Útbjó lágkolvetna prógram fyrir systur sína sem léttist strax og fékk meiri orku Stefán Árni Pálsson skrifar 3. október 2025 15:31 María aðstoðaði systur sína að koma lífinu í lag. María Krista Hreiðarsdóttir eða Krista Keto eins og hún er oftast kölluð útbjó heilsu lágkolvetna matarprógram fyrir systur sína Kötlu sem grenntist um leið og fann mikinn mun á líðan og orku og sem síðan sló svo í gegn á Instagram að nú eru hundruð kvenna og karla farin að fylgja þessu mataræði. María varð fyrir nokkrum árum gríðarlega vinsæl fyrir lágkolvetna matarprógröm sín sem mjög margir fylgdu. Í þessu matarprógrammi er til dæmis tekinn út allur sykur og hveiti og fleira og sett inn ýmislegt í staðinn sem er ekki síður bragðgott eins og Dubai nammi, glútenlaust brauð, pizzabotn úr kjúklingi og fleira mjög spennandi. Vala Matt fór fyrir Ísland í dag og kannaði málið. „Ég er ekki manneskja sem fer eftir matarprógrammi sjálf og verð því að koma þessu alfarið yfir á hana. Við vorum á leiðinni til Ítalíu og hún passaði ekki í bikiní," segir María og þá tók systir hennar við. View this post on Instagram A post shared by Systurogmakar (@systurogmakar) „Ég er með þrjú lítil börn og var bara þreytt og buguð og var í rekstri og mig vantaði aukna orku. Ég horfi síðan á þessa gellu, systur mína, alla daga og hún er snarofvirk og ekkert eðlilegt hvað hún er komast yfir mikið af hlutum alla daga. Ég veit bara að það er þetta, bæði betri líðan, orka og útgeislun og hún lítur auðvitað fáránlega vel út. Og ég þurfti bara búst inn í mitt líf, mitt öflugu og upptekna líf og langaði ekkert að hugsa mikið um það sjálf. Ég bað hana vinsamlegast um að gera prógram frá degi til dags," segir Katla Hreiðarsdóttir systir Maríu. „Ég þurfti auðvitað að gera þetta svakalega vel og skrifaði strax sextíu blaðsíðna bók. Ég byggi þetta upp eins og mitt matarprógram hefur verið síðustu ár. Lágkolvetna fyrsta vikan og síðan fer þetta út í keto. Fólk afsykrar sig fyrstu vikuna sem hún gerði," segir María. Hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni þar sem þær fara nánar út í þennan lífstíl.