myrða lækni þyngd Miklar breytingar á gjaldskrá leikskóla borgarinnar Nýr stjóri Icelandair vildi bara Airbus þegar hann stýrði Play Föst á Spáni næstu mánuði vegna meðgöngukvilla Óánægja með Kópavogsmódelið: Foreldrar upplifa samviskubit, aukið álag og stöðuga tímapressu Sjá meira